اتعرض الى ظلم كبير اخواني ,,, احتاجكم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أتعرض الى ظلم كبير و حقرة في عملي من طرف مسؤول
المشكلة ما اقدر اشتكي عليه و لست قادرا على رده
اجرتي تعتبر الاقل في ذالك المكان و بالمقابل عملي الاكثر تعرضا للريسك
و كل خطأ فيه يعتبر تزويرا و عقوبته الطرد و السجن معا
حتى اني لا املك الخبرة الكافية فيه
لكن هو نفسه المسؤول الذي وضعني في ذالك العمل
كنت مضطرا و محتاج للعمل فقبلت
تواصلت مع بعض المسؤولين في نفس المكان لكن الحل و الربط عند هذا الشخص
الشخص منحرف اخلاقيا و غير مؤدب البتة كبير السن في حدود 65 سنة
حتى انه يشتم و يغازل و يسب حتى مع البنات و ياخذ رشوة
لازم الجميع يجيبله اكل و هدايا
و اذا سبهم و لا احد يرد بل يضحك و هو يشتم والديهم و حتى يسب زوجاتهم
و الله يسب زوجاتهم و امهاتهم و انا سمعته
حتى البنات يحدثهم بكلام غير لائق تماما و هن يضحكن و مستمتعن
طبعا ليس كل البنات لكن اذا قلنا نصفهن نكونوا قلنا الصح
و يسب ذات الله
و يوم يكون عنده مشكل نسمع السب و الصراخ و الكلام البذيء من مسافة
انا من اليوم الاول وضعت حاجز بيني و بينه
لا سلام و لا كلام اكمل عملي و انصرف
لا عزومة و لا هدية و لا ضحك و لا مزاح و لا مسايرة
عندما نلتقي في الدرج او في اي مكان او حتى في مكتبه
لا ألقي عليه السلام و لا أخفظ له جناح الذل
أعمم و اقول السلام عليكم مافيها لا سي الحاج لا فلان
يعني كل واحد في حدوده
و هو بدوره عندما يحدثني يعطيني بظهره اي يلتفت عني و يتكلم معي
تقريا كل فترة يعملي خصم من مرتبي اللي هو في الاصل الاقل تماما بين المرتبات
يهددني بعدم الحماية في حل الخطأ
اذا تحدثت بالهاتف في الاوقات العمل و للضرورة يهددني بالخصم
يهددني بالمجلس التأديبي
يهددني بالفصل
المصيبة كل العمال يمشون تحت سلطته و لا واحد يعاتبه
كلهم في الهوى سوى كل تصرفاته لا تزعجهم بل يا ويح من تكلم عنه بسوء
يعني الكل يعمل موطار ليه و يوصل له كل شاردة و واردة و اي حاجة تقع تصله بالدقة و السرعة
الكل يمشي معاه في الخط يرون المرتب هو الاهم و يرون التقرب منه حفظ و مغنم
و يا سعد من هم اصحابه او يحبهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون
اذا لم تمشي بهواه انت عدوه اذا لم تسايره انت عدوه
اذا لم تعزمه انت عدوه اذا سبك او شتمك او شتم زوجتتك او امك او اختك ابتسم
و قل له انت رجل و سيد الرجال و اذا لم يعجبك الحال انت متمرد و يا ويلك من بطشه
ربما تتفاجؤون لكن والله هي الحقيقة و الله على ما اقول شهيد
من الاخير السيد صاحب سلطة و نفوذ و معارف و مال و ثروة و خبير في المحاكمات و المشاحنات
و المشاكل لا احد يقف في طريقه
كل مرة يقع بيننا اصطدام و يغلبني و لا اجد كيف ارد ظلمه
يوم الخميس لم اعمل بسبب صحي و عندي شهادة طبية
امس ارسل الي اعذار اشبه بالإنذار مع خصم من مرتبي
و كل ما مكتوب في الاعذار عار و بعيد عن الحقيقة تماما
ملفي اصبح ثقيلا بكثرة الاعذارات و التنبيهات
المصيبة كل العمال يتغيبون كيفما يريدون و انا اقلهم تغيبا
بل اكثرهم حرصا و انضباطا
و الله حتى العمل او اوقات العمل جلهم جالس و تارك العمل و ليس على
عاتقهم عمل كبير كما اعمل انا لا كما و لا حتى من ناحية الريسك
انا انسان بسيط و مسالم و مسلم اخاف الله و عندي عائلة
عمري ما قلت كلام بذيء او قاله احد في حقي
المسؤول اصبح يستفزني الى ابعد درجة و لم اعد قادرا على الصبر و المواصلة
البارحة لم انم قهرا
افكر في الحلول التالية
ـ اختار توقيت مناسب لا يوجد معه احد في مكتبه أدخل و اغلق عليه الباب و نعطيه طريحة مليحة و يكون تدخل جسدي
بالضرب و العنف و افرغ كل ما جعبتي من قهر
ـ اقدم استقالتي
ـ اصبر و احتسب بما فيها من ظلم و قهر
بصدق محتاج كلامكم اخواني
المشكلة ما اقدر اشتكي عليه و لست قادرا على رده
اجرتي تعتبر الاقل في ذالك المكان و بالمقابل عملي الاكثر تعرضا للريسك
و كل خطأ فيه يعتبر تزويرا و عقوبته الطرد و السجن معا
حتى اني لا املك الخبرة الكافية فيه
لكن هو نفسه المسؤول الذي وضعني في ذالك العمل
كنت مضطرا و محتاج للعمل فقبلت
تواصلت مع بعض المسؤولين في نفس المكان لكن الحل و الربط عند هذا الشخص
الشخص منحرف اخلاقيا و غير مؤدب البتة كبير السن في حدود 65 سنة
حتى انه يشتم و يغازل و يسب حتى مع البنات و ياخذ رشوة
لازم الجميع يجيبله اكل و هدايا
و اذا سبهم و لا احد يرد بل يضحك و هو يشتم والديهم و حتى يسب زوجاتهم
و الله يسب زوجاتهم و امهاتهم و انا سمعته
حتى البنات يحدثهم بكلام غير لائق تماما و هن يضحكن و مستمتعن
طبعا ليس كل البنات لكن اذا قلنا نصفهن نكونوا قلنا الصح
و يسب ذات الله
و يوم يكون عنده مشكل نسمع السب و الصراخ و الكلام البذيء من مسافة
انا من اليوم الاول وضعت حاجز بيني و بينه
لا سلام و لا كلام اكمل عملي و انصرف
لا عزومة و لا هدية و لا ضحك و لا مزاح و لا مسايرة
عندما نلتقي في الدرج او في اي مكان او حتى في مكتبه
لا ألقي عليه السلام و لا أخفظ له جناح الذل
أعمم و اقول السلام عليكم مافيها لا سي الحاج لا فلان
يعني كل واحد في حدوده
و هو بدوره عندما يحدثني يعطيني بظهره اي يلتفت عني و يتكلم معي
تقريا كل فترة يعملي خصم من مرتبي اللي هو في الاصل الاقل تماما بين المرتبات
يهددني بعدم الحماية في حل الخطأ
اذا تحدثت بالهاتف في الاوقات العمل و للضرورة يهددني بالخصم
يهددني بالمجلس التأديبي
يهددني بالفصل
المصيبة كل العمال يمشون تحت سلطته و لا واحد يعاتبه
كلهم في الهوى سوى كل تصرفاته لا تزعجهم بل يا ويح من تكلم عنه بسوء
يعني الكل يعمل موطار ليه و يوصل له كل شاردة و واردة و اي حاجة تقع تصله بالدقة و السرعة
الكل يمشي معاه في الخط يرون المرتب هو الاهم و يرون التقرب منه حفظ و مغنم
و يا سعد من هم اصحابه او يحبهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون
اذا لم تمشي بهواه انت عدوه اذا لم تسايره انت عدوه
اذا لم تعزمه انت عدوه اذا سبك او شتمك او شتم زوجتتك او امك او اختك ابتسم
و قل له انت رجل و سيد الرجال و اذا لم يعجبك الحال انت متمرد و يا ويلك من بطشه
ربما تتفاجؤون لكن والله هي الحقيقة و الله على ما اقول شهيد
من الاخير السيد صاحب سلطة و نفوذ و معارف و مال و ثروة و خبير في المحاكمات و المشاحنات
و المشاكل لا احد يقف في طريقه
كل مرة يقع بيننا اصطدام و يغلبني و لا اجد كيف ارد ظلمه
يوم الخميس لم اعمل بسبب صحي و عندي شهادة طبية
امس ارسل الي اعذار اشبه بالإنذار مع خصم من مرتبي
و كل ما مكتوب في الاعذار عار و بعيد عن الحقيقة تماما
ملفي اصبح ثقيلا بكثرة الاعذارات و التنبيهات
المصيبة كل العمال يتغيبون كيفما يريدون و انا اقلهم تغيبا
بل اكثرهم حرصا و انضباطا
و الله حتى العمل او اوقات العمل جلهم جالس و تارك العمل و ليس على
عاتقهم عمل كبير كما اعمل انا لا كما و لا حتى من ناحية الريسك
انا انسان بسيط و مسالم و مسلم اخاف الله و عندي عائلة
عمري ما قلت كلام بذيء او قاله احد في حقي
المسؤول اصبح يستفزني الى ابعد درجة و لم اعد قادرا على الصبر و المواصلة
البارحة لم انم قهرا
افكر في الحلول التالية
ـ اختار توقيت مناسب لا يوجد معه احد في مكتبه أدخل و اغلق عليه الباب و نعطيه طريحة مليحة و يكون تدخل جسدي
بالضرب و العنف و افرغ كل ما جعبتي من قهر
ـ اقدم استقالتي
ـ اصبر و احتسب بما فيها من ظلم و قهر
بصدق محتاج كلامكم اخواني
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