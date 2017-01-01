قآطـــــو سيقار رافايلو ~

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏27 جويلية 2017 على 17:56.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    سيقار رافايلو

    [​IMG]

    المكونات :

    العجينة :
    250 غ زبدة
    500 غ فرينة
    2 م/ك سكر ناعم
    1 بيضة
    1م/ص فانيليا
    رشة خميرة كيميائية
    ماء الزهر أو حليب
    الحشو:
    300 غ جوز الهند مطحون ناعم
    1 م/ك زبدة
    1م/ص فانيليا
    1 علبة حليب مركز محلى
    الطريقة:
    نخلط كل مكونات العجينة الجافة ثم نضيف الزبدة و نحكها جيدا باليدين ثم نضيف البيض ثم ماء الزهر نلم به العجينة ، نقسمها الى كور ، نغطيها و نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة
    نبسطها على 2 مم تقريبا و نقطع شرائط عرضها من 7 الى 8 سم
    نلف الشريط على القالب الخاص بالسيقار و نقطع العجينة و نكرر العملية حتى انتهاء الشريط
    نضع السيقار في صينية فرن جهة التقطيع تكون في الأسفل و نطهيها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة
    الطريقة الحشو
    نخلط جوز الهند, الفانيليا و الزبدة ثم نضيف الحليب حتى نتحصل على كريمة طرية
    نضع الكريمة في جيب حلواني و نحشو السيقار

    التزيين:
    تقريبا 200 غ شوكولاته بيضاء
    جوز الهند
    نذوب الشوكولاتة على حمام مائي و نغطي بها السيقار و نترك يجف
    ندين الأطراف بالحليب المركز و تمرر في جوز الهند

    [​IMG]

     
    عآشقة الجنـة, ‏27 جويلية 2017 على 17:56
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