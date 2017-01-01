مشكلتي احتاج نصيحتكم

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏25 جويلية 2017 على 01:07.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
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    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم
    شكرا على كل من يحاول مساعدتنا في هذا القسم
    اولا انا ذات 22 كنت مخطوبة و مفتحة وفسخت خطيبي كانت عندي علاقة معاه لمدة 3 سنوات كان متهاون معايا و مهملني في الاونة الاخيرة و صراو مشاكل بزاف و ظلمني وخدعني شحال و خطبني و صراو مشاكل في الخطبة ميتصورهمش العقل يعني كان اسوأ يوم هو يوم خطبتي لانو اهلي حاولو يحكيو مع خطيبي و بالاحرى امي قاتلو بلي مجابش لوازم كان لازم يجيبهم وهو معجباتوش هاذ الجاست و سمعني كلام ميتحملوش القلب فاتت ايام و تسامحنا و اخبرني انو كلشي صرا بسبب القلقة و لا علينا مشاكل بزاف صراو و كان دائما يهملني وهو يعترف بهاذ شيء حتى انو قبل العيد كان عندي شهرين متقابضين محكيتش معاه على جال سبب تافه جدا جدا جدا هو منعني اني نسافر مع دارنا و انا اصلا مسافرتش و هز روحو لمدة و ماحكاش معايا خلاص لاني على حسبو هو قتلو كلام معجبوش...صح لانو كان يحاول يفرض رجولتو في اشياء فقط
    شهرين بدون حتى السؤال ولا تطييب خاطر وكي وصل العيد حب يجي لدار زعما وماكلمنيش انا نهائيا وانا مكانش عندي علم حكا مع الوالدة و كان متشدد حتى قاتلو ارواح ادي حوايجك وهو ماعليه غير وافق بلا اي تردد و جا حكا مع الوالد و قال كلام ميعجبش نهائيا و بينلهم بلي انسان معقد خلااااااص و حتى قاسهم بالهدرة وقاسني حتى انا و مابغاش يحكي معايا وقال مكيش مرتي قدام تاع دارنا منحكوش بزاف تفاصيل وانا معيطتلوش ومحبيتش نفهم نهائيا بويسك قاسني بزاااااف و انا مقدرتش نزيد نذل روحي كثر و دا حوايجو و كل شيء و ماشافش وراه بويسك دارنا غير قالولو ادي حوايجك ما ترددش و هذاك الشي لي خلاني منعيطلو ما نحب نفهم
    بعد ما مرت على الحكاية تقريبا 20 يوم رجع يحوس عليا ورجع ندمان و اعترف بخطئو و حب يراضيني بأي طريقة بعد ايام حكيت معاه لانو كثر عليا بزاااف و اعترف بغلطتو وبلي ميقدرش يعيش بلا بيا وبلي مش راح يخلي حتى واحد يدي بلاصتو وحوايج هكا انا بعد ما خلاني رحت شفت حياتي نجحت في مسابقة الاساتذة و لقيت عمل بعد ما كنت ماكثة بالبيت على جالو....رجع نااااااااادم بزاااف واعتذر وكل شيء و حب يعتذر قدام دارنا تقريبا سامحتوو ولكن مزال قلبي ياكل فيا لانو بطبعي انسانة متسامحة بزاف حبيت ننسى لانو ظهرلي انسان جديد فيه ماشي لي كان خفت من حاجة يسموها يجي نهار ويرجع لي كان و نتحطم صحيح رجعت حكيت معاه وراني نحاول ننسى وهو وعدني بلي جاست ينسيني و ميزيدوش يتعاودو اخطاء هكا
    الان انا في حيرة مع نفسي بعد ماكنت مرتاحة من التفكير بعد ما حبيت ندخل فكرة الكره في بالي رجع هو و انا مقدرتش نرجعو نهائيا كل شيء كان يمنعني منو عطاني فيه حرية بحجة انو في حياتو ميلقى انسانة كيفي لي تساعفو وصح بويسك شي لي دارو مش ساهل باه يتفات
    الا شيء واحد الخدمة قالي منحبكش تخدمي نهائيا الا اذا كنت انا مش قادر نخدم لا قدر الله وانا نجحت بعد عناء وجهد وحبيت فقط نكمل هاذ الخطوة وننجح في الشفهي ولكن منعها عليا منعا باتا و انا احترت وش ندير يا ترى
    صراحة قلبي ليس مرتاح نهائيا له وفي نفس الوقت مش نحوس نسمح فيه بعد ما رجع مكسور الخاطر
    من جهة شيء يقلي متسمحيش في خدمتك يجي نهار ويتبدل عليك ومن جهة شيء يقلي اوقفي معاه بويسك راه نادم وراح يعوضك !!
    ولو نصيحة وبارك الله فيكم
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    مشكلتي, ‏25 جويلية 2017 على 01:07
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أختي نهدر معاك في موضوع العمل برك .. رأيي أنك متخدميش لو تمكثي فالبيت يكون أحسن وأفضل بكثير من العمل

    ثاني شيء ديري صلاة إستخارة قبل القيام بأي خطوة و ربي يهنيك إن شاء الله
     
    hakim story معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏25 جويلية 2017 على 13:36
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    واش نقول يااختي المشورة مشورة والديك واللي ممكن انت تسمحي بصح اسكو باباك سمح كي خصر في الهدرة معاه
    اسكو يماك سمحت علاه حتى تشوفو غير لرواحكم وتنساو والديكم شاوري والديك ونورمالمون كي عيطلك المرة الاولى تروحي لباباك ولا يماك وتقوليلهم راهو عيطلي
    وخليهم هوما اللي يقررو اسكو ترفدي عليه ولا ؟ هذا اولا
    ثانيا يااختي هذا زوااج ماهوش تمسخير واللي طلق في الخطبة ما يتامنش وانا واحد من الناس لوكان تصرى لا قدر الله واختي فسخ معاها الخطيب هكاك وسب والديه
    والله يحب عينو اذا رجع داها لا بغى هي تكون قابلة بيسك كاين حدود واولها وآخرها هو الاحترام
    نجيو للعمل ياختي مع انسان كيما هذا ومافيهش لامان يااختي العمل نتاعك ما تخليهش وخليه يكون نقطة القوة نتاعك وهذا رايي وربي يهنيك.
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    hakim story, ‏25 جويلية 2017 على 13:49
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    قبل منحكي نقولك ادا كاش كلمة في تعليقي معجبتكش نقولك اسفة :giggle: الله غالب لساني طويل :sleep:
    نرجع لموضوعك
    قريت و فهمت باش منخلطكش بزاف صرات لوحدة نعرفها كما حكايتك :cautious: مي هي زادت عثد شرعي و العقد تاع البلدية :unsure: و نحكيلك واش صرالها بصح ميعنيش كامل كيف كيف اكيد ..المهم بعد مكان كما السيد لي تحكي عليه فقط يدخل روحه يروحو عند خالتهم لا نتروحيش باباهم يخرجهم متخرجيش معاه و بدا وصل يسبلها اهلها و يطيح من قيمتهم :mad: حسب روحه هو مبشر بالجنة وقيلة فات وقت و للصبر حدود حبست كلش و قالتلهم الى الوالدين لي ميحترمنيش معندي مندير بيه :cautious:
    درك واحد تعرفيه من 3 سنين :giggle: ميحترمش اهلك تتخيلي بعد الزواج يحترمك انت ؟؟! يقدرك مستحيل .انا نعرف الخطاب رطاب سيرتو حدا الوالدين :sneaky: مفهمتش هدو توصل بيهم للاهل واش باغيين
    نزيدك منك صح متفوتيش الشفهي و بسبت شكون بسبت شخص هانك رماك وقت لي يكره يجي :X3: ..كملي الامتحان و راكي عند اهلك (n) يروح يبيع الجلبان خيرله
    نصيحة استخيري استخيري استخيري و خمي الزواج عمر اساسه الاحترام و المودة مكان احترام مكان مودة :sneaky: تتخيلي تعيشي مليح ؟؟ و غدوا اولادك
    بلاك والفتيه على بالي حنا البنات طيوبات بكلمة نوالفو عبد و بكلمة ننسو gاع الشر لي يديروه فينا :sick: بصح في هذي الامور خلي عقلك يخدم ماشي قلبك
    انا كأخت و صديقة نقولك فوتي الشفهي و كملي و نسيه و ربي يجيبلك سيد سيدة يحترمك و يحترم اهلك :D
    نادم :cautious: امنتي :mad::mad::mad: مندمش غير بغا يحرم عليك الامتحان وبلاك يغيب شهرين وحدخرين :sneaky: شكون ضمنك بلي يعوضك و ندم بلاك مندمش
    يا سيدي راكي عند اهلك فوتي نهار تروحي عنده يحكم :unsure: سقسي اهلك و خمي بعقلك قبل قلبك ميجي نهار تندمي
     
    فيتامين سي, ‏25 جويلية 2017 على 14:11
    #4

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