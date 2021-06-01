الرفقة الدافئة

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,992
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر

*‏(الرفقة الدافئة)*
‏ ‏للكاتب الدكتور *ميسرة طاهر *
‏إختر رفقة تصحبك العمر كله ..
‏تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..
‏تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .
‏ثم تضحكون على ذلك معًا
‏آخر كل نهار !
‏( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف
‏ولا تتذمر )
‏إختر رفقة لأ تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
‏إختر رفقة يفرحون لفرحك ،
‏ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك
‏ويسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..
‏إختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !
‏وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).
‏ليس الجروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط
‏وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "
‏فما أحوجنا لتصافي القلوب
‏لِتُعيننا على " الدروب "
‏قال تعالى :
*‏{ وسيق الذين اتقوا ربهم*
*‏إلى الجنة زمراً }*
‏يقول ابن القيم :
‏" يأبى الله تعالى ..
‏أن يدخل الناس الجنة فرادى ،
‏فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "
‏أحرص على من يحبك من قلبه ..
‏واجعله كالقلادة على صدرك ..
‏وضعه كالتاج على راسك ..
‏فربما لو خسرته سيصعب عليك
‏أن تجد روحاً كروحه
‏صاحب الصالحين
‏فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )
‏وإذا غفلت ( نبهوك )
‏وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )
‏هم كالنجوم :
‏إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )
‏وغدا تحت عرش الرحمن
‏ ( ينتظروك )
‏ألا يكفيك أنهم في "الله"
‏ ( أحبوك ) ؟
إهداء لخير صحبه...أسعد الله أوقاتكم​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top