⊙⊙تجويع الخلايا المسرطنة ••عفاكم الله

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:42.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    (تجويع الخلايا المسرطنة)
    مفهوم جديد للعلاج
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    إمنع السكر ٤٢ يوما .. تمت الخلايا المسرطنة
    السكر هو غذاء هذه الخلايا

    الدكتور رايموند فرانسيس ألف ثلاثة كتب مدهشة :
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    (1) لا تمرض أبداً.
    (2) لا تخش السرطان.
    (3) لا تكن سميناً مرة أخرى.

    د. رايموند كتب هذه الكتب بعدما مر بتجربة ومرض كان فيها الأطباء يائسون من حالته وهو في سن ال 45 عاما.

    اليوم سنه 75 ولم يصب بأي مرض خلال الخمس عشرة سنة الماضية سوى الزكام ولمرة واحده.
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    المفتاح الذي يتكلم عنه الدكتور رايموند في كتبه الثلاثة هو:
    الابتعاد عن السكر نهائياً. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي يمد الجسم باحتياجاته.
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    قال الدكتور:
    السكر هو سبب الإصابة بالزكام والإنفلونزا.

    تناول ملعقة سكر تخفض مناعة الجسم بنسبة 50%.

    شرب علبة كولا تنزل مناعة الجسم لمدة ٦ إلى ٨ ساعات لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.
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    السكر يسبب الزهايمر.

    السكر غذاء للخلايا السرطانية، ويمكن الوقاية وعلاج السرطان بالامتناع عن السكر.

    السكر يسبب جميع امراض القلب.

    السكر سبب زيادة الوزن.

    السكر سبب تخزين الدهون.

    كل مرض يصيب الإنسان تجد للسكر علاقة به.
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    يقول الدكتور:

    إن الآباء لا يقبلون بأن يدخن أبناؤهم أو يشربون الكحول، ولكن يشترون لهم الحلويات التي هي أخطر من الدخان والكحول نفسه.

    كتب هامة جداً، ومفيدة للغاية خلاصتها امتنع عن السكر نهائياً

    *بحث تخرج الدكتور صالح فايز في جامعة فرانك فورت في صحة الغذاء معلومات مفيدة :
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    (الزبادي) هو أعلى مصدر للكالسيوم حيث يحتوي كأس من الزبادي على 450 مغ. من الكالسيوم. لذلك اجعله من أغذيتك اليومية خاصة قليل الدسم.

    (النعناع) دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام كما أنه ملين للمعدة والأمعاء ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم.
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    للقضاء على حموضة المعدة يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر.

    (النعناع) يريح من الغازات ويقوي الكبد والبنكرياس ويسكن السعال ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب وهو مزيل للأرق ومدر للبول كما أنه هاضم جيد للطعام.
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    المشروبات الغازية تزيد من كبر حجم خصر المرأة، حتى إن لم تؤد إلى زيادة وزنها❗

    خطأ شائع ترك الجرح دون تغطيته حتى ينشف، الصحيح هو تطهيره وتضميده حتى يلتئم بسرعة بنسبة 40% أكثر.
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    المشروبات الغازية تسبب: هشاشة العظام، مشاكل القلب والكلى، السمنة ومرض السكري، تسوس الأسنان.

    خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال أنها تسبب تسارع النبض، تشنجات، جلطات، موت المفاجئ.
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    (الشاي الأخضر): رائع لما فيه من مضادات أكسدة يمكنها حمايتك من الإصابة بالسرطان.

    (السالمون) والتفاح والعنب والكرز والتوت البري والسبانخ أنواع من الطعام تحمي خلايا المخ وتقوي الذاكرة.
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    خطأ شائع: قول أن شرب الماء أثناء الأكل او بعده يسبب الكرش ويصعب عملية الهضم.

    والصحيح: أن الماء لا يسبب الكرش ويساعد على الهضم أفضل من غيره.
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    احرص على شرب كأس من الماء عند الاستيقاظ من النوم لتعويض فقدان السوائل أثناء النوم ولتنقية الجسم من السموم

    (المشي): لمدة ٣٠ دقيقة يومياً لمدة ٥ أيام اسبوعياً يحميك من: أمراض القلب، السكر، الكآبه، ضغط الدم، كولسترول.
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    (الثوم): يساعد على تقليل فرص الإصابة بالسرطان لقدرتة على رفع جهاز المناعة.

    (الزنجبيل): تناوله ساخنا في المساء يساعد على حرق الدهون، وإخراج السموم من الجسم.

    كفانا الله شر الأمراض وبعدها عنا .. آمين
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    انشرها لعلك بذلك تنشر ثقافة الصحة والعافية والإعمار والسلام في هذا الكون.
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    طيب الكلام, *حزن النبلاء* و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:42
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا اختي بارك الله فيك
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:44
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    اللهم اشف مرضانا و خاصة الاطفال الصغار ..
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:37
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    كنا في المنزل نعتقد ذلك .. حتى قرأت مرة انها معلومة خاطئة

    و الله صرنا في موضوع الصحة و الوقاية و كذا الريجيم ..نقرأ عشرات المعلومات المتضادة
     
    *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:02
    #4

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