اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء و لكن نسألك اللطف فيه

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:54.

  1. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    '' اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء و لكن نسألك اللطف فيه ''
    توقفوا عن ترديد هذا الدعاء
    و كأنكم تقولون '' يا رب انا لا أريد ان أثقل عليك برد القضاء انا سهلت عليك فألطف فيه فقط ''
    أستغفر الله العظيم و أتوب إليه
    إنّ الله هو القادر فاسألوه ردّ القضاء
    انت أيها المريض لماذا تدعوا الله بأن يخفف عليك الألم بينما هو قادر على ان يشفيك؟
    أدعوه و ألحّ في دعائك، نعم إسأله ان يرد عنك القضاء فوحده القادر على ذلك

    فقير و لا تملك قوت يومك، فهل تدع الله أن يخفف عنك فقرك و هو القادر أن يغنيك؟
    ادعوه فهو القادر بين كاف و نون أن يجعل منك مليالديرا ... و هل عندك شك؟؟

    و البطال بدون عمل أيدع الله أن يلطف به ليتحمل ألم بطالته؟ أم يدعوه برد القضاء
    و رزقه بعمل حلال طيب يكفيه ذل السؤال ؟

    ان كان الله وحده القادر على درّ القضاء فلماذا نسأله فقط باللطف فيه؟
    أليس هو القائل {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} و القائل أيضا { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }

    و الأحباء تفرقهم الضروف بلا ذنب فهل ينسون عهودهم؟؟
    بينما الله قادر على جمع الأحباء فيه و لو بعد حين
    '' و قد يجمع الله الشتيتين بعدما .. ظنا كلّ الظّن ألّا يلتقيا ''

    فقط الموت وحده قضاء لا ردّ فيه
    و لكن هناك دار اخرى غير دار الدنيا، يجمعنا الله فيها مع من سرقهم الموت منّا
    نعم .. هي جنات الخلود .. فيامن فقدت عزيزا لا تيأس من رحمة الله
    و ادعوه عزّ و جل أن يجمعكم في جناته النعيم
    فمهما كان مصابكم لا تقنطوا أبدا من رحمة الله
    فرحمته وسعت كلّ شيء سبحانه
    .
    .
    بقلمي ..

     
    الصراحة راحة, habchisalaheddin, طموحة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:54
    #1
  2. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك
    جزاك الله خيرا
     
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    يونس قاسم, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:57
    #2
  3. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    و فيك بارك الله
    نورت
     
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    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:10
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    .
    السلام عليكم
    مشاء الله راق لي كثيرا ما نثرته اناملك و أنت في كل حرف كتبته فيه تنبيه لمن غفلوا و دعوا هذا الدعاء
    بارك الله فيك و جزاك الله خيرا ​
     
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    عآشقة الجنـة, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:11
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هذا الدعاء لا يجوز و هو دعاء محرم لا يجوز؛ وذلك لأن الدعاء يرد القضاء
    كما جاء في الحديث: ( لا يرد القدر إلا الدعاء )، وأيضاً: كأن هذا السائل يتحدى الله
    يقول: اقض ما شئت ولكن اللطف، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك، أما أن يقول: لا
    أسألك رد القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء، الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سبباً يمنعه و كله قدر .
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:12
    #5
  6. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    و عليكم السلام
    و فيك بارك الله غاليتي
    شكرا على مرورك الطيب
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:24
    #6
  7. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    بارك الله فيك أخي
    و جزاك الله خيرا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:26
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    بارك الله فيك اختي وجزاك الله خيرا
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:33
    #8
  9. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    و فيك بارك الله
    تحياتي لك
     
    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 20:10
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله
    كلمات رائعة و راقية
    و تعبير عذب و سلس ... كلامك تنطبق عليه مقولة " خير الكلام ما قلّ و دلّ "
    أختي زكية ... أوافقك الرأي في كلمة كلمة كتبها قلمك الأنيق
    لماذا نسأل الله جزءا من الشيء ؟ في حين أنه يمكننا سؤاله عن الشيء كله
    فعلا ... هو أمر سهل جدا على العزيز الجبار جلّ و علاّ
    ...
    " اللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار "
    ...
    بارك الله فيك أختي على الكلام الرائع
    شكرا

     
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    habchisalaheddin, ‏6 أكتوبر 2017 على 21:29
    #10
  11. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    و عليكم السلام و رحمة الله
    اخي صلاح انه لشرف لي ان كلماتي المتواضعة أعجبتك
    أسعدني مرورك الراقي
    أمين يارب
    و فيك بارك الله
    في أمان الله
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏6 أكتوبر 2017 على 21:37
    #11
  12. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    كثيرا مما نردده نقلا عن الاثر فيه مغالطه
    نسأل الله العفو والعافيه ...
    شكرا
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    aljentel, ‏7 أكتوبر 2017 على 00:46
    #12

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