طريقة معرفة نتائج البكالوريا بالـ SMS

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏24 جويلية 2017 على 21:27.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه بامكان المترشحين
    لشهادة البكالوريا دورة 2017 الاطلاع على نتائجهم يوم الثلاثاء 25 جويلية 2017
    من اخلال الرسائل القصيرة SMS
    عن طريق الهاتف النقال بالاتصال بالرقم *567# ابتداءً من الساعة 14:00 .

    يكفي فقط للمترشح تشكيل الرقم *567# في هاتفه من أي متعامل للهاتف النقال وطلبه
    ثم ادخال رقم تسجيله والرقم السري وسيتمكن من معرفة نتيجته في البكالوريا.
    سعر الخدمة: 5 دج

    وبامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة 15:00
    من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz
    أو من خلال الرابط التالي bac.eddirasa.com
    حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله
    عند التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.

    حظ موفق لجميع أبناءنا و بناتنا
     
    الامين محمد, ‏24 جويلية 2017 على 21:27
    #1

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