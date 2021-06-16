‏الرفقة الدافئة

‏اختر رفقة تصحبك العمر كله ..

‏تعطيهم ويعطونك .. يأخذون منك وتأخذ منهم ..

‏تتفقون ، تختلفون ، تتعاتبون .

‏ثم تضحكون على ذلك معًا

‏آخر كل نهار !

‏( رفقة تسمع حكاياتهم للمرة الألف

‏ولا تتذمر )

‏اختر رفقة لا تهجرك بعد سنوات ، رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..

‏اختر رفقة يفرحون لفرحك ،

‏ويحزنون لحزنك ، ويردون غيبتك

‏و يسترون عيبك بلا خوف من أنك ستمضي وحيداً ..

‏اختر من سيشيخون معك ، ومن سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل !

‏وأهمهم من ( سيرافقونك إلى الجنة ).

‏ليس القروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط

‏وإنما هو : كتلة قلوب تقودها " قيم "

‏فما أحوجنا لتصافي القلوب

‏لِتُعيننا على " الدروب "

‏قال تعالى :

‏{ وسيق الذين اتقوا ربهم

‏إلى الجنة زمراً }

‏يقول ابن القيم :

‏" يأبى الله تعالى ..

‏أن يدخل الناس الجنة فرادى ،

‏فكل صحبة يدخلون الجنة سوياً "

‏احرص على من يحبك من قلبه ..

‏واجعله كالقلادة على صدرك ..

‏وضعه كالتاج على راسك..

‏فربما لو خسرته سيصعب عليك

‏ان تجد روحاً كروحه

‏صاحب الصالحين

‏فإنهم إذا غبت عنهم ( فقدوك )

‏وإذا غفلت ( نبهوك )

‏وإذا دعوا لأنفسهم ( لم ينسوك )

‏هم كالنجوم :

‏إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة ( أرشدوك )

‏وغدا تحت عرش الرحمن

‏ ( ينتظروك )

‏ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك​