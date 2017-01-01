خربشات في الفراغ ^^ ..

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته تتمشى بخطوات مرتبكة ، خائفا تبحث عن أي شيء في لحظة يمحوا ذاكرتك المتعلقة بالماضي ، تجد أمامك وجوها شاحبة مرعبة حذار الالتفات ولو بربع نظرة .. تبحث عن شفقة و صرت تشبه أولئك اللاجئين الذين ينتظرون "صدقة" صدقة في سبيل الله و شفقة في سبيل نفسك .. تنقذ روحك المريضة أم عقلك الذي أصبح فيه كل الخلل ؟ بحث في محرك "غوغل" و البحث ماشي لم يعد جاري ، أظن أن التقشف يعصف بنا من كل الجهات حتى في سرعة البحث "أسعار البنزين قد تزيد هذه السنة ! ، المصطلح التقشفي يوظف في كل ساعة رملية ، مائية ، الكترونية .. و خاصة النفطية البترولية شدد الحراسة التقشفية ) .. ذهبنا لجانب السياسة ابتعدنا و الرصيد اللغوي منرفز " الشعب يعلم " ، لا الله أعلم .. - كل شيء على الطاولة السياسية يمر .. و كل شيء مر من لقمة العيش إلى كل شيء .. عواطف ملل و ألم تأخدنا إلى الفراغ لا شيء آخر ، نتفرج على قذارة من هم حولنا و نضحك ، نصفق للقرف بكل حرارة .. و لا يصيبنا الجنون بل يلحق بنا الفقر فقط .. تضيع الثواني و الدقائق .. و تلحقها الساعات ، الأيام و السنين كم سترجع إلى الوراء بالثواني أم بالأيام ؟ أظنها سنوات كثييرة راحت و ضاعت منا لم نجني من مرورها رغم بؤس أيامها إلا هذا الجسد الذي كبر و عقلا لا يزال جاهلا صغيرا .. لم نجد بين أيدينا غير شخصياتنا هذه السيئة المنافقة .. المنفعلة التي لا تفعل شيئا غير التدمر من الواقع ، السب و اللعن .. أضعنا الدنيا و لا ندري كيف هي الآخرة .. بقلمي الخرف "فطوم" ..