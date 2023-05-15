اتعرض الى ظلم كبير اخواني ,,, احتاجكم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,812
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
أتعرض الى ظلم كبير و حقرة في عملي من طرف مسؤول
المشكلة ما اقدر اشتكي عليه و لست قادرا على رده
اجرتي تعتبر الاقل في ذالك المكان و بالمقابل عملي الاكثر تعرضا للريسك
و كل خطأ فيه يعتبر تزويرا و عقوبته الطرد و السجن معا
حتى اني لا املك الخبرة الكافية فيه
لكن هو نفسه المسؤول الذي وضعني في ذالك العمل
كنت مضطرا و محتاج للعمل فقبلت
تواصلت مع بعض المسؤولين في نفس المكان لكن الحل و الربط عند هذا الشخص
الشخص منحرف اخلاقيا و غير مؤدب البتة كبير السن في حدود 65 سنة
حتى انه يشتم و يغازل و يسب حتى مع البنات و ياخذ رشوة
لازم الجميع يجيبله اكل و هدايا
و اذا سبهم و لا احد يرد بل يضحك و هو يشتم والديهم و حتى يسب زوجاتهم
و الله يسب زوجاتهم و امهاتهم و انا سمعته
حتى البنات يحدثهم بكلام غير لائق تماما و هن يضحكن و مستمتعن
طبعا ليس كل البنات لكن اذا قلنا نصفهن نكونوا قلنا الصح
و يسب ذات الله
و يوم يكون عنده مشكل نسمع السب و الصراخ و الكلام البذيء من مسافة
انا من اليوم الاول وضعت حاجز بيني و بينه
لا سلام و لا كلام اكمل عملي و انصرف
لا عزومة و لا هدية و لا ضحك و لا مزاح و لا مسايرة
عندما نلتقي في الدرج او في اي مكان او حتى في مكتبه
لا ألقي عليه السلام و لا أخفظ له جناح الذل
أعمم و اقول السلام عليكم مافيها لا سي الحاج لا فلان
يعني كل واحد في حدوده
و هو بدوره عندما يحدثني يعطيني بظهره اي يلتفت عني و يتكلم معي
تقريا كل فترة يعملي خصم من مرتبي اللي هو في الاصل الاقل تماما بين المرتبات
يهددني بعدم الحماية في حل الخطأ
اذا تحدثت بالهاتف في الاوقات العمل و للضرورة يهددني بالخصم
يهددني بالمجلس التأديبي
يهددني بالفصل
المصيبة كل العمال يمشون تحت سلطته و لا واحد يعاتبه
كلهم في الهوى سوى كل تصرفاته لا تزعجهم بل يا ويح من تكلم عنه بسوء
يعني الكل يعمل موطار ليه و يوصل له كل شاردة و واردة و اي حاجة تقع تصله بالدقة و السرعة
الكل يمشي معاه في الخط يرون المرتب هو الاهم و يرون التقرب منه حفظ و مغنم
و يا سعد من هم اصحابه او يحبهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون
اذا لم تمشي بهواه انت عدوه اذا لم تسايره انت عدوه
اذا لم تعزمه انت عدوه اذا سبك او شتمك او شتم زوجتتك او امك او اختك ابتسم
و قل له انت رجل و سيد الرجال و اذا لم يعجبك الحال انت متمرد و يا ويلك من بطشه
ربما تتفاجؤون لكن والله هي الحقيقة و الله على ما اقول شهيد
من الاخير السيد صاحب سلطة و نفوذ و معارف و مال و ثروة و خبير في المحاكمات و المشاحنات
و المشاكل لا احد يقف في طريقه
كل مرة يقع بيننا اصطدام و يغلبني و لا اجد كيف ارد ظلمه
يوم الخميس لم اعمل بسبب صحي و عندي شهادة طبية
امس ارسل الي اعذار اشبه بالإنذار مع خصم من مرتبي
و كل ما مكتوب في الاعذار عار و بعيد عن الحقيقة تماما
ملفي اصبح ثقيلا بكثرة الاعذارات و التنبيهات
المصيبة كل العمال يتغيبون كيفما يريدون و انا اقلهم تغيبا
بل اكثرهم حرصا و انضباطا
و الله حتى العمل او اوقات العمل جلهم جالس و تارك العمل و ليس على
عاتقهم عمل كبير كما اعمل انا لا كما و لا حتى من ناحية الريسك

انا انسان بسيط و مسالم و مسلم اخاف الله و عندي عائلة
عمري ما قلت كلام بذيء او قاله احد في حقي
المسؤول اصبح يستفزني الى ابعد درجة و لم اعد قادرا على الصبر و المواصلة
البارحة لم انم قهرا
افكر في الحلول التالية
ـ اختار توقيت مناسب لا يوجد معه احد في مكتبه أدخل و اغلق عليه الباب و نعطيه طريحة مليحة و يكون تدخل جسدي
بالضرب و العنف و افرغ كل ما جعبتي من قهر
ـ اقدم استقالتي
ـ اصبر و احتسب بما فيها من ظلم و قهر

بصدق محتاج كلامكم اخواني
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,812
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

اللليستا كوبي كولي نعتذر ممن لم يجد اسمه في الليستا
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان @طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1 @aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر @بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage@lale çiçeği @rafid2 @السها @شجـ الروح ـون @Zamenhov @ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani* @Adam dz @Oktavio_hinda @خديجة ph
@{مُدَلَّلَتُهُ} @ريحان @رحيق الفردوس @ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya klara @هدية من الله @الفضل10 @AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020 @إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan @the world @Skor m@k @ناسليهان@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz @ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن @الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام @bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77 @Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك @حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina @louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage @يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان @شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛ @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac @اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة @NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4 @املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi @بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد @ahmedroyce339 @rose09000 @opira99 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان @Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها @سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح @حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba @MARYTA@Haroun Serhani @سناء ريحانة @نادية مليزي @samisa @العنود بوفاتح @منال إدريس
@nassima rida @صلوحة @محتارة @بدر شاكر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top