♡♡ ( الرفقه الدافئه )

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ( الرفقه الدافئه )


    اختر رفقة تصحبك العمر كله ..
    تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..
    تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .
    ثم تضحكون على ذلك معاً
    آخر كل نهار !
    ( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف
    ولا تتذمر )
    اختر رفقة لا تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
    اختر رفقة يفرحون لفرحك ،
    ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك
    و يسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..
    اختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !
    وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).
    ليس القروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط
    وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "
    فما أحوجنا لتصافي القلوب
    لِتُعيننا على " الدروب "
    قال تعالى :
    { وسيق الذين اتقوا ربهم
    إلى الجنة زمراً }
    يقول ابن القيم :
    " يأبى الله تعالى ..
    أن يدخل الناس الجنة فرادى ،
    فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "
    نسال الله .. ان يجعلنا وإياكم
    ووالدينا ومن نحبهم ندخل الجنة سويا.. اللهم آمين ...
    فنقاء القلب ليس عيباً والتغافل
    ليس غباء والتسامح ليس ضعفاً والصمت ليس انطواءً
    هي تربية وعبادة
    اللهم .. أصلح قلوبنا،واغفر لنا
    ولوالدينا وللمسلمين أجمعين
    امين يارب العالمين
    نصيحه :
    ثلاثه إذا تكلموا أمامك
    فلا توقف حديثهم ،،
    الوالدان، والطفل، والمهموم
    لأن قلبهم هو الناطق ،،،،”"

    احرص على من يحبك من قلبه ..
    واجعله كالقلاده على صدرك ..
    وضعه كالتاج على راسك..
    فربما لو خسرته سيصعب عليك
    ان تجد روحاً كروحه
    صاحب الصالحين
    فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )
    وإذا غفلت ( نبهوك )
    وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )
    هم كالنجوم :
    إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )
    وغدا تحت عرش الرحمن
    ( ينتظروك )
    ألا يكفيك أنهم في "الله"
    ( أحبوك ) ؟
     
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    ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    إلياس و يزيد 05 معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏25 سبتمبر 2017
    #4
  5. BRAMI

    BRAMI :: عضو مُتميز ::

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    بخصوص النصيحة 3 لا توقف كلامهم
    لكن المهموم اذا بدأ معادش يحبس من الهدرة و الحل !!
     
    ربي اغفرلي و إلياس معجبون بهذا.
    BRAMI, ‏25 سبتمبر 2017
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏26 سبتمبر 2017
    #6
  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ما فهمتك اي نصيحة
     
    ربي اغفرلي, ‏27 سبتمبر 2017
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    لمن يذكروننا بالخير ..
    يا رب بالخير اذكرهم ..
    وبالحب ارعاهم ..
    واملأ قلوبهم نورا ..
    وامسح ذنوبهم ..
    وكفكف دموعهم ..
    وبدّل خطاياهم ..
    وسدّد خطاهم ..
    وحقّق مقاصدهم ..
    وارفع اللهم مراتبهم ..
    وفي جنة الخلد اللهم اجمعنا بهم
     
    ربي اغفرلي, ‏27 سبتمبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    الصحبة الصالحة :

    *الصحبة الصالحة هي التي تجعلك تعيش حياتين، حياة هنا وحياة في الجنة..*

    **قال مجاهد: "ان المسلم لو لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعصية لكفاه".

    ** يقول الحسن البصري: "استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة".
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    _** قال سليمان بن موسى: "أخوك في الإسلام إن استشرته في دينك وجدت عنده علماً، وإن استشرته في دنياك وجدت عنده رأياً"._
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    ** قال بعض السلف: "كنا إذا أردنا أن يُستجاب لنا، دعونا لإخواننا في ظهر الغيب".

    ** قال يحيى بن سعيد: " أنا أدعو الله في صلاتي للشافعي من أربعين سنة".
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    _** عن بلال بن سعد قال: "أخٌ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خيرٌ لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك ديناراً"._

    ** قال يحيى: "خير الإخوان الذي يقول لصاحبه تعال نَصُم قبل أن نموت، وشر الإخوان الذي يقول لأخيه تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت".
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    ** قال عبد الله بن مسعود: "كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضاً كان عيادة، وان كان مشغولاً كان عوناً، وان كان غير ذلك كان زيارة".

    ** قال بشر: "إذا قصر العبد في طاعة الله، سلبه الله من يؤنسه، وذلك لأن الإخوان مسلاة للهموم، وعون على الدين".
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    ****(يارب ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا على الخير في الدنيا ، وتشفع لنا في الآخرة
     
    ربي اغفرلي, ‏9 أكتوبر 2017 على 06:31
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏9 أكتوبر 2017 على 06:32
    #10

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