~~كلمة على كلمة نرسم للجزائر أجمل لوحة~~

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساء الانوار على اخوتي واخواتي ابتسم اخي ابتسمي اختي الابتسامة راحة والابتسامة صدقة سأحكي اليوم بطريقتي عن بلديتي لارسم جزءا صغييييير من لوحة الجزائر العميقة ساعدوني في اكمال اللوحة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الجو صحو والناس راحت تتناثر هنا وهناك على العشب الاخضر وعلى أرصفة الطريق الحرارة بلغت في النهار أكثر من اربعين درجة ، أضواء الشوارع كلها مصلحة ماعدا اربعة أضواء كان قد كسرهم مجموعة من الشباب... تناثر الشباب والشيوخ والمراهقين ،هذا يلعب النرد والاخر يحتسي المثلجات ومنهم من خرج من المسجد لتوه. بدأت نسمات خفيفة تلفح الوجوه تنعش الجميع ،يااااااه الأشجار والمخلوقات تسعد بالليل في مدينتي الصغيرة ،لان الليل يحمل معه الهدوء و الانتعاش ... الليل رائع مظلم وحالك لكنه جميل عندما يزين بأضواء بلديتي الفقيرة ،بلديتي بها مسجدان ودار للثقافة ،آه نسيت ودار للشباب وثكنة عسكرية في قمة الجبل .... نشعر بالامان نشكر الله على النعمة.. بلديتي كلها شارع كبير بها مكتبة وصيدليتان وجزار ومحلات هنا وهناك ... وبها سوق أسبوعي صغيييير كل جمعة وأكثر ما أحب فيها الليل ونجومه الكثيرة المزروعة في السماء وتحس احيانا انها مزروعة في الاجواء وليست في السماء ، وأحب فيها صفاء سمائها أيضا.. عندما يعبر وقت الفجر بقليل وأعود الى مكاني، وتحمر وجنتي الجبال المحيطة ببلديتي تعبر نسمات عبر ستائر البيت باااااااردة تجعلني التحف لحافا رقيقا متعمدا لكي أبرد فهذه هي اللحظة الوحيدة من اليوم كله التي أبرد فيها.. عندما تطل الشمس خجلة وراء التل القريبة وتزرع اشعتها على أسطح المنازل لتساعد ربات البيوت في تجفيف الملابس وتجفيف الفلفل الاحمر أعرف أن يوما آخر في بلدتي قد جاء ... بلديتي يكثر فيها المشمش والتين والعنب لكن الماء قليل للأسف .. نسيت شيئا بلديتي بها آثار اسمها آثار قلعة بني حماد وأنت أخي /أختي ماذا عن بلدتك أحكو لنا قليلا عن الجزائر العميقة ولكن ما عدا الايجابيات نريدها لوحة زيتية للجزائر مزينة بأجمل الحروف أنتظر تفاعلكم ساعدوني لرسم اللوحة تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير حلم كبير