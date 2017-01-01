هل انت راض عن نفسك ؟!

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏3 أوت 2017 على 23:27.

  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بعد غياب طويل عن المنتدى ...و الحمد لله كانت العودة رغم طول الغياب

    و انا اتجول بين ثنايا منتدى فرغ وش كاين في قلبك ..خطر هذا السؤال على بالي
    انا نفسي تهربت من الاجابة و اخترت هذا التمهيد. و هذا الفضاء اخترتكم انتم لاجيب بينكم على هذا السؤال السهل الممتنع ....سؤال بسيط يحمل في نهايته علامة استفهام تستفز بساطته .....

    انتابني شعور بالخوف بالندم ....عندما خطر على بالى هذا السؤال
    كما انتابتني مشاعر الثقة و الغرور
    فى آن واحد

    هل انا راضية هل انا على قناعة بما افعله
    هل هناك نسبة كافية من الرضى الذاتى ..لاستمر على ما انا عليه ....
    سؤال حيّر ردود افعالى ... وقف فى طريقى تسرعي و نبّه اهمالى ...



    لم يكن السؤال هل انت راض عن حياتك او معيشتك او جمالك او عملك او ..... بل هل انت راض عن نفسك !؟

    عندما يرضى كل منا عن نفسه سيرضى ، سيقتنع لا محاله بكل شيء حوله
    عندما يحاول قدر استطاعته
    عندما يتجرأ على عتاب نفسه
    عندما يزرع بذرة الأمل في نفسه
    يرضى و يرضِي من حوله

    اتمنى ان تجيبوا انفسكم على هذا السؤال و تشاركونا الاجابة ...و اتمنى انا اجابتي وصلتكم و لو بطريقة غير مباشرة


    شهرة
     
    chr-ndj, ‏3 أوت 2017 على 23:27
    #1
  2. أم كلتوم

    أم كلتوم :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم أنا لاول مرة نشارك في هذا المنتدى
    عجبني موضوعك بزاف وراح نجاوبك على نفسي مش راضية على نفسي حاسة حياتي ضاعت غير هاك و الندم يقتلني ولكن في الاخير نرجع نقول الحمد لله رب العالمين.
     
    chr-ndj معجب بهذا.
    أم كلتوم, ‏4 أوت 2017 على 14:26
    #2
  3. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    1,063
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    71
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    M'sila - bba

    اهلاااا و سهلااا بك في المنتدى .....
    وش نقولك ختى ....شكرا على المشاركة الطيبة و ربي نشاء الله يوفقك لما فيه خير لك .....مادام اعترفتى امام نفسك بعدم الرضا ....هذا يعتبر خطوة لابأس بها في طريق التغيير و محاولة اخذ العبرة مما مضى ....ختى حاولى تجاوزى لعقبات لى في طريقك و تعتامدى على نفسك و ديري هدف توصلى ليه بربي نشاء الله و متبقايش ضايعة بين الندم و عدم الرضا .....و رانا هنا لا حبيتى اى مساعدة و من اى نوع نحن هنااااا و لو بكلمة طيبة .....اتمنى ان تشاركينى محاولة النهوض بحالك و المضي قدمااا ....احبك فى الله
     
    chr-ndj, ‏4 أوت 2017 على 14:45
    #3

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