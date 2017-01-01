طريقة معرفة نتائج البكالوريا بالـ SMS

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه بامكان المترشحين

لشهادة البكالوريا دورة 2017 الاطلاع على نتائجهم يوم الثلاثاء 25 جويلية 2017

من اخلال الرسائل القصيرة SMS

عن طريق الهاتف النقال بالاتصال بالرقم *567# ابتداءً من الساعة 14:00 .



يكفي فقط للمترشح تشكيل الرقم *567# في هاتفه من أي متعامل للهاتف النقال وطلبه

ثم ادخال رقم تسجيله والرقم السري وسيتمكن من معرفة نتيجته في البكالوريا.

سعر الخدمة: 5 دج



وبامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة 15:00

من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz

أو من خلال الرابط التالي bac.eddirasa.com

حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله

عند التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.



حظ موفق لجميع أبناءنا و بناتنا ​