السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



'' اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء و لكن نسألك اللطف فيه ''

توقفوا عن ترديد هذا الدعاء

و كأنكم تقولون '' يا رب انا لا أريد ان أثقل عليك برد القضاء انا سهلت عليك فألطف فيه فقط ''

أستغفر الله العظيم و أتوب إليه

إنّ الله هو القادر فاسألوه ردّ القضاء

انت أيها المريض لماذا تدعوا الله بأن يخفف عليك الألم بينما هو قادر على ان يشفيك؟

أدعوه و ألحّ في دعائك، نعم إسأله ان يرد عنك القضاء فوحده القادر على ذلك



فقير و لا تملك قوت يومك، فهل تدع الله أن يخفف عنك فقرك و هو القادر أن يغنيك؟

ادعوه فهو القادر بين كاف و نون أن يجعل منك مليالديرا ... و هل عندك شك؟؟



و البطال بدون عمل أيدع الله أن يلطف به ليتحمل ألم بطالته؟ أم يدعوه برد القضاء

و رزقه بعمل حلال طيب يكفيه ذل السؤال ؟



ان كان الله وحده القادر على درّ القضاء فلماذا نسأله فقط باللطف فيه؟

أليس هو القائل {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} و القائل أيضا { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }



و الأحباء تفرقهم الضروف بلا ذنب فهل ينسون عهودهم؟؟

بينما الله قادر على جمع الأحباء فيه و لو بعد حين

'' و قد يجمع الله الشتيتين بعدما .. ظنا كلّ الظّن ألّا يلتقيا ''



فقط الموت وحده قضاء لا ردّ فيه

و لكن هناك دار اخرى غير دار الدنيا، يجمعنا الله فيها مع من سرقهم الموت منّا

نعم .. هي جنات الخلود .. فيامن فقدت عزيزا لا تيأس من رحمة الله

و ادعوه عزّ و جل أن يجمعكم في جناته النعيم

فمهما كان مصابكم لا تقنطوا أبدا من رحمة الله

فرحمته وسعت كلّ شيء سبحانه

.

.

بقلمي ..