باركولنا مولود جديد في دار

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة مشاغب, ‏28 جويلية 2017 على 09:28.

  1. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم احبابي لمة
    زاد عدنا مولود جديد في دار سميناه انيس
    باركولنا وكامل راكم معروضين لطمينة
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    مشاغب, ‏28 جويلية 2017 على 09:28
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    مبروك عليكم المزيود الجديد يكبر ويتربى في عزكم ربي يحفظولكم ان شااء الله الف مبرووك
     
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    hakim story, ‏28 جويلية 2017 على 09:53
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام
    مبروك عليكم ربي يحفظو ويصونو
     
    يزيد 05, ‏28 جويلية 2017 على 10:12
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    بارك الله لكم في الموهوب لكم، وشكرتم الواهب، وبلغ أشدهُ، ورزقتم بره
    اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏28 جويلية 2017 على 10:12
    #4

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