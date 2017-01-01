طلبات زواج ...... عرض خاص

السلام عليكم

جيت معول نشارك معاكم و مباعد درت في رايي

الاوصاف تاع زوجتي ان شاء الله ما يسمع بيهم حتى واحد

حتى وماهيش عندي مزال

ههه

النيف يا جدك !!!

ههه

بصح ... اصلا راني مقيّد وحدة ... و نتوما و علاه تحوسو تعرفوها كفاه دايرة ؟؟

ههه ​