فوائد صحية



البقدونس



البقدونس من النباتات التي تنتشر زراعتها في معظم المناطق وفي حدائق البيوت، فزراعته لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب واللوازم، ويحتوي البقدونس على الفيتامينات مثل الفيتامينات K، A، C ، والأملاح المعدنية مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة المهمة مثل حمض الفوليك، وينصح بجعله في قائمة المشروبات اليومية سواء كان منقوعاً أو مغلياً.



يستخدم البقدونس بشكلٍ كبير في المطبخ كنوعٍ من التوابل سواء بشكله الطازج أو المطحون بعد تجفيفه ليكون كالبودرة، بالإضافة إلى ذلك فإن له الكثير من الفوائد لمختلف أجزاء الجسم، ومن هذه الفوائد :



التخلص من الوزن الزائد والحصول على الجسم المثالي، فالبقدونس يفيد في إدرار البول وبالتالي التخلص من السوائل التي قد تتجمع بالجسم بسرعةٍ كبيرةٍ، ومن الأفضل شرب منقوعه. طرد السموم من الجسم من خلال طرحها في البول وتفتيت الحصى الذي قد يتجمع في الكلى، وبالتالي تسهيل عمل الكلى وزيادة كفاءتها في تصفية الدم، وقد تم اكتشاف فائدة مغلي البقدونس للكلى منذ قديم الزمان حيث تم وصفه من قِبل الآسيويين. علاج أمراض القلب والشرايين من خلال حامض الفوليك الموجود فيه وهو يقلل من الحمض الأميني هوموسيستين الضار بالقلب والشرايين، كما أن البقدونس يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم. تقوية روابط بصيلات الشعر مع فروة الرأس مما يحمي الشعر من كثير من الأمراض من أهمها تساقط الشعر، ويمكن لاستخدام مغلي البقدونس وخلطه





بالخلاط الكهربائي، ثم وضعه كماسك على الشعر لمدة ساعة. تحسين البشرة وعلاج المشاكل التي قد تعاني منها مثل حب الشباب والنمش والبقع الداكنة والسوداء : فالبقدونس يعمل على حمايتها من التأكسد وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد بسبب غناه بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويتم ذلك من خلال تنظيف البشرة بخليط من مغلي البقدونس وخل التفاح. حماية الجسم ووقايته من الإصابة من أنواع السرطانات المختلفة. تنظيف الجسم من السموم حيث إنه يعمل على تطهير منطقة المثانة كاملةً. تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحفيز عملية الهضم، وتنشيط الأمعاء وحمايتها من التشنج. زيادة قوة اللثة والأسنان وحمايتها من الأمراض. التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال مضغه.



طريقة استخدام البقدونس مغلي البقدونس : يتم غلي الماء، ثم وضع البقدونس المفروم فوقه، وتركه ليغلي لمدة دقيقتين ثم يشرب. منقوع البقدونس : يتم تحضير منقوع البقدونس من خلال غلي الماء، ثم سكبه على ضمة من البقدونس وتركها لمدة لا تقل عن ساعةٍ، ثم تناولها.



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