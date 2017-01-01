طلبات زواج ...... عرض خاص

السلام عليكم يا جماعة الخير االلي راهم أوناتوند للزواج كيما أنا يرفعو يديهم وإلا نقولكم ديرو الصف وراح نبدا نماركي الطلبات وبيان سور أنا معاكم حتى ما تقولوش راهي تهدر علينا بصح خممت ندير الطلب وزيد حاجة علجالها درت السوجي طلبات الزواج بكري كنت نشري الجرنال علجالها باه نضحك ربي يسامحني والله مش نضحك على الناس لالا نضحك على الوصف لما يوصفو أنفسهم أو واش جابين فشريك الحياة على هذا خممت نديرلكم السوجي هذا بون كل راجل فراسو مرا فخيالو وحلو عينيكم تقولولي حور العين ديروها كحلة وحوسو حور العين ياخي حالة .... غير موت وروح للجنة ودير حور العين الله ينعل اللي يحسدك مي يا شريكي نتلقاو فلاخرة ونضحكو عليك كل مرا تخمم فنوع راجل فخيالها وبلاكي يا لالة يا اللي أنت رايحة تباني راجعة وتقوليلي شعرو صفر وطويل وبيض ويضرب الحيط يطيحو لالا عمري هذاك فاندام وراه بلا عظام إمالا حطي وصف نقدرو نقبلوه بون كل واحد يتخيل شريك الحياة والزواج هذا مكتوب من ربي ويا عالم واش ندو وواش ربي مكتبنا الرجال كامل يقولك مش مهم الزين بنت فاميليا ومدينة وحجاب شرعي وواع وباااع نهار يروح يشوفها يلقى خانة كبيرة على خانة يخليها يا سيدي هذا اللي كنت تفتي ويقولك إن الله جميل يحب الجمال إيه رانا عارفين هذي شفتها مي ما شفتش إضفر بذات الدين تربت يداك نرجعو للسوجي نتاعنا نبدا أنا واش نحب فالراجل امممم نحبو رياضي بيان سور منين يضربني يلاقيني على الحيط .... نحب راجل سبورتيف علاه اللي يلبسها توالمو يؤبشني ..... اللي راك فداركم ناوي تخطبني إبدا دير سبور زوجي المستقبلي نحب يكون أسمر وإلا بيض عادي مش ذاك منين نضحك يحمار علاه نحس روحي متزوجة بفيفي لالا نونو نحبو وسط لونو مقبول ويا يمى وشعال نحب ذاك اللي عندو لحية خفيفية .... زوجي العزيز تراسيها عند الحفاف وارواح تخطبني والله وتقولي نديرو سيروم ما نخدمش عليك نقبلها تؤبشني زيد واش نحب فيه ....هذي عاقل لومتربي نورمال مبرهش انا نربيه وبلاك هو يربيني عادي عندنا الوقت مارانيش مقلقة زيد المهم عندي والله يصلي نكره نكره راجل ما يصيليش اللي ما فيه الخير في ربي محال نستنى منو الخير وبيان سور يكون عندو اودي وبيضة وبالتوا ويخليني نسوق معليش مكسورة نونونو محال معشوقتي اودي صح زوجي العزيز اللي مازالك فكرش يماك لما تكبر نهار العرس جيبلي اودي تؤبشني تسلفها إكريها إسرقها نورمال نروحو للكوميساريا بالكورتاج ويااااااااا سلام عرس سبيسيال مع لابوليس وما تخممش انا مخلصة يدوك للسيلونة نروح معاك ههه ايا كل واحد ووحدة يقولنا الصراحة واش تحبو مواصفات أزواج المستقبل مشكورررررررررررين