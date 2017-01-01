طلاق و فسخ للخطوبة بسبب حليب أوبي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏5 أكتوبر 2017 على 18:14.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم
    اولا أترككم مع الومضة الاشهارية نتاع زمان
    بانش بانش و المراقب راه غايب ما بانش
    قهوة حلووومة و خلاتنا في الهمومة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    احم احم
    نرجع للجد
    مشكلتي أحبتي لما اشرب القهوة عند خالتي الزايخة تتحرك في عقلي خلايا كانت نائمة و أبدأ في التفكير
    لكن هته المرة عجزت عن حل الاشكال
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    توقفت سيارة عند باب منزلي
    طيط طيط
    من صاحبها
    آآه صديقي عبدالحق و معه عبدالقادر
    اهلا و سهلا و مرحبا تفضلا بالدخول
    لالا نحن في عجلة من أمرنا و نريدك في أمر
    خير ما شأنكما
    عبدالقادر . يا أخي الامين نحن في ورطة
    خير
    صهرنا المستقبلي ( أحمد خطب أخت عبدالقادر قبل فترة قريبة ) يريد فسخ الخطوبة
    و لا نعرف ماذا دهاه
    الامين : كيف و متى
    عبدالقادر : البارحة أرسل إلينا بالخبر بدون تقديم توضيحات و أريدك ان تتصل به لترى لنا حلا للقضية
    الامين : أحمد أعرف انه رجل رزين و هاديء و صاحب عقل كبير
    عبدالحق و هذا الذي جعلنا في حيرة و هو لا يرد حتى على اتصالاتنا
    أرجوك اخي الامين اركب معي اوصلك عند بيته لتنظر لنا في الامر
    الامين لحظة أغير ملابسي و أخبر أهلي
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    دخلت البيت توضأت و استعنت بالله و اخبرت أهلي و أوصيتهم بالدعاء لي
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ركبت السيارة و تركنا عبدالقادر و ذهبنا إلى قرية قريبة من قريتنا
    وصلت بيـ احمد وجدت أباه أمام الباب و كان باديا عليه الحزن و العياء
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    السلام عليكم عماه كيف الحال و الصحة
    تبسم ابتسامة حزينة
    فبادرته بالسؤال أين أحمد
    فقال أحمد هو من جعلني أحزن يريد فسخ الخطوبة و لم يقدم ما يقنع من أسباب
    و انا في حيرة من القضية
    و هو في غرفته لا يخرج منها و لا يتحدث مع أحد و امه حزينة و مريضة بسببه

    عماه أطلب لنا إذنا بالطريق لأدخل عليه
    دخلت البييت و توجهت إلى غرفة أحمد
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أحمد أحمد أحمد
    انا الامين افتح الباب أم تريد طردي
    أحمد : اهلا بالامين تفضل ( يظهر عليه الحزن و الغبن )
    الامين : كيبف حالك احمد
    أحمد :احمد الله
    الامين :مابك
    أحمد :لاشيء بعض الارهاق فقط
    الامين : اعرف مشكلتك افرغ لي ما في قلبك لكي أساعدك على الحل
    أحمد :قضيتي معقدة و غريبة
    الامين : هات ما عندك
    أحمد :اريد فسخ الخطوبة
    الامين : لماذا
    أحمد :يا أخي مشكلتي ان خطيبتي كانت تكرر لي أنا أعيش عيشة الرفاهية
    و إذا وجدت أقل منها فلن أصبر معاك
    و كنت أردد عليها كلنا نعيش نفس العيشة و الاهم هو العشرة و الطيب و الحب و و و و و و و
    و كانت تردد مثلا نحن حليب أوبي لا يفارق الثلاجة
    و كنت أغض الطرف و لكن صبري نفذ و هي لم تغير عاداتها و لم تكبر
    و آخر مرة قلت لها نحن لا نستهلك حليب أوبي لأنه يعمل لينا حكة ( على سبيل عنزة و لو طارت '
    فردت بكل تكبر و بلا حياء إذا كان هيك من الآن نفترق و بلاها ها العيشة و ها الزواجة
    فقلت لها خلاص بلاها هالزواجة
    و قررت تركها و فسخ الخطوبة
    الامين : أترك لي مجالا لكي أسعى للصلح و ربي يقدر اللي فيه الخير
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    تركت أحمد و انا أضرب أسداسا بأخماس
    هي البنت صبية بلا عقل إلا درجة أنها تريد فسخ خطوبتها بسبب حليب أوبي
    ثم عدت إلى غاية بيت عبدالقادر أخ الطفلة

    و قصصت عليه القصة من طأطأ إلى غاية حليب أوبي
    فدخل البيت لربع ساعة و رجع بخفي حنين
    و تنهد قائلا فعلا يا الامين الطفلة قالت ما قاله أحمد و هي راكبة راسها
    و قالت إذا لم يعتذر لي عن تصرفه حينما بادر بفسخ الخطوبة فلست بحاجة إليه
    لأنه تعجل الفسخ

    أحسست أنها خلف الباب فأسمعت الحديث قائلا أتقوا الله فأحمد رجل و صاحب مباديء
    و ابن حلال يجب ان تكونوا أكبر من الحديث عن حليب أوبي فأنتما مقبلان على حياة و اسرة و مسؤولية
    و بعدها أولاد و بيت و عائلة
    و عيب ان تقولا لرجل اعتذر عن أمر انتم السبب فيه
    عد يا عبدالقادر و اجعل اختك تعود إلى رشدها و عليها ان تعي امرها
    و ان تتجاوز المسألة و نعيد الامر إلى سابق عهده
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    بعد عدة أيام رجع إلي عبدالقادر و قال إذا لم يعتذر أحمد منا فليس له عندنا نصيب
    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    لم أعد لأحمد و أنا في حيرة من أمري
    و طلبت من عبدالقادر أعادة المحاولة قبل فوات الأوان
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ربما علبة حليب أوبي كانت تخفي خلفها اسبابا أخرى لكن كان على البنت ان تكون أكثر شجاعة
    في طلب الفسخ بأسباب مقبولة عقلا و نقلا
    فربما كانت تريد ان يكون الفسخ من الرجل لكي تستفيد ماديا لكن بأسباب تافهة
    قد تكون سببا لعنوستها مستقبلا
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أوبي راها من وهرن جاية
    سلااااااااااااام
     
    طيب الكلام, السحاب العابر, بشرى ملاك و 4 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 أكتوبر 2017 على 18:14
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    مشكوووور ...هذا الموضوع تطرقت إليه في المنتدى ...حكيت قلت كاين بنات على أتفه الأسباب يفسخو الخطوبه أو. ...ميقبلوش براجل حتى يكون مرفه..وعندو سيارة وسكن وراتب شهري ورمنسي و..و...هذا وين راح تلقايه ...الكمال لله وحده...وجعل اختلاف بين آدم وحواء يعني هذا يكمل هذا مش العكس...ربي يهدي الطفلة وترجع الخطيبها ..لأنو موضوع مايستاهلش.
     
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    صفاءdz, ‏5 أكتوبر 2017 على 18:26
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    اهلا بمواضيعك خويا الامين

    وأاااااااه من قهوة الخالة واش تعمل
    روح أشربها كل يوم....

    تكتبلنا موضوع قمة كيما هذا يوميا

    الصراحة على ڤد ما هي قصة محزنة على ڤد ما استمتعت وانا نقرا

    وهاذي خطيبتو مزالت ما فطمتش ولا.... يخي الحليب للصغار
    هناه ربي هاذي مزال ترضع فالبيبرو ههههه

    والله الحال تڤلب ولات الموازين مقلوبة ،الناس بكري كانت تشري راجل لرجولتو وشهامتو
    بصح اليوم حتى الاخ والاب يوقف مع الغلط من بنت البيت
    العايلة عندها كرامة وعادات وتقاليد وسمعة في وسط الدوار
    مين بنت البيت يخرج منها هكذا تطيح العيلة من عيون الناس ،والواقع يتقال الهدرة على امور تافهة وإبطال الخطبة على جالها كارثة
    يعطيك الصحة خويا على طريقة السرد الممتعة
    تليق تكتب شويه في جيه القصص
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏5 أكتوبر 2017 على 19:34
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    أنا نعرف وحدة تطلقت خاطر ماجابولهاش كونديا هههه
    غير نضحك، والله موضوع مهم بالرغم من أنو في طابع هزلي نوعا ما لكن فيه قيم وفيه مغزى
    وهو البنات لي يتمناو يعيشو فوق طاقتهم ويعيشو في قصور وبالخدم وباه تتخلص من راجل فقير مسكين غير قادر على تلبية كل طلباتها
    دير سبة بابسط الاشياء، وهاد الامور صراحة لم تعد غريبة على مجتمعنا حيث نعرف وحدة نهار كانت مخطوبة شرطت على خطيبها
    هاتف نقال جديد وحاسوب محمول آخر طراز خاطر صديقاتها عندهم وإلا تفسخ الخطوبة، يعني طلبات تافهة ولا معنى لها
    كن حتى طلبت ذهب نقولو بالاك، بعدا الحاسوب والهاتف؟ وتطلق على جالهم؟ انا من رايي هادي يديوها للحضانة تكمل
    ساع طفولتها ومن بعد يزوجوها، ولي تقولك كنت عايشة مليح في دار بابا ومانقبلش الميزيرية مالا ماتتزوجش من الاساس
    ولا لما يجيها راجل فقير ترفضو من الاول ماش تعطيه أمل بلي راح تبني معاه دار ودير معاه ولاد ومن بعد تخليه في نص الطريق
    صحيح أنو مشاعر المرأة رقيقة ولكن حتى مشاعر الرجل مالازمش الاستهزاء بيها ففي النهاية راهو بشر والبشر عندو قلب من لحم ودم
    مالا انا من رايي لي لقى طفلة تتكبر عليه وتتكبر على وضعو المادي وطلبت فسخ الخطوبة ربي يسهل عليها يروح يختار لي تقدر تكون سند ليه
    ماش لي تزيد عليه، الزواج يكون فيه كل طرف سند للآخر ويوقف معاه في السراء والضراء أما لي من فترة الخطوبة تبدا تتكبر ماتصلحش زوجة نظن
    شكرا على الموضوع
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 أكتوبر 2017 على 19:36
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بارك الله فيكم أحبتي على طيب المرور
    و لي عودة للنقد
     
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    الامين محمد, ‏5 أكتوبر 2017 على 20:08
    #5
  6. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    موضوع قيم و واقع معاش لأنو كثر الطلاق و فسخ الخطبة لأمور أتفه من تافهة
    لكن في المقابل لم ترى جزء من كواليس القصة و هي معضلة مجتمعنا اليوم
    الوصايا الذهبية التي تلقتها الأخت من عند المتزوجات اللتي يسردن جحيمهن المعاش و التي لا تليق بأن تصدر من مرأة مسلمة و لا تليق بأن تعمل بها مرأة مسلمة
    عليك أن تعويديه أنك تربيت في بيت أهلك على الدلال و أوصفيلو الرفاهية الزائفة لكي ينفق عليك بنفس المستوى
    لا تعوديه على الطائعة الدائمة فان طعته دائما و عجز عليك ذلك يوما سيغيررك
    لا تعوديه على كذا و كذا قائمة طويلة عريضة بأمور تافهة ان تتبعها الشخص لن يكون بناء بيته الا كبيت العنكبوت
    الذي هو أهون البيوت
    في المقابل لا أعتقد أن الأمر يختلف من ناحية الرجال
    فيوجد من يغرس الشك و يعزز عدم الثقة في الزوجة لدى المقبل على الزواج
    و على التوصية بالنتقيب عليها بسبب ما يسمع في هذا الوقت
    و على عدم توفير دائما ما تريده لأنها ستسخط عليه ان عجز
    و أن يعودها على رفض طلباتها و اقترحاتها لأن القبول الدائم يكبر راسها ......
    يعني معضلة و كارثة تبين المستوى المتدني الذي و صل اليه المجتمع
    الآن أصبحت عوامل خراب البيوت علم يتداوله الناس و يعتبر نصح
    في عوض ما الانسان يجعل في نفسه الشخصية الاسلامية القوية التي تشمل التأهيل في كل مجال
    التي تجعل من الذكر ابنا صالحا و أخا صالحا و زوجا صالحا و أبا صالحا و جليسا صالحا
    ومن الأنثى ابنة صالحة و أخت صلحة و زوجة صالحة و أما صالحة و جليسة صالحة
    يقعد يستمع لنصائح بل لتخبيبات تافهة لا تمد للدين بأي صلة
    على الزوج أن يفهم أنو عيوب زوجته ليست معممة لدى النساء لكي يُدَرِس عن المرأة بها
    و على الزوجة أن تفهم أن عيوب زوجها ليست معمعة لدى الباقي لكي تُدَرِس عن الرجل بها
    ما حدث من فشل مع أحد لن يحد مع الجميع
    آن لهم أن يكفوا من نشر سموم أفكارهم في المقبلين على الحياة
    وذلك يسبب اما العزوف عن الزواج لدى البعض
    و اما تطبيق الجحيم و البدأ في الحياة الجديدة على أنها معركة يجب أن يحاول أن يكون الرابح فيها
    وهذا ما حدث مع هاته الفتاة
    نسأل الله السلامة و العافية
    بارك الله فيك على الموضوع القيم


     
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    طموحة, ‏5 أكتوبر 2017 على 22:14
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا اختي صفا
    للأسف الكثير من الرجال و النسا يتعبوا من اجل إيجاد الطرف المقابل
    و لما يجدوه يتركوه لأسباب تافهة و ربما يكون زواج بعده طلاق بسرعة البرق
    و العبرة أنه يوجد الكثيرين رزقوا الخير الكثير بعد الصبر و كانت عاقبتهما خيرا كثيرا
    الله يهدي الجميع
    شكرا يا طيوبة بارك الله فيك أسعدني مرورك الراقي
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 08:46
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا بالاخ الكريم أبن الاصل الطيب
    ههههههههههه لازم نعمل من قهوة خالتي الزايخة ماركا عالمية تحارب قلة النشاط و تجلب الهبال ههههههههههه
    للأسف يبدوا ان الطفلة مازالها ترضع لذالك كانت مصرة على حليب أوبي
    الشي الذي ان أميلا إليه بخصوص القصة هو أنها تريد الدلال الزائد و ربما تريد من الآن
    ان تجعل زوجها المسكين حخاتم في يدها لكن نسيت أنها ستبقى بلا خاتم و بدون زوج
    و في الاخير رايح تتزوج اي واحد يجي يخطبها حتى و إن كان ليس في المستوى من ناحية الاخلاق و لاا من ناحية الاحترام
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 08:51
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا اختي مريومة عساك بخير انت و كل الاهل
    معاك ألف حق فالكثيرات أصبحن مقلدات لصديقاتهن و همهن هو أن تكون أفضل من الصديقة الفلانية
    و أصبح التحدي يفوق تحمل الرجال
    عندي قريبة أستاذة خطبها الكثيرين فرفضت و لما خطبها رجل عايش في إيطاليا لكن غير متخلق فتركت العمل و سافرت و انجبت
    و كنت أعرف انها غير مرتاحة تماما لأنها كانت تعيش في ضروف صعبة في الغربة
    و كانت تعمل في تنظيف البيوت و لما ترجع للجزاير تزوخ على الناس بعيشتها في إيطاليا
    طال الحال و لم تقدر على التحمل و مرضت و طلقها زوجها و هي الآن تعيش عيشة صعيبة
    و الكارثة انها مازالت تزوخ و لم تتعلم الدرس

    شكرا مريومة على طيب المرور
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 08:57
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا اختي طموحة و بارك الله فإضافتك كانت في محلها
    فكثير من النسوة تسعى لأفساد الخطبات بأمور نفثها كالسم
    بحجة أنها تريد الخير للطفلة فتخوفها و تنصحها بأمور مبالغ فيها حسدا من عند أنفسهن
    و كذالك يسعى بعض الرجال إلى إفساد الامر بحجة النصيحة لكن ما يريده عكس ذالك
    إلى درجة انك بعض الرجال يدخل الشك في قلب الرجل بكلمات في حق البنت
    فيقع الفساد في الارض بالفسخ و الطلاق و احيانا تتطور الامور إلى مالا يحمد عقباه
    و هته أخلاق حمل الحطب لا تليق بالمسلم كما ذكرتي اختي طموحة

    طموحة مرورك أكثر من رائع بارك الله فيك
    تحياتي و جمعة مباركة
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 09:03
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    يااه يا الدنيا ضرك أوبي صرات عليه حرب هذا عبد القادر صاحبك خليه يبيت اختو فحليب أوبي بلاك يبياض قلبها وعقلها اسمحلي تافهة بيها بخوها عبد القادر فالاول جا يحلل خافو يخليها ومن بعد طلعلو الشان ويطلب منهم السماح يا امين بلاك طيح بكرامة وليد الناس هذي تافهة وربي يحبو وماراهمش ناس يحوسو يذلو الراجل وختهم غالطة عبد القادر قولو قاتلك ليليا روح عاود ربيها ماشي جاي تترجل نيرفاني امين ابعثلي نيميروه غير يبريبوندي نبدالو بإشهار أوبي حليبي ونكملهالو بسفينة سفينة ناس تافهين
    وانت حل عينك تروح للطفل تقولو ارجعلها خليها نحوس عاللي يجيبلها أوبي تشرب الرهج
     
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    ليليا مرام, ‏6 أكتوبر 2017 على 11:50
    #11
  12. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    اوبي هو حليبي هههههههه
    الله يهدي هاد الشيرات منعرت مين جابو هاد التخمام لعوج..
    هي يا كاش مابالها شخص واحد غيره وقعدت تسبب عليه، يا ماعندها عقل وربي بغا يوريه بلي ماشي تاع مسؤولية خلاص، يا فهموها الناس الناقصة بلي زيري روحك وحكمي فيه ڨاع من درك...
    يستخير الله وادا بقات في عنادها يشريلها فاردو اوبي يديهلها ويقولها بغيتي اوبي ها اوبي وتبقي على خير هههههه وربي يعوضه خير منها...
     
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    بشرى ملاك, ‏6 أكتوبر 2017 على 13:55
    #12
  13. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    هههههههه تعرف خويا محمد انا حسبت راك دايرلنا مقلب ولكن القصة حقيقية ياخي حاله ياخي
    انا ضحكت من قلبي التبهديل هذا
    الله يهديهم
    تحياتي اخي
     
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    Malika Tlm, ‏6 أكتوبر 2017 على 14:23
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههههه فكرة الفاردو مليحة او يعمر ليها كاش سيتيرنا و حبسها قدام دارها و يقول ليها
    ها الحليب شربي و دوشي منه بلاك تشبعي و تنعلي بليس ههههههههههههه
    و الله حتى أنا شكيت قلت راهي تحوس على سبب و خلاص باش تفسخ الخطوبة
    لكن على الاقل كانت تشوف سبب مقنع
    شكرا اختي بشرى مرورك نسمة هوا
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:04
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا أختي مليكة المقلشة نتاع اللمة واش أحوالك انت و الاهل
    خخخخخخخخخخخ اصبري علي ورايح نعمل مقلب ندوخ فيه كامل الاعضاء ههههههههههههه
    شفتي وين وصلنا حابة حليب أوبي يجيبلها ضربة فضحت روحها
    الله يهدي و اخلاص عشنا و شفنا
    شكرا مليكة تحياتي و لا تنسيني من دعواتك يا طيبة انت يا اختي
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:07
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    زعمى ردي جاك عالعين العورة راك تسوطي اسيدي هذا الطعام يدير هاكا دوخك اللبن
     
    بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:08
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههههه مانيش عور لكن كنت فاتح صفحتين فسبقت الصفحة الأخرى هته الصفحة هاهو الرد
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اهلا اختي الكحلوشة و الله نورتينا بالرد و أسعدني مرورك كثيرا
    فعلا ملاحظتك في محلها فالبنت لوكانت عارفة أن عبدالقادر رايح يقف ليها بالمرصاد لهته التفاهات لما
    فعلت ما فعلت ثم هو أيضا و كأنه جا مع راي ماماه و اخته و قال لازم أحمد يجي يعتذر
    هههههههههههههه نيمروه كيما بغيتي لكن راه ماهوش متزوج ممكن يجي يخطبك و تطلبي منه حليب كونديا او ما سعيدة
    واش رايك ههههههههههههههههه
    و الله أنا سعيد في هذا المساء لأنك رجعتي و لله الحمد و الشكر
     
    صمت المشاعر, بشرى ملاك و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:15
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    فوتناهالك المرة هذي
    مهم خونا عبد القادر هذا ماشي اخرة عمري تخلاص عليا معاه لو جا قادر على شقاه يربي اختو عالتواضع ناس متكبرين قالو اوبي ابعثلي نيميرو بلاك ننتقم لاحمد منو نخليك يلوفيني هههههه ونشرطلو حليب الناقة هههههه نقولو آم صوري فدارنا كنا مربيين ناقة هههه
    مالت عليهمكيما قالوها الخليجيين
     
    بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:24
    #18
  19. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    السلام عليكم
    شكرًا اخي الامين علي الموضوع ولله عجبني
    بزاف صح كيما قالو الاعضاء لي قبلي كاين
    بنات من حبة ترجعها قبة كيما يقولو ههههه
    بصح هااااادي قاتلهم اسكتو علي اوووبي بعدا ههههههههههههههه
    كاين بنات يديرو اسباب تافه باش يفسخو الخطبة
    اذا لقاو بديل خير انا نظن هاك هههه والله اعلم
    انا وحدة ما فسختش خطبتي حتي وين ماقدرتش
    نزيد نصبر سامحت اكثر من مرة بصح في الاخير ماقدرتش نصبر طرطقت هههههههه
    المهم ربي يهديها هادي طفلة وقلهاحمدي ربي كاين لي حليب تاع شكارة ومالقاوهش وانت حابة أوبي هههههههه
    خويا الامين زعما ماتكونش هادي هي لي تقول"وانا من وهران جاية علااااامة" عجبها أوبي بزااااف
    راني نقصر برك يعطيك الصحة خونا الغالي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:27
    #19
  20. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه كنتو مربين ناقة و الله هاذي تستحق موضوع ههههههههههههههه
    نظن لازم تتزوجي من جيهة حبشي صلاح
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 17:28
    #20
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