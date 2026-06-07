قمة المسؤولية ......

يقول رئيس النمسا الأسبق توماس كلوستيل :

تسكن منذ اربعين سنة في الشقة في الحي الرائع بفيينا كانت و زوجتي تحميني علاقة حميمة مع كل حياتي في العمارة نتبادل الزيارات والاضحية كلما نتقابل على المصعد او في مدخل العمارة ونتخدث عن الأولاد والسياسة والحالة الاجتماعية وخير الساعة تماما كما يفعل الجيران .

بعد أن اصبحت رئيسا للنمسا وجدت تغيرا في علاقات جيراني بي ..

العلاقة اصبحت فاترة لو ألقي اخدهم إلتحية يلقيها وهو لا ينظر اليك واذا القيت انا إلتحية اكاد اسمع ردها همسا .

إستمر الحال على هذا الموضوع شهرين ومن كل جيراني بدون استثناء انتابتني البحيرة وسألت زوجتي هل هناك ما يستدعي هذا التجاهل هل فعلنا شيئا يغضب جيراننا .

هي لم تجد جوابا لسؤالي فقررت إن أخذ المبادرة فطرقت باب جاري فلم يعطني ...

جوابا ..

وطرقت على الثاني نفس الجواب .. وانا في خيرة ما بال الناس قد تغيرت نفسهم من ناحيتي رجعت إلى شقتي وانا في حيرة .

وطرق بابي في اليوم الثالث المسؤول عن العمارة يدعوني إلى اجتماع للسكان كلهم

لأمره هام وجدت الدعوة فرصة بفتح الموضوع مع الجميع لماذا يعاملوني بهذا الجفاء واذا بجارتي الأرملة انا سأقول لك بصراحة كنا قبل ما تصبح رئيسا نعيش في هدوء لا سيارات ولا حرس ولا اصوات الأمن ولا تفتيش وغلق الشارع كانت حياتنا شعبها والأن نحن نعيش معاك المأساة هذا ما يجعلنا لا تريد أن نتعامل معك لأنك تسببنا لنا في مضايقات و اليوم قررنا إن نرفع ضدك قضية بالطرد من السكن أن لم تعد لنا حياتنا كسابقها...

يقول الئيس الأسبق النمسا في حواره التلفزيوني خرجت وأنا كلي آسف واعتذرت لهم بعدم اهتمامي بجيراني ووعدتهم إن اكون نحب ثقتهم في إن اكون جارا لهم

وعلى الفور اتصلت برئيس حراستي إن يخلي الشارع من الحراسة وان لا تصحبني إلا سيارتي وحارس واحد بلا اضواء او اصوات وان يسحب الحارس المتواجد في مدخل العمارة وتعهدت له اني مسؤول مسؤولية شخصية عن سلامتي لو حدث لي مكروه

يستطرد الرئيس و يقول بعد يومين من هذا عادت الابتسامة إلى جيراني ...

هؤلاء هم من انتخبهم الشعب فهم أفراد منه عملهم هو خدمة الشعب وتسهيل حياته لا التضييق عليه