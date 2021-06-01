الرفقة الدافئة



*‏(الرفقة الدافئة)*

‏ ‏للكاتب الدكتور *ميسرة طاهر *

‏إختر رفقة تصحبك العمر كله ..

‏تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..

‏تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .

‏ثم تضحكون على ذلك معًا

‏آخر كل نهار !

‏( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف

‏ولا تتذمر )

‏إختر رفقة لأ تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..

‏إختر رفقة يفرحون لفرحك ،

‏ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك

‏ويسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..

‏إختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !

‏وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).

‏ليس الجروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط

‏وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "

‏فما أحوجنا لتصافي القلوب

‏لِتُعيننا على " الدروب "

‏قال تعالى :

*‏{ وسيق الذين اتقوا ربهم*

*‏إلى الجنة زمراً }*

‏يقول ابن القيم :

‏" يأبى الله تعالى ..

‏أن يدخل الناس الجنة فرادى ،

‏فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "

‏أحرص على من يحبك من قلبه ..

‏واجعله كالقلادة على صدرك ..

‏وضعه كالتاج على راسك ..

‏فربما لو خسرته سيصعب عليك

‏أن تجد روحاً كروحه

‏صاحب الصالحين

‏فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )

‏وإذا غفلت ( نبهوك )

‏وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )

‏هم كالنجوم :

‏إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )

‏وغدا تحت عرش الرحمن

‏ ( ينتظروك )

‏ألا يكفيك أنهم في "الله"

‏ ( أحبوك ) ؟

إهداء لخير صحبه...أسعد الله أوقاتكم​