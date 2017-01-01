السلام عليكم و رحمة الله و بركاته '' اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء و لكن نسألك اللطف فيه '' توقفوا عن ترديد هذا الدعاء و كأنكم تقولون '' يا رب انا لا أريد ان أثقل عليك برد القضاء انا سهلت عليك فألطف فيه فقط '' أستغفر الله العظيم و أتوب إليه إنّ الله هو القادر فاسألوه ردّ القضاء انت أيها المريض لماذا تدعوا الله بأن يخفف عليك الألم بينما هو قادر على ان يشفيك؟ أدعوه و ألحّ في دعائك، نعم إسأله ان يرد عنك القضاء فوحده القادر على ذلك فقير و لا تملك قوت يومك، فهل تدع الله أن يخفف عنك فقرك و هو القادر أن يغنيك؟ ادعوه فهو القادر بين كاف و نون أن يجعل منك مليالديرا ... و هل عندك شك؟؟ و البطال بدون عمل أيدع الله أن يلطف به ليتحمل ألم بطالته؟ أم يدعوه برد القضاء و رزقه بعمل حلال طيب يكفيه ذل السؤال ؟ ان كان الله وحده القادر على درّ القضاء فلماذا نسأله فقط باللطف فيه؟ أليس هو القائل {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} و القائل أيضا { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } و الأحباء تفرقهم الضروف بلا ذنب فهل ينسون عهودهم؟؟ بينما الله قادر على جمع الأحباء فيه و لو بعد حين '' و قد يجمع الله الشتيتين بعدما .. ظنا كلّ الظّن ألّا يلتقيا '' فقط الموت وحده قضاء لا ردّ فيه و لكن هناك دار اخرى غير دار الدنيا، يجمعنا الله فيها مع من سرقهم الموت منّا نعم .. هي جنات الخلود .. فيامن فقدت عزيزا لا تيأس من رحمة الله و ادعوه عزّ و جل أن يجمعكم في جناته النعيم فمهما كان مصابكم لا تقنطوا أبدا من رحمة الله فرحمته وسعت كلّ شيء سبحانه . . بقلمي ..