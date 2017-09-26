~~كلمة على كلمة نرسم للجزائر أجمل لوحة~~

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة حلم كبير, ‏26 سبتمبر 2017.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    مساء الانوار على اخوتي واخواتي
    ابتسم اخي ابتسمي اختي
    :):):):):)
    الابتسامة راحة والابتسامة صدقة


    سأحكي اليوم بطريقتي عن بلديتي لارسم جزءا صغييييير من لوحة الجزائر العميقة
    ساعدوني في اكمال اللوحة
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    الجو صحو والناس راحت تتناثر هنا وهناك على العشب الاخضر وعلى أرصفة الطريق
    الحرارة بلغت في النهار أكثر من اربعين درجة ، أضواء الشوارع كلها مصلحة ماعدا اربعة أضواء كان قد كسرهم مجموعة من الشباب...

    تناثر الشباب والشيوخ والمراهقين ،هذا يلعب النرد والاخر يحتسي المثلجات ومنهم من خرج من المسجد لتوه.
    بدأت نسمات خفيفة تلفح الوجوه تنعش الجميع ،يااااااه الأشجار والمخلوقات تسعد بالليل في مدينتي الصغيرة ،لان الليل يحمل معه الهدوء و الانتعاش ...

    الليل رائع مظلم وحالك لكنه جميل عندما يزين بأضواء بلديتي الفقيرة ،بلديتي بها مسجدان ودار للثقافة ،آه نسيت ودار للشباب وثكنة عسكرية في قمة الجبل ....

    نشعر بالامان نشكر الله على النعمة..

    بلديتي كلها شارع كبير بها مكتبة وصيدليتان وجزار ومحلات هنا وهناك ...
    وبها سوق أسبوعي صغيييير كل جمعة

    وأكثر ما أحب فيها الليل ونجومه الكثيرة المزروعة في السماء وتحس احيانا انها مزروعة في الاجواء وليست في السماء ، وأحب فيها صفاء سمائها أيضا..

    عندما يعبر وقت الفجر بقليل وأعود الى مكاني، وتحمر وجنتي الجبال المحيطة ببلديتي تعبر نسمات عبر ستائر البيت باااااااردة تجعلني التحف لحافا رقيقا متعمدا لكي أبرد فهذه هي اللحظة الوحيدة من اليوم كله التي أبرد فيها..

    عندما تطل الشمس خجلة وراء التل القريبة وتزرع اشعتها على أسطح المنازل لتساعد ربات البيوت في تجفيف الملابس وتجفيف الفلفل الاحمر أعرف أن يوما آخر في بلدتي قد جاء ...

    بلديتي يكثر فيها المشمش والتين والعنب لكن الماء قليل للأسف ..

    نسيت شيئا بلديتي بها آثار اسمها آثار قلعة بني حماد


    وأنت أخي /أختي ماذا عن بلدتك
    أحكو لنا قليلا عن الجزائر العميقة ولكن ما عدا الايجابيات نريدها لوحة زيتية للجزائر
    مزينة بأجمل الحروف
    أنتظر تفاعلكم
    ساعدوني لرسم اللوحة

    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير: ‏26 سبتمبر 2017
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    حلم كبير, ‏26 سبتمبر 2017
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
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    إلياس, ‏27 سبتمبر 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    قريتي صغيرة بها بيوت قليلة منتشرة هنا و هناك ،تحيط بها الجبال و تنتشر فيها الحقول الخضراء و ينابيع المياه في اماكن ع
    يد ة ،و صباحها مزين بزقزقة العصافير و صوت الخرفان ماع ماع و الورود الطبيعية تغطي الارض مع براءة الفلاح و المرأة الريفية الحرة ،كل شيئ فيها جميل ،حتى جاءت سنوات الارهاب و وصل الغرباء عندها يختطفون الفلاحين و يقتلونهم و يقطعون الطرقات و يسلبون اموال الناس و يذبحونهم و يهجمون على البيوت ليلا ،ففزع أهل قريتنا الصغيرة و هربوا نحو المدينة و اصبحت مهجورة عندما نشتاق اليها نقف من بعيد ننظر اليها و اءا حاولنا الاقتراب نسمع صفارات الجيش تنذرنا بعدم الاقتراب فأي ألم اكثر من هذا
     
    عآشقة الجنـة, Malika Tlm, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏27 سبتمبر 2017
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اهلا بك اخي الكريم
    كم تمنيت لو حملت فرشاتك ولونت قليلا هذه اللوحة الحزينة
    شكرا على التشجيع
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    ميلينا, Malika Tlm, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اهلا بمرورك اختي الفاضلة
    استعمل الوان رائعة في وصفك في بداية رسمك لكن طمستي عليها بالأسود
    للاسف كل بقعة في الجزائر طالها السواد ،وهناك من سيطر عليها السواد للآن
    بلدتي الصغيرة ايضا لم تسلم

    ولكن نحاول أن نجعل الالوان الزاهية الاكثر ظهور
    ولنسقي الجيل القادم بالأمل للسير نحو غد افضل

    بارك الله فيك وجعل كل حياتك الوان

    امسكي الفرشاة ولوني حولك فالحياة صنعت من أجلنا بالالوان
    وإذا واجهتك مشكلة دعي الايام تمر فإنها تنقص من عمرها ...
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اعتذر عن طمس الصورة بالاسود لكن ارسم ما يجول في خاطري و ما تصوره ذاكرتي ،بل و الله أنها تراودني في حلمي ،فالصورة ترسم بما يحمله الشخص من مكنونات ،و يبقى الجمال موجود دائما في كل شيئ
     
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    ميلينا, ‏27 سبتمبر 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    سأبدأ الرسم والتلوين

    بلدتي يحيط بها عدة قرى صغيرة مهجورة ومعمورة
    القرية المهجورة معمورة :confused: نعم معمورة وهي مهجورة

    يرحلون عنها ليلا... ونهارا تجدها بهم مليئة
    يربون فيها النحل والبقر ويربون أيضا الماشية
    القرية بيوتها من حجر بناياتها قديمة
    لكن جمالها خلاب وأساساتها سليمة

    فيها التوت والتين والمشمش والعديد من النباتات البرية
    الداخل اليها يتراءى له انها تتوسط العالم لأن بها العديد من الجبال محيطة
    الناس هناك أسرة واحدة وقلوبهم بالرحمة غنية
    بسطاء ووجوه توحي بسرائرهم النظيفة

    مهجورة ليلا لكن مع بزوغ الفجر لزائرها تبدو معمورة
    حليب لبن قمح عسل بيض كل ما تطلبه جادت به أياديهم القوية
    وجاد الله عليهم بحمايته الالاهية

    انتهى الرسم والتلوين اليوم
    ارسم ما اعرف وما زرت وما رأيت في التلفاز....
    ساعدوني لرسم اللوحة
    يد وحدة ما تصفق
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, عآشقة الجنـة, الصحافية الساخرة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏27 سبتمبر 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    شكرا اختي الكريمة
    لكن أي أجل سينتهي على حسب علمي الموضوع عمره ستة أشهر ام تغيرت المدة افيديني أرجوك
    احترامي وتقديري لشخصك الكريم
    حلم كبير (y)
     
    ميلينا, عآشقة الجنـة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #9
  10. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    اما مدينتي فتتميز بطابع خاص ومميز فهي منطقة استراتيجية بالدرجة الاولى وصناعية بالدرجة الثانية ومنطقة عبور بحيث تشكل بوابة الصحــراء..

    وهي ذات طابع ومناخ معتدل مما يجعل منها منطقة فلاحية ممتازة ايضا، بــاردة شتــاءا و حــارة مصحــوبة بالريــاح الرمليــة صيفــا لا تستطيع مقاومة ارضها الخضراء التي تتناثر سكنات ريفية فوقها هنا وهناك ومواشيها ترعى بجانبها واصحابها يلوحون لعابري السبيل طبعا داعييناهم لاستضافتهم....

    كما ان مدينتي معروفة بأشهر الحمامات المعدنية علي مستوى الجزائر هده الاخيرة يتوسطها جب مشهور بمائه المعدني الصالح للشرب والذي اكيد شرب منه كل جزائري وسمي باسم مدينتي....

    مدينتي متنوعة العمران القديم والجديد ويتخلله عمارات مختلفة الالوان منتشرة في كل ارجاء المدينة تنتهي بواد عتيق تحيطه الاشجار من كل ناحية وصخور كبيرة زينته هي الاخرى هو بمثابة استراحة للجسد والعقل لسكانها وحتى زوارها تطل على كل هدا من جسر لا احد يرى هدا المنظر ولا ينزل تحت....

    مدينتي معروفة بالشعر الملحون وألعاب الفروسية بالإضافة إلى تشبّث سكانها ببعض العادات والتقاليد المتعارف عليها عموما على غرار كرم الضيافة....

    مدينة بسيطة لكن في نظري هي اجمل مدينة في العالم...
     
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    بشرى ملاك, ‏27 سبتمبر 2017
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    العفو اخي الكريم
    لا لم يتغير لكن شبهت الموضوع بمعرض خاص باللوحات الزمن و طبعا له اجل محدد لعرض الصور لكن بطريقتك الرائعة و على جزائرنا الغالية
    كل الاحترام و التقدير لك
     
    حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏27 سبتمبر 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    موضوع راائع بارك الله فيك
    لي عودة ان شاء الله ^^
     
    ميلينا, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏27 سبتمبر 2017
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نعم بحق هي اروع مدينة
    بوصفك الرائع والجميل أخذتني بعيدا وتخيلت نفسي على حافة الواد أشم رائحة مختلف انواع النباتات العطرية، واستمع الى أحد الشعراء المحليين ..... ما أطيب شعب مدينتك مضاف ما شاء الله
    ياااااااه كم هي رائعة الجزائر ... ربي يحفظها من كل سوء

    وهاقد رسمتي ولونتي مدينتك الرائعة
    شكرا شكرا جزيل الشكر على المرور وأخذ موضوعي بعين الاعتبار
    احترامي وتقديري لشخصك الكريم
    حلم كبير(y)
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    وفيك بارك الرحمان
    انتظرك اختي الصحافية لتصفي لنا جمال مدينتك وترسمي بطريقتك وتلوني بكلماتك وابداعك
    متأكد أنها ساحرة لأنني زرتها
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    عآشقة الجنـة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 سبتمبر 2017
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أسكن قرية معزولة عن عمران بالبلدية بمساحة فارغة
    و تعتبر حيا تابعا للبلدية
    قريتي فيها ثلاث حوانيت فقط و مسجد
    امام بيتي تلة كالجبل ممتازة للراحة و المطالعة خصوصا في الربيع
    أما
    بلديتي صغيرة فيها ثلاث مساجد و ثانوية و متوسطة و ثلاث أبتدائيات
    معروفون بالكرم و الكسكس الاصفر . منطقة رعوية و أهلي يعرفون كيفية تربية الأغنام
    و اغنامنا لها نوعية ممتازة و جيدة للشواء و للطبخ
    و هناك مساحات شاسعة على شكل بادية و قفار تابعة للبلدية
    و يوجد فيها منطقة فيها الماء بكثرة إلى درجة لو تحفر خمس أمتار تجد بئرا لكن التربة لم تستصلح من طرف الدولة
    فبقية شبه صحراوية فيها انتاج ممتاز من البطاطا و البصل
    و يوجد أيضا فلات جالبة للسياح الخليجين يوجد فيها الحبار
    أهل بلديتي طيبون في الغالب لكن كلما جاء موسم الانتخابات وقع التشقق و الاختلاف
    في بلديتي أغنياء إلى درجة البضخ و فقراء إلى درجة العوز
    في بلديتي الاعراش أو العروش و هم عبارة عن عوائل أو عرش لهم جد واحد
    و عندنا الأشراف و الزراتيف أي غير الاشراف و عندنا معتقدات غريبة كالخوف من الولي الصالح
    و الذبح عند القباب و إقامة الحفلات عندها بالبارود و الفانتازيا و التبرك بها
    شباب قريتي رياضيين في الغالب و هم على شكل مجموعات رياضيين مع بعض و متدينين مع بعض و منحرفين مع بعض
    و متمدرسين مع بعض
    يوجد عندنا بعض الجمعيات الاجتماعية أفضلها رعاية اللايتام و فاعل الخير و جمعية خاصة بالرياضة
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 09:28
    #15
  16. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    ما اروع بلديتك و ما اطيب سكانها انتظرونا ف حتى نتناول الكسكس الابيض و الشواء
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏6 أكتوبر 2017 على 12:56
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    اهلا بالاخ الكريم
    وصف رائع ومنطقة جميلة جدا حقا الجزائر جنة الله في أرضه

    منطقتك مزيج من الألوان وقد رسمتها ولونتها بشكل رائع .فتخيلنا معك كل شبر فيها

    بارك الله فيك على التفاعل مع الموضوع ....

    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏8 أكتوبر 2017 على 06:18
    #17

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