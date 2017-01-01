معاود ..معاود..ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, ‏8 أكتوبر 2017 على 10:47.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااام ... أفهمو يا لبنات الله غالب واش نديرو ...هههه downloadfile-1.jpg
     
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    صفاءdz, ‏8 أكتوبر 2017 على 10:47
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    ههههههههه
    صح ولله غير الزوجة الثانية لي ماسيمحش فيها ههههه يبعتلو حمى مممم
     
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    صمت المشاعر, ‏8 أكتوبر 2017 على 13:41
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    ههه يبعثلو الحمى المالطية والحمى القلاعيه والحمى الكحله ...هههه
     
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    صفاءdz, ‏9 أكتوبر 2017 على 19:34
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    اميييييييييييين ههههههههه
    زيدي ادعي هههه
     
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    صمت المشاعر, ‏9 أكتوبر 2017 على 19:48
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    هههههه..بسم الله ...ارفدي يديك...انشاء الله تنوضلو حبه في راسو ...ويعمى ويفشلو ركايبو ..ويكبر راسو ..ويحراش شعرو ...ويطيحو سنيه ويطراش ..ويكحال ويزراق ..ويحمار ...ههه ..آميييين ..هه
     
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    صفاءdz, ‏9 أكتوبر 2017 على 19:53
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    هههههههههههه مهبولة ولله
    مين جبتيهم هادو يرحم بابك هههه
     
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    صمت المشاعر, ‏9 أكتوبر 2017 على 19:56
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    من راسي ....هههههههه
     
    صفاءdz, ‏9 أكتوبر 2017 على 19:58
    #7

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