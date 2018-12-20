‏الرفقة الدافئة

A

abou khaled

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
16 جوان 2011
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#1
‏الرفقة الدافئة
‏للكاتب الدكتور . ميسرة طاهر

‏اختر رفقة تصحبك العمر كله ..
‏تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..
‏تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .
‏ثم تضحكون على ذلك معًا
‏آخر كل نهار !
‏( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف
‏ولا تتذمر )
‏اختر رفقة لا تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
‏اختر رفقة يفرحون لفرحك ،
‏ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك
‏و يسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..
‏اختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !
‏وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).
‏ليس القروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط
‏وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "
‏فما أحوجنا لتصافي القلوب
‏لِتُعيننا على " الدروب "
‏قال تعالى :
‏{ وسيق الذين اتقوا ربهم
‏إلى الجنة زمراً }
‏يقول ابن القيم :
‏" يأبى الله تعالى ..
‏أن يدخل الناس الجنة فرادى ،
‏فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "
‏احرص على من يحبك من قلبه ..
‏واجعله كالقلادة على صدرك ..
‏وضعه كالتاج على راسك..
‏فربما لو خسرته سيصعب عليك
‏ان تجد روحاً كروحه
‏صاحب الصالحين
‏فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )
‏وإذا غفلت ( نبهوك )
‏وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )
‏هم كالنجوم :
‏إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )
‏وغدا تحت عرش الرحمن
‏ ( ينتظروك )
‏ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك
 
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