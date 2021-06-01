إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
*(الرفقة الدافئة)*
للكاتب الدكتور *ميسرة طاهر *
إختر رفقة تصحبك العمر كله ..
تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..
تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .
ثم تضحكون على ذلك معًا
آخر كل نهار !
( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف
ولا تتذمر )
إختر رفقة لأ تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
إختر رفقة يفرحون لفرحك ،
ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك
ويسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..
إختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !
وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).
ليس الجروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط
وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "
فما أحوجنا لتصافي القلوب
لِتُعيننا على " الدروب "
قال تعالى :
*{ وسيق الذين اتقوا ربهم*
*إلى الجنة زمراً }*
يقول ابن القيم :
" يأبى الله تعالى ..
أن يدخل الناس الجنة فرادى ،
فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "
أحرص على من يحبك من قلبه ..
واجعله كالقلادة على صدرك ..
وضعه كالتاج على راسك ..
فربما لو خسرته سيصعب عليك
أن تجد روحاً كروحه
صاحب الصالحين
فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )
وإذا غفلت ( نبهوك )
وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )
هم كالنجوم :
إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )
وغدا تحت عرش الرحمن
( ينتظروك )
ألا يكفيك أنهم في "الله"
( أحبوك ) ؟
إهداء لخير صحبه...أسعد الله أوقاتكم