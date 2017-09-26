~~كلمة على كلمة نرسم للجزائر أجمل لوحة~~

أسكن قرية معزولة عن عمران بالبلدية بمساحة فارغة

و تعتبر حيا تابعا للبلدية

قريتي فيها ثلاث حوانيت فقط و مسجد

امام بيتي تلة كالجبل ممتازة للراحة و المطالعة خصوصا في الربيع

أما

بلديتي صغيرة فيها ثلاث مساجد و ثانوية و متوسطة و ثلاث أبتدائيات

معروفون بالكرم و الكسكس الاصفر . منطقة رعوية و أهلي يعرفون كيفية تربية الأغنام

و اغنامنا لها نوعية ممتازة و جيدة للشواء و للطبخ

و هناك مساحات شاسعة على شكل بادية و قفار تابعة للبلدية

و يوجد فيها منطقة فيها الماء بكثرة إلى درجة لو تحفر خمس أمتار تجد بئرا لكن التربة لم تستصلح من طرف الدولة

فبقية شبه صحراوية فيها انتاج ممتاز من البطاطا و البصل

و يوجد أيضا فلات جالبة للسياح الخليجين يوجد فيها الحبار

أهل بلديتي طيبون في الغالب لكن كلما جاء موسم الانتخابات وقع التشقق و الاختلاف

في بلديتي أغنياء إلى درجة البضخ و فقراء إلى درجة العوز

في بلديتي الاعراش أو العروش و هم عبارة عن عوائل أو عرش لهم جد واحد

و عندنا الأشراف و الزراتيف أي غير الاشراف و عندنا معتقدات غريبة كالخوف من الولي الصالح

و الذبح عند القباب و إقامة الحفلات عندها بالبارود و الفانتازيا و التبرك بها

شباب قريتي رياضيين في الغالب و هم على شكل مجموعات رياضيين مع بعض و متدينين مع بعض و منحرفين مع بعض

و متمدرسين مع بعض

يوجد عندنا بعض الجمعيات الاجتماعية أفضلها رعاية اللايتام و فاعل الخير و جمعية خاصة بالرياضة

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