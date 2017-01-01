معاود ..معاود..ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, 8 أكتوبر 2017 على 10:47.
سلاااام ... أفهمو يا لبنات الله غالب واش نديرو ...هههه
ههههههههه
صح ولله غير الزوجة الثانية لي ماسيمحش فيها ههههه يبعتلو حمى مممم
ههه يبعثلو الحمى المالطية والحمى القلاعيه والحمى الكحله ...هههه
اميييييييييييين ههههههههه
زيدي ادعي هههه
هههههه..بسم الله ...ارفدي يديك...انشاء الله تنوضلو حبه في راسو ...ويعمى ويفشلو ركايبو ..ويكبر راسو ..ويحراش شعرو ...ويطيحو سنيه ويطراش ..ويكحال ويزراق ..ويحمار ...ههه ..آميييين ..هه
هههههههههههه مهبولة ولله
مين جبتيهم هادو يرحم بابك هههه
من راسي ....هههههههه
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