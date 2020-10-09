يا درا واش يقولو بنات 2000😂😂😂

مين داك نكون نتناقش مع الميسيو المحترم يقولي أحد الأقوال المشهورة اللي تدل على أننا فعلا مجتمع شرقي التفكير ,كمثال الراجل مهما يدير العيب ما يلصقش فيه، و لا الراجل يمكن يغلط هاذيك طريقو، بون موش يحكي على روحو هو تحديدا، و إنما يمكن علق على حكاية مثلا، او يتعمد استفزازي بيسك علابالو ما نسكتش، اخر مرة كنا نحكو بلا بلا بلا بلا قالي في وسط حديث الراجل ما يعيبو شي.....قتلو اصبر دقيقةعلابالك حنا جيلنا ما فيهاش انو انا راجل و ندير واش نحب و نتي مرأة ووووو،هاذي بكري درك مكاش كاين حلال و حرام ، و بعد مدة من النقاش كالعادة قتله.....و شكون قالك جيب وحدة مواليد تسعين،؟ لوكان جاية كيفك من مواليد 80 تأيدك مصح تاع 90 محال....ديجا علابالك تاع 80 قبل ما تحكي راح تقولك حاضر ، و تسقسيها نخرجو تجاوبك كما تحب،تسقسيها تاكلي تجاوبك كما تحب، ديما تهبط راسها، و بديت نقلد زعما كفاش تحكي و تاكل ، و كي تزعف تروح تجري تجيبلك كاس ما و تقولك.... سمحلي أنا الغالطة في كلشي يا سيدي......و ما تحكيش بزاف عااااااااقلة.....اللي تشريه تلبسو جامي تقول على حاجة ماشي شابة و اللي تجيبو تاكلو يا لوكان فارجاوبني:ياربي مرا كما هاذيمن هاذ الجيل ما تلقاش و زيد راح تكره منها راك تهدر بركحابة نعرف درك مواليد 2000 كفاش راح تجاوبو رجالكم كي يقولك أنا راجل و ندير واش نحب و العيب يلصق فالطفلة بركملاحظة:الموضوع للضحك مش دعوة للتمردلأنو كل واحد يعرف قدر نفسو و مهوش حاجة شخصية و دعوة للزوجات و الأزواج يلطفو الأجواء في مواقع التواصل بطرفاتهميعني مش ديما مشاكل و هم و خيانات......سلام