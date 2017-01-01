تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }



** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **

** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **





كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود



جويلية

DMomo



Abodi84



يزيد 05



لقد تميزتم كأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدى نتمنى لكم التوفيق



كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم







في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي





وكان هذا التكريم خاص بشهرلأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدىيتحصلون على وسام المميز الجديد