طيحت صباطي ..... نيميرو 36 شكون لقاه

السلام عليكم اختي

لالا ما عندهاش علاقة تكوني متحرمة روحك شعال من.محجبة ومحترمة وتتعرض للتحرش مش كل البنات هوما يهلو الرجال يعاكسوهم راكي غالطة

ايه كاين خالات هذوك المخرفين يخرجو بخرجات واحد جون ما يديرهاش روتور داج هذاك مرض

ايه انت تشوفي حكاية ساندريلا كاينة عند اللي يتميزرو فالدار ويتزوحو ويتهناو زعمى اللي مغبونة فالدار راح تتهنى في دار راجلها لالا اختي الزواج زهر يصلح ولا يطلح بزاف عايشين ملاح في ديارهم يتميزرو عند الراجل والعكس عيينا ميزرين فديارنا وما صراناش كيما ساندريلا

laala ya khti ,, ana wech rani nchouf c que fel adjyal kamel kayen lemlih wel hayer, bel 3akss doka kayen bzeef rdjel des jeunes ychoufek mehtarma rohek ykoun yedragui f bnet li 9ablek tossli lih yhabet 3aynih w yba3ed m trotoiralors que radjel kbiir fog 50 l 3awdh ymed lemthel w hasseb roho raaadjel godem ness tedokhli techri men 3andou lehlib yebda yetma3che9 !!w hkayat cendrillon hna depassinaha bzeeeef, houma au moin gassro w chatho lil kamel ngooolo srat mo3djiza w habha !! hna laala tekteblou " salut" c bn ay dakhlet fi guelbou w ydjib sn adresse !!w men djiha okhra l 3afssa l positif ta3 hkayat cendrillon c que mazalt kayna w tkemel tkoun nchallah, ta3 hadouk les cas li ykounou maghbounet f dar b dharb et tt w yezewdjou w yateyhom rabi fi wled hlelydirohom ki les princesses,, biensur hadi mektoub w machi tweli tofla li djii talsseg fih tkhamem ki l filmet ted3i w tesbor khiiirelhavoila voila j croi khredjt 3la sujet comme tjrs mais bonتحياتي