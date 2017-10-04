احتفالية الموت

قبل الآن لم أفكر في الكتابة أو حتى المحاولة ، لكن هذه السقطة تختلف تماما عن كل ما سبق

قد يحدث لبني الإنسان أن يتربع على عرش اليأس من شدة الأهوال المتراكمة في رحم الحزن

أنا الآن أجر آخر خيباتي الماضي القريب ، نحو انطلاقة متأخرة تصاحبها لعنات متواصلة لذكريات تطارد ظلال الواقع الحقير

كل هذه الفوضى والعبثية التي تغزو أعماقي الدفينة لا تستحق أن تكون فكرة راسخة تلازمني أينما ارتحلت بين طبقات ذكريات لا تقبل أن تتنازل عن مكانها في دهاليز العمر ، لأسمع أصواتا تناديني من جميع زوايا العالم تدعوني لحضور آخر احتفالية للموت ...