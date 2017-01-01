باركولنا مولود جديد في دار

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة مشاغب, 28 جويلية 2017 على 09:28.
سلام عليكم احبابي لمة
زاد عدنا مولود جديد في دار سميناه انيس
باركولنا وكامل راكم معروضين لطمينة
مبروك عليكم المزيود الجديد يكبر ويتربى في عزكم ربي يحفظولكم ان شااء الله الف مبرووك
وعليكم السلام
مبروك عليكم ربي يحفظو ويصونو
بارك الله لكم في الموهوب لكم، وشكرتم الواهب، وبلغ أشدهُ، ورزقتم بره
اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .
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