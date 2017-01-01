تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏3 أوت 2017 على 19:42.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    **أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    **     وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
    **     آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



    كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
    ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود



    وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية
    لأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدى



    DMomo

    Abodi84

    يزيد 05



    يتحصلون على وسام المميز الجديد

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    لقد تميزتم كأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدى نتمنى لكم التوفيق

    كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
    فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
    وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم



    في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
    التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي







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    yaso ياسمين, ‏3 أوت 2017 على 19:42
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    4,051
    الإعجابات المتلقاة:
    10,290
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    741
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    جزر القمر
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    yaso ياسمين, ‏3 أوت 2017 على 19:56
    #2
  3. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    ~

    أنا اسمي مكتوب ؟
    طااااايب
    :p

    شكرا جزيلا على المبادرة، وصحيح أنني راني غير قاعد، وكنت سأشارك أيا كان الوضع

    بصّح مع وسام واعتراف بالجهود، تزيد الرغبة والحافز، وتصير المشاركة أوجب

    لإبداء الأحقية في الوسام.

    فشكرا بقدر الحمّان تاع نهار العيد الصغير.​
     
    Asseli Queen معجب بهذا.
    DMomo, ‏3 أوت 2017 على 19:58
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    وهران
    1000
    mabrekouk bsa7atkom w comme tjrs 3o9oba liya nchlh hhhhhhhhh rani ghir n9are3
     
    Asseli Queen, ‏3 أوت 2017 على 20:11
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههههه
    واش نردوا عليك نقول مبروك عليك او مبارك عليك
    رايح نتشيك عليك شوية ههههههههههه جاوبني بشرط ما تسقسيش عمي قوقل
     
    الامين محمد, ‏3 أوت 2017 على 20:16
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
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    الامين محمد, ‏3 أوت 2017 على 20:18
    #6
  7. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    لو كان نعرفك وين تسكن، نجي نخلُص عليك هذا الانتقاص هههه
    يبرك عليك ذاك الجمل اللي في توقيعك إن شا الله
    مُبارَكٌ اسم المفعول من الفعل بارك يبارك.
    مبروك اسم المفعول من الفعل برك يبرُك.
    فالأصح مبارك عليك، والأسهل "بالبركة عليك" :p
     
    DMomo, ‏3 أوت 2017 على 20:21
    #7
  8. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    Batna
    لبارح لحقوني زوج وليوم واحد ربي يدومها ههههه
    ان شاء الله يكون وجودنا وحضورنا هنا لنفيد ونستفيد
    وشكرا لكم على التكريم
     
    DMomo معجب بهذا.
    يزيد 05, ‏3 أوت 2017 على 20:27
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه جيد جدا عندك خمس نقاط ذكرني بيهم ههههههههههههههههه
    الجمل مسكين راه يرعف من السخانة هههههههههههه
     
    DMomo معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏3 أوت 2017 على 20:27
    #9

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