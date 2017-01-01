السلام عليكم

شكرا على كل من يحاول مساعدتنا في هذا القسم

اولا انا ذات 22 كنت مخطوبة و مفتحة وفسخت خطيبي كانت عندي علاقة معاه لمدة 3 سنوات كان متهاون معايا و مهملني في الاونة الاخيرة و صراو مشاكل بزاف و ظلمني وخدعني شحال و خطبني و صراو مشاكل في الخطبة ميتصورهمش العقل يعني كان اسوأ يوم هو يوم خطبتي لانو اهلي حاولو يحكيو مع خطيبي و بالاحرى امي قاتلو بلي مجابش لوازم كان لازم يجيبهم وهو معجباتوش هاذ الجاست و سمعني كلام ميتحملوش القلب فاتت ايام و تسامحنا و اخبرني انو كلشي صرا بسبب القلقة و لا علينا مشاكل بزاف صراو و كان دائما يهملني وهو يعترف بهاذ شيء حتى انو قبل العيد كان عندي شهرين متقابضين محكيتش معاه على جال سبب تافه جدا جدا جدا هو منعني اني نسافر مع دارنا و انا اصلا مسافرتش و هز روحو لمدة و ماحكاش معايا خلاص لاني على حسبو هو قتلو كلام معجبوش...صح لانو كان يحاول يفرض رجولتو في اشياء فقط

شهرين بدون حتى السؤال ولا تطييب خاطر وكي وصل العيد حب يجي لدار زعما وماكلمنيش انا نهائيا وانا مكانش عندي علم حكا مع الوالدة و كان متشدد حتى قاتلو ارواح ادي حوايجك وهو ماعليه غير وافق بلا اي تردد و جا حكا مع الوالد و قال كلام ميعجبش نهائيا و بينلهم بلي انسان معقد خلااااااص و حتى قاسهم بالهدرة وقاسني حتى انا و مابغاش يحكي معايا وقال مكيش مرتي قدام تاع دارنا منحكوش بزاف تفاصيل وانا معيطتلوش ومحبيتش نفهم نهائيا بويسك قاسني بزاااااف و انا مقدرتش نزيد نذل روحي كثر و دا حوايجو و كل شيء و ماشافش وراه بويسك دارنا غير قالولو ادي حوايجك ما ترددش و هذاك الشي لي خلاني منعيطلو ما نحب نفهم

بعد ما مرت على الحكاية تقريبا 20 يوم رجع يحوس عليا ورجع ندمان و اعترف بخطئو و حب يراضيني بأي طريقة بعد ايام حكيت معاه لانو كثر عليا بزاااف و اعترف بغلطتو وبلي ميقدرش يعيش بلا بيا وبلي مش راح يخلي حتى واحد يدي بلاصتو وحوايج هكا انا بعد ما خلاني رحت شفت حياتي نجحت في مسابقة الاساتذة و لقيت عمل بعد ما كنت ماكثة بالبيت على جالو....رجع نااااااااادم بزاااف واعتذر وكل شيء و حب يعتذر قدام دارنا تقريبا سامحتوو ولكن مزال قلبي ياكل فيا لانو بطبعي انسانة متسامحة بزاف حبيت ننسى لانو ظهرلي انسان جديد فيه ماشي لي كان خفت من حاجة يسموها يجي نهار ويرجع لي كان و نتحطم صحيح رجعت حكيت معاه وراني نحاول ننسى وهو وعدني بلي جاست ينسيني و ميزيدوش يتعاودو اخطاء هكا

الان انا في حيرة مع نفسي بعد ماكنت مرتاحة من التفكير بعد ما حبيت ندخل فكرة الكره في بالي رجع هو و انا مقدرتش نرجعو نهائيا كل شيء كان يمنعني منو عطاني فيه حرية بحجة انو في حياتو ميلقى انسانة كيفي لي تساعفو وصح بويسك شي لي دارو مش ساهل باه يتفات

الا شيء واحد الخدمة قالي منحبكش تخدمي نهائيا الا اذا كنت انا مش قادر نخدم لا قدر الله وانا نجحت بعد عناء وجهد وحبيت فقط نكمل هاذ الخطوة وننجح في الشفهي ولكن منعها عليا منعا باتا و انا احترت وش ندير يا ترى

صراحة قلبي ليس مرتاح نهائيا له وفي نفس الوقت مش نحوس نسمح فيه بعد ما رجع مكسور الخاطر

من جهة شيء يقلي متسمحيش في خدمتك يجي نهار ويتبدل عليك ومن جهة شيء يقلي اوقفي معاه بويسك راه نادم وراح يعوضك !!

ولو نصيحة وبارك الله فيكم