قآطـــــو سيقار رافايلو ~

سيقار رافايلو المكونات : العجينة : 250 غ زبدة 500 غ فرينة 2 م/ك سكر ناعم 1 بيضة 1م/ص فانيليا رشة خميرة كيميائية ماء الزهر أو حليب الحشو: 300 غ جوز الهند مطحون ناعم 1 م/ك زبدة 1م/ص فانيليا 1 علبة حليب مركز محلى الطريقة: نخلط كل مكونات العجينة الجافة ثم نضيف الزبدة و نحكها جيدا باليدين ثم نضيف البيض ثم ماء الزهر نلم به العجينة ، نقسمها الى كور ، نغطيها و نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة نبسطها على 2 مم تقريبا و نقطع شرائط عرضها من 7 الى 8 سم نلف الشريط على القالب الخاص بالسيقار و نقطع العجينة و نكرر العملية حتى انتهاء الشريط نضع السيقار في صينية فرن جهة التقطيع تكون في الأسفل و نطهيها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة الطريقة الحشو نخلط جوز الهند, الفانيليا و الزبدة ثم نضيف الحليب حتى نتحصل على كريمة طرية نضع الكريمة في جيب حلواني و نحشو السيقار التزيين: تقريبا 200 غ شوكولاته بيضاء جوز الهند نذوب الشوكولاتة على حمام مائي و نغطي بها السيقار و نترك يجف ندين الأطراف بالحليب المركز و تمرر في جوز الهند