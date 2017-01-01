خربشات في الفراغ ^^ ..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:24.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

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    تتمشى بخطوات مرتبكة ، خائفا تبحث عن أي شيء في لحظة يمحوا ذاكرتك المتعلقة بالماضي ، تجد أمامك وجوها شاحبة مرعبة o_O
    حذار الالتفات ولو بربع نظرة :p ..
    تبحث عن شفقة و صرت تشبه أولئك اللاجئين الذين ينتظرون "صدقة"

    صدقة في سبيل الله و شفقة في سبيل نفسك .. تنقذ روحك المريضة
    أم عقلك الذي أصبح فيه كل الخلل ؟

    بحث في محرك "غوغل" و البحث ماشي لم يعد جاري ، أظن أن التقشف يعصف بنا من كل الجهات حتى في سرعة البحث "أسعار البنزين قد تزيد هذه السنة ! ، المصطلح التقشفي يوظف في كل ساعة رملية ، مائية ، الكترونية .. و خاصة النفطية البترولية شدد الحراسة التقشفية :devilish:) ..

    ذهبنا لجانب السياسة ابتعدنا و الرصيد اللغوي منرفز " الشعب يعلم " ،
    لا الله أعلم (y)..

    - كل شيء على الطاولة السياسية يمر .. و كل شيء مر من لقمة العيش

    إلى كل شيء ..


    عواطف ملل و ألم تأخدنا إلى الفراغ لا شيء آخر ، نتفرج على قذارة من هم حولنا و نضحك ، نصفق للقرف بكل حرارة .. و لا يصيبنا الجنون بل يلحق بنا الفقر فقط ..
    تضيع الثواني و الدقائق .. و تلحقها الساعات ، الأيام و السنين كم سترجع إلى الوراء بالثواني أم بالأيام ؟ أظنها سنوات كثييرة راحت و ضاعت منا لم نجني من مرورها رغم بؤس أيامها إلا هذا الجسد الذي كبر و عقلا لا يزال جاهلا صغيرا .. لم نجد بين أيدينا غير شخصياتنا هذه السيئة المنافقة ..

    المنفعلة التي لا تفعل شيئا غير التدمر من الواقع ، السب و اللعن ..

    أضعنا الدنيا و لا ندري كيف هي الآخرة ..

    بقلمي الخرف "فطوم" ..
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 أكتوبر 2017 على 15:53
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:24
    #1
  2. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    شكرا لك على الخربشات الجميلة
     
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    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:37
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    العفو ^^ الشكر لك على مرورك الجميل أخي "حبيب"
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:49
    #3
  4. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    هههه
    أرجي على الحلف الكبير لي راه فيك
    هههههه
    العفو
    @الصحافية الساخرة
     
    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 18:02
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    لم أفهم ضبابة كحلاء ؟
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:18
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    نخليك تخمي
    ههههه يالصحارية
    خدمي ذاك المخ لي راه داي كونجي شوية
     
    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:34
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وكتفنا ايدينا
    وتمضي الحياة ...يارب احسن خواتمنا

    بوركتي اختي موضوع يلامس الواقع
     
    أم ياسمينdz, ‏8 أكتوبر 2017 على 15:54
    #7

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