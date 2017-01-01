السلام عليكم

بعد غياب طويل عن المنتدى ...و الحمد لله كانت العودة رغم طول الغياب



و انا اتجول بين ثنايا منتدى فرغ وش كاين في قلبك ..خطر هذا السؤال على بالي

انا نفسي تهربت من الاجابة و اخترت هذا التمهيد. و هذا الفضاء اخترتكم انتم لاجيب بينكم على هذا السؤال السهل الممتنع ....سؤال بسيط يحمل في نهايته علامة استفهام تستفز بساطته .....



انتابني شعور بالخوف بالندم ....عندما خطر على بالى هذا السؤال

كما انتابتني مشاعر الثقة و الغرور

فى آن واحد



هل انا راضية هل انا على قناعة بما افعله

هل هناك نسبة كافية من الرضى الذاتى ..لاستمر على ما انا عليه ....

سؤال حيّر ردود افعالى ... وقف فى طريقى تسرعي و نبّه اهمالى ...







لم يكن السؤال هل انت راض عن حياتك او معيشتك او جمالك او عملك او ..... بل هل انت راض عن نفسك !؟



عندما يرضى كل منا عن نفسه سيرضى ، سيقتنع لا محاله بكل شيء حوله

عندما يحاول قدر استطاعته

عندما يتجرأ على عتاب نفسه

عندما يزرع بذرة الأمل في نفسه

يرضى و يرضِي من حوله



اتمنى ان تجيبوا انفسكم على هذا السؤال و تشاركونا الاجابة ...و اتمنى انا اجابتي وصلتكم و لو بطريقة غير مباشرة





شهرة ​