تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }

**أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ** ** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية لأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدى DMomo Abodi84 يزيد 05 يتحصلون على وسام المميز الجديد لقد تميزتم كأعضاء انضموا مؤخرا للمنتدى نتمنى لكم التوفيق كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي