علاش نظرتنا سلبية

السلام عليكم

كيف احوالكم ؟؟ كاش بحر ولا gاعدين غير في الدار كيفي ؟

اليوم جايا نسقي روحي ياك المؤمن يبدا بروحو ونوجه السؤال ليكم

علاش دايما نميلو تقريبا في كل الامور للنظرة السلبية

هذا السؤال طرحتو بطريقة اخرى على معلمتي في السنة الرابعة ابتدائي كي gالتنا كتبوا في كراس الشواهد الصاحب ساحب

وبدات تفهم فينا وتقول لازم نخيروا الصحبة الصالحة باسكو اذا كان الصديق سيء ذو اخلاق رذيلة سيسحبك معه

واضافت قلي من تصاحب اقل لك من انت وبدات تبيننا ان الناس في المجتع تحكم عليك من الاشخاص لي تتمشى معاهم وتصاحبهم

وبقات مركزة على صديق السوء .

واخيرا كرت المثل وقالت هيا كتبوا الصاحب ساحب

هذا الموقف من اكثر المواقف لي مننساهاش من الابتدائي حسبتني المعلمة غايسة وقالت عاوديلي واش كنت نقول ولاول مرة كنت جريئة

وقلتلها اذا حبتيني نعاولك لازم تكملي معلومتك ربما حست بنوع من الاستهزاء لاني اول مرة نتصرف هكا مع معلمتي خاصة اني كنت المتفوقة في المؤسسة

مي للاسف محبتش تسال واش ينقص المعلومة ولا حتى تعرف اسكو فهمتنا المثل كيما يجب

صح انا مكملتلهاش المعلومة يومها مي درك ميهمش مي ليهم انو المحيط تاعنا يغرس فينا النظرة الخاطئة من الصغر

علاش لي قال الصاحب ساحب كان يقصد برك ان صديق السوء يسحبك لقاع الحفرة

علاش معلمتي مذكرتش انو قادر الصديق الصالح قادر يسحبك الى القمة بعدما كنت في تلك الحفرة المظلمة

علاش ركزت على الجانب السيء هو صح كان مجرد كلمتان ماشي نظرية غلطت فيها ولا قاعدة حفظتها لي تلاميذ وخاطئة لي تتحاسب عليها .

ولكن بهذه الطريقة ممكن تغرس في البعض النظر للامور بنظرة سلبية انو دائما يركزو على الجانب المظلم في الامور

قادر مواقف تصادف عدة اشخاص مالgري تكون نفسها مي كل واحد كيفاش يشوفها

كاين انسان ايجابي وكاين السلبي

مي هذا الانسان السلبي مزادش هاك نقدروا نعتبروه شرب من بئر فيه قطرات من السلب ولا كان ثمرة من شجرة كانو يسقوها من ذاك البير .

هذا مجرد تمثيل مي ينطبق على الواقع تلقى اهل دائما ينتاقدو في ولدهم ملي يكون صغير حاجة لي يديرها ما تعجبهم جامي مدحوه

كيفاش حابينه يكون ايجابي

علاش الاغلبية منا اذا صادف شخص او تعرفنا على صديق جديد نبقى نجبدو غير في عيوبه وسلبياته علاش ما نشوفوش ايجاباته واخلاقه .



وحابة نقول للاولياء خاصة اذا بنيت الساس راشي غير متقولش علاه طاح البنيان على راسي

انت لي تقدر تتحكم في تصرفات ابنك المستقبلية من خلال واش ربيته عليك زيد التربية ماشي بالعياط والضرب وهذا رح يكون موضوع ان شاء الله.

اسفة على الاطالة اليكم الخط ​