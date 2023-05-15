اتعرض الى ظلم كبير اخواني ,,, احتاجكم

أتعرض الى ظلم كبير و حقرة في عملي من طرف مسؤول

المشكلة ما اقدر اشتكي عليه و لست قادرا على رده

اجرتي تعتبر الاقل في ذالك المكان و بالمقابل عملي الاكثر تعرضا للريسك

و كل خطأ فيه يعتبر تزويرا و عقوبته الطرد و السجن معا

حتى اني لا املك الخبرة الكافية فيه

لكن هو نفسه المسؤول الذي وضعني في ذالك العمل

كنت مضطرا و محتاج للعمل فقبلت

تواصلت مع بعض المسؤولين في نفس المكان لكن الحل و الربط عند هذا الشخص

الشخص منحرف اخلاقيا و غير مؤدب البتة كبير السن في حدود 65 سنة

حتى انه يشتم و يغازل و يسب حتى مع البنات و ياخذ رشوة

لازم الجميع يجيبله اكل و هدايا

و اذا سبهم و لا احد يرد بل يضحك و هو يشتم والديهم و حتى يسب زوجاتهم

و الله يسب زوجاتهم و امهاتهم و انا سمعته

حتى البنات يحدثهم بكلام غير لائق تماما و هن يضحكن و مستمتعن

طبعا ليس كل البنات لكن اذا قلنا نصفهن نكونوا قلنا الصح

و يسب ذات الله

و يوم يكون عنده مشكل نسمع السب و الصراخ و الكلام البذيء من مسافة

انا من اليوم الاول وضعت حاجز بيني و بينه

لا سلام و لا كلام اكمل عملي و انصرف

لا عزومة و لا هدية و لا ضحك و لا مزاح و لا مسايرة

عندما نلتقي في الدرج او في اي مكان او حتى في مكتبه

لا ألقي عليه السلام و لا أخفظ له جناح الذل

أعمم و اقول السلام عليكم مافيها لا سي الحاج لا فلان

يعني كل واحد في حدوده

و هو بدوره عندما يحدثني يعطيني بظهره اي يلتفت عني و يتكلم معي

تقريا كل فترة يعملي خصم من مرتبي اللي هو في الاصل الاقل تماما بين المرتبات

يهددني بعدم الحماية في حل الخطأ

اذا تحدثت بالهاتف في الاوقات العمل و للضرورة يهددني بالخصم

يهددني بالمجلس التأديبي

يهددني بالفصل

المصيبة كل العمال يمشون تحت سلطته و لا واحد يعاتبه

كلهم في الهوى سوى كل تصرفاته لا تزعجهم بل يا ويح من تكلم عنه بسوء

يعني الكل يعمل موطار ليه و يوصل له كل شاردة و واردة و اي حاجة تقع تصله بالدقة و السرعة

الكل يمشي معاه في الخط يرون المرتب هو الاهم و يرون التقرب منه حفظ و مغنم

و يا سعد من هم اصحابه او يحبهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون

اذا لم تمشي بهواه انت عدوه اذا لم تسايره انت عدوه

اذا لم تعزمه انت عدوه اذا سبك او شتمك او شتم زوجتتك او امك او اختك ابتسم

و قل له انت رجل و سيد الرجال و اذا لم يعجبك الحال انت متمرد و يا ويلك من بطشه

ربما تتفاجؤون لكن والله هي الحقيقة و الله على ما اقول شهيد

من الاخير السيد صاحب سلطة و نفوذ و معارف و مال و ثروة و خبير في المحاكمات و المشاحنات

و المشاكل لا احد يقف في طريقه

كل مرة يقع بيننا اصطدام و يغلبني و لا اجد كيف ارد ظلمه

يوم الخميس لم اعمل بسبب صحي و عندي شهادة طبية

امس ارسل الي اعذار اشبه بالإنذار مع خصم من مرتبي

و كل ما مكتوب في الاعذار عار و بعيد عن الحقيقة تماما

ملفي اصبح ثقيلا بكثرة الاعذارات و التنبيهات

المصيبة كل العمال يتغيبون كيفما يريدون و انا اقلهم تغيبا

بل اكثرهم حرصا و انضباطا

و الله حتى العمل او اوقات العمل جلهم جالس و تارك العمل و ليس على

عاتقهم عمل كبير كما اعمل انا لا كما و لا حتى من ناحية الريسك



انا انسان بسيط و مسالم و مسلم اخاف الله و عندي عائلة

عمري ما قلت كلام بذيء او قاله احد في حقي

المسؤول اصبح يستفزني الى ابعد درجة و لم اعد قادرا على الصبر و المواصلة

البارحة لم انم قهرا

افكر في الحلول التالية

ـ اختار توقيت مناسب لا يوجد معه احد في مكتبه أدخل و اغلق عليه الباب و نعطيه طريحة مليحة و يكون تدخل جسدي

بالضرب و العنف و افرغ كل ما جعبتي من قهر

ـ اقدم استقالتي

ـ اصبر و احتسب بما فيها من ظلم و قهر



بصدق محتاج كلامكم اخواني