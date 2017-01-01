طيحت صباطي ..... نيميرو 36 شكون لقاه

السلام عليكم

هاني جيت

اي والله ...شني هذي الفارس الي ودر المفتاح و كذا و كذا

اوااااه ...نتي كل مرة تخرجيلي حكاية جديدة

نقلك حاجة ...ماكان لا خطبة لا والو ...راني بطلت

نروح ندي المتفائلة خير ....

ههه



اهلا وسهلا

وشنو هذي متفائلة وبطلت صالح ما تخليش القرمود يطيرلي وهذيك متشائمه من بعد نوريلها خف تشوف قولي ديزولي عمري ههه

راني نقسر برك ..راكي تعرفي

المهم ...بالعودة لموضوعك

...



ايا الحمد لله اللي قلت راك تقسر كنت معولة عليك وعليها





و في بادئ تعليقي على الموضوع ....نقول انو الزين و الشين في كل بلاصة

و لكن في عصرنا هذا ...الزين اصبح قليل وين يبان ...

لذلك طغى الشين على الدعوة

بسم الله ...لو نشوفو القاشي تاع هذا الزمان

خلاص ..طاح القدر و لعب السوق

الدعوة هربت و التفتح الي هوالتفسق راه طغى

و كما يقول المثل ...اذا عمت ..تهردت

ههه

انا نشوف بلي الحياء راه درg...و الحشمة تقريبا اندثرت

و

الناس المحافظة ينحسبوا على الاصابع

البنات سوقهم لعب و انفلتوا كي الغنم ....يا محمد سيدي فتنة كيما هي تمشي ...الا من رحم ربك

و ثاني من جانبنا حنا الرجال ...كاين الي خلاص ...زعما التفتح و العصرنة ...ايا خلونا ..الله لا تربحهم

خربو البلاد بهذي العصرنة تاع الفساد

و الله يجيب الخير

شكرا اختنا ليليا على الموضوع