⊙⊙تجويع الخلايا المسرطنة ••عفاكم الله

خطأ شائع: قول أن شرب الماء أثناء الأكل او بعده يسبب الكرش ويصعب عملية الهضم.



والصحيح: أن الماء لا يسبب الكرش ويساعد على الهضم أفضل من غيره.

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