طيحت صباطي ..... نيميرو 36 شكون لقاه

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏4 ماي 2017 على 17:56.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    السلام عليكم اهل اللمة اللي سوطاو نقولهم بصحتكم واللي ما سوطاوش كيما انا نقولهم نستعرف بيكم
    والمتفائلة نقولها العشية نشوفك فالنهار ههههه تجري وطبعي فالبورتاي وديجا شفتك قالو في عمرك 104 وجيتي تفوطي ماشاء الله بقاتلك ضرسة وحدة هههه

    ياجماعة انا رحت لحفلة وكان لازم نرجع قبل 12 نتاع النهار ماشي نتاع الليل وصباطي اللي تسلفتو على مسعودة ودرتو ومن سعدي الامير عبد القا لقاه وراه يحوس شكون مولاتو
    هذي كيما تعرفو حكاية ساندريلا والصباط نتاع الزجاج ولقاه وراح يحوس عليها
    ونروحو لبزاف حكايات كبرنا عليهم الخلاصة
    مازلتو تأمنو بالغولة upload_2017-5-4_18-45-52.gif بمعنى
    ساندريلا الحكاية راحت للحفلة وودرت الصباط وخرج خونا يحوس على مولات الصباط
    ساندريلا اليوم هو راح للحفلة وودر مفاتح الطونوبيل ويا سلام لو كانت اودي ولا رانج تروح تحوس عليه upload_2017-5-4_18-44-59.gif
    فارس الاحلام زمان جا فوق الخيل وراجل ووسيم والحطة وجا يسلك الاميرة
    مي ضرك الفارسة هو خطفوه وهي تسلكو وتهرب بيه upload_2017-5-4_18-46-9.gif
    حكايات كبرنا عليهم ووالفناهم لما كبرنا عرفنا انهم خرطي upload_2017-5-4_18-46-28.gif ولو كانو سبب سعادتنا على قد العمر نتاعنا اليوم عرفنا انو الدنيا تبدلت انو الراجل الي كانت المرا تتكل عليه ماراهش موجود او خلوني نقول حتى هو فقد ثقتو فمرا نتاع اليوم حلقة مفرغة ما فهمناش شكون غالط
    الراجل زمان وواش من زمان على ايام الثانوية كنت نقرا كان شاب لما يحب طفلة يموت بالحشمة انو يبينلها وحسني والبكا upload_2017-5-4_18-47-17.gif والورد والبراوات ويخاف كاش واحد يسمع بيه ويحشم والطفلة تموت وما تشوفش فيه ولو تكون تحبو upload_2017-5-4_18-52-4.gif المهم يفهمو واحد بالاشارة عكس اليوم
    الراجل كان لما يقول كلمة الطفلة تامنها وتصدق انو صح يحبها لانو كان يحب يسترها واليوم الفضح
    رجال يخرجو فالفايس فاليويتوب يحطو محادثات مع البنات الصور الفيديوات
    يعني رجعنا فزمن الفضح وقت كانو الرجال وكان الستر
    اييه ساندريلا البارح من حكاية الصباط رجعت فاليوتوب
    والفارس ما رجعش فارس رجع هو الجلاد وهو اللي يلعب من طفلة لطفلة ويحط صورها ويفضحها
    وحتى المرا ما ببقاتش ذيك اللي تحشم upload_2017-5-4_18-52-45.gif ولو تحب راجل بصدق تخبي فقلبها
    والصراحة ضرك رانا كي نحبو علاه نستناه نروح ديركت نقولو ما عنديش الوفت انا
    قالك نظرة فإبتسامة فلقاء فموعد لالا نروح ديركت لموعد راني روطار هههههههه
    الزمان تبدل او الحب من بكري هاكا وخلينا من الحب يا سيدي حتى الاعجاب
    كان الراجل لما يعبر يحشم يقول كلمة لمرا
    ضرك نورمال يوصف ادق تفصيل فيها upload_2017-5-4_18-53-37.gif لا حشمة ولا حيا وعادي ويقولك انتوما عريتو ونتوما ضيقتو السروال وانتوما طلقتو الشعور واحنا خاطيين نموتو شهدا وندو حور العين
    اللي يحور عينيكم ان شاء الله حتى نتوما ما بقيتو رجال كي نتاع زمن
    اسمحولي انا نشوف راجل عندو 50 للفوق من الجيل الذهبي نتاع بكري
    واذا خرج كيما هو نطلع ندي واحد نتاع 70 واذا ملهوف وما يعرفش يهدر ندور وندي فتحي وماستر upload_2017-5-4_18-54-11.gif
    واش رايكم
    مازلتو البنات تامنو بالغولة راهي عندكم ثقة فرجال اليوم بمعنى يقولك نحبك تامنيها
    ياخي متزوجة ويقولهالها تقولك اواه فيها ان كاش ما راه داير باه قالهالي هههه
    ونتوما رجال كملتو قاع واش عندكم ولينا ما نامنوش الصراحة واش مازال عندكم
    والا على قولة خونا نستناها هي تمدلي العربون تستناو فينا احنا
    انا نورمال قالك اللي ما جاك روح ليه
    وهاني كامل نتغزل بيكم upload_2017-5-4_18-54-43.gif كل مرة واحد بديت بفتحي وماستر والقائمة مفتوحة مي بلاكو تغيرو قلبي كبير ونحبكم كلكم
    مشكورين واذا فقلبكم تقولو مهبولة نقولكم بالاوراق والله ماراني حارقة اونواااااااااااااغ كاشاوهملي الحمد لله
    هههه
    الخط ليكم جماعة الخير ايااااااااااااااااا
    نروح نشوف مول مفتاح الطونوبيل اللي ودرو عند العرس هههه
    زعمى نتاع شكون فتحي نونونو عندو كاميو
    ماستر هذا وين يدير فالبيرمي
    واقيل الجانتل راهي طونوبيل تووووووووووب
    ايا ديرو الصف ونشوف نتاع شكون الطونوبيل

    سلامو
     
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    ليليا مرام, ‏4 ماي 2017 على 17:56
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    لي عودة يا سبردريلا ماشي ساندريلا هههههههه
     
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    Skor m@k, ‏5 ماي 2017 على 14:29
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    موضوع جميلي اختي ولي الشرف نكون أول مشاركة فيه :)
    -أولا أختي كاين حوايج -بالنسبة ليا قلتيهم صح وكاين     faux - راني نقول بالنسبة ليا والكل ورأيوا الشخصي ، لي عندك الحق انو لما كنا احنا في سيام أو ليسي كانت الحشمة بزاف لدرجة انو لما كان يجي يحكمي معايا زميلي يستعير مني كراس أو غيرها.. قلبي يدق بسرعة البرق من الخجل وغير ندعي في قلبي باه يزرب يروح باه نقدر نتنفس نوغمال:sick::sick:.... واليوم هي تروح ليه وتحكموا من يدوا وتقولي واش سيفو اليوم ماقيمتنيش:rolleyes: راح الحيا في كيلا زيت...
    أما في حكاية الحب:giggle: سمحيلي نقلك مهما تبدل الزمان ودخلت الفتنة مي مازال الحب ومازال موجود ،ونآمن لما يقول لي خطيبي نحبك لأني في افعالو وكل شي علابالي بيها بلا مايقولها:Love:مايقولها- يعني مانعمموش الظاهرة على تولمند -الثقة- مازالت موجودة حتى وإن نقصت شويا صح نقصت ، لكن الحمد لله مازالت كاين معادن نفيسة وحتى وإن كانت ناذرة
    أما 36 هههههه دورك ولا 39 او 40 :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    شكرا ختيتوا.
     
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    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 14:45
    #3
  4. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    laala ya khti ,, ana wech rani nchouf c que fel adjyal kamel kayen lemlih wel hayer, bel 3akss doka kayen bzeef rdjel des jeunes ychoufek mehtarma rohek ykoun yedragui f bnet li 9ablek tossli lih yhabet 3aynih w yba3ed m trotoir alors que radjel kbiir fog 50 l 3awdh ymed lemthel w hasseb roho raaadjel godem ness tedokhli techri men 3andou lehlib yebda yetma3che9 !!
    w hkayat cendrillon hna depassinaha bzeeeef, houma au moin gassro w chatho lil kamel ngooolo srat mo3djiza w habha !! hna laala tekteblou " salut" c bn ay dakhlet fi guelbou w ydjib sn adresse !!
    w men djiha okhra l 3afssa l positif ta3 hkayat cendrillon c que mazalt kayna w tkemel tkoun nchallah, ta3 hadouk les cas li ykounou maghbounet f dar b dharb et tt w yezewdjou w yateyhom rabi fi wled hlel ydirohom ki les princesses,, biensur hadi mektoub w machi tweli tofla li djii talsseg fih tkhamem ki l filmet ted3i w tesbor khiiirelha

    voila voila j croi khredjt 3la sujet comme tjrs mais bon :p تحياتي
     
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    GI Joe, ‏5 ماي 2017 على 14:51
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    صباطك لودرتيه لقيتو عند وحد الشيخ وقالي وشكون مولاتو باه نخطبها وريتلو داركم أفتحي الباب لفارس أحلامك راه يقربع ههههههههههههههههه
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 15:11
    #5
  6. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    ظليت بالبيت حتى لما يجي الفارس يلاقيكي موجودة هي آخر فرصة الك بالزواج
    خلي عندك الصبر
     
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    ha kh, ‏5 ماي 2017 على 15:23
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    هاني جيت
    اي والله ...شني هذي الفارس الي ودر المفتاح و كذا و كذا
    اوااااه ...نتي كل مرة تخرجيلي حكاية جديدة
    نقلك حاجة ...ماكان لا خطبة لا والو ...راني بطلت
    نروح ندي المتفائلة خير ....
    ههه
    راني نقسر برك ..راكي تعرفي
    المهم ...بالعودة لموضوعك
    ....
    و في بادئ تعليقي على الموضوع ....نقول انو الزين و الشين في كل بلاصة
    و لكن في عصرنا هذا ...الزين اصبح قليل وين يبان ...
    لذلك طغى الشين على الدعوة
    بسم الله ...لو نشوفو القاشي تاع هذا الزمان
    خلاص ..طاح القدر و لعب السوق
    الدعوة هربت و التفتح الي هوالتفسق راه طغى
    و كما يقول المثل ...اذا عمت ..تهردت
    ههه
    انا نشوف بلي الحياء راه درg...و الحشمة تقريبا اندثرت
    و
    الناس المحافظة ينحسبوا على الاصابع
    البنات سوقهم لعب و انفلتوا كي الغنم ....يا محمد سيدي فتنة كيما هي تمشي ...الا من رحم ربك
    و ثاني من جانبنا حنا الرجال ...كاين الي خلاص ...زعما التفتح و العصرنة ...ايا خلونا ..الله لا تربحهم
    خربو البلاد بهذي العصرنة تاع الفساد
    و الله يجيب الخير
    شكرا اختنا ليليا على الموضوع
     
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    habchisalaheddin, ‏5 ماي 2017 على 17:58
    #7
  8. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    الحشمة صح راحت مي مشي من كاع كاين و كاين
    اما بالنسبة لنأمن كي خطيبي يقلي نبغيك ايه نأمن لأن نعرفو مليح و شاكين في قلبو
    و صباطك راني صبتو عند مشرف كيما انت ههه ...
     
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    ميمي مرام, ‏6 ماي 2017 على 01:11
    #8
  9. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    الحب نتاع دوك و بكري ماشي كيف كيف
    بكري كان يحبو من قلب بصح دوك و لي يحبو فضايح و يتمنكروا في البنات
    و البنت لي تحب من قلبها يفضحوها
    ولي تلغب بيهم يجورا من مورها
     
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    Princess nour, ‏6 ماي 2017 على 02:30
    #9
  10. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    و منامنش بكلمة نحبك كي يقولها راجل
     
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    Princess nour, ‏6 ماي 2017 على 02:31
    #10
  11. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    على الحب مازال كاين ومازال كاين رجال هدي اعترف بها
    لكن رجعت مانصدقهمش حتى ولو صح لانو اصبح المشكل بي حاليا
    الله يحفظك اختي للموضوع المميز كالعادة
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 10:17
    #11
  12. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أكيد الزمان تبدل ولا خلينا نقولو لعباد تبدلو قلوبهم وولات ما فيهمش النية الصافية وكل واحد يتربص لخوه على خاطر الزمان من بكري نهار وليل ويوم يعدي حتى يلم سمانة وسمانة على سمانة ترجع شهر وكذا يعني المشكل أكيد في راسنا في عقليتنا في الداخل تاعنا في النيات لي مش صافية.

    أنا ما نأمنش لكلام لي يتقال وبالنسبة ليا كيما الراجل ماشي أقوال أفعال هكذا الحب تاني أفعال ماشي أقوال ماشي يجي من والا يقول نحبك ونطلع للسماء نفرفر والهدرة ساهلة مي الفعل لي صعيب.

    واش نقول من غير ربي يهدينا وهذا ماكان.

    مغسي :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏6 ماي 2017 على 15:07
    #12
  13. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    صدقيني اني كي كتبت موضوع الصباط و بعثتوا رحت نلقي نظرة على جديد فلقيتك تهدري على الصباط راه يوم الصباط
    لازم تعرفي ان الصباط في المنام راجل يعني حتى ساندريلا خيرت الصباط
    معاك حق الحشمة كل يوم تختفي اكثر و اكثر تتفكري كي قلت في موضوع احنا بكري الطفلة تتخبى تحت البقرة من الحشمة اليوم جهارا نهارا و الشابة كما الشاب تتحداه و تواجهه و تحاربه اذا لزم الامر و كلمة الحياء راحت في قاموس بكري مع ان ديننا اوصانا بالحياء ثم الحياء ثم الحياء و الرجل فقد بزاف من رجولته متأثر بالحضارة و الوسط الاجتماعي و حتى يتصرف تصرف ضعف النساء للانتقام و امتدت حتى للازواج الي انتقموا من زوجاتهم بفضحهن على الفايس بوك
     
    التعديل الأخير: ‏6 ماي 2017 على 16:08
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 16:01
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    يا البوت انت اعتمدت الموضوع احتج يومين باه تعتمد موضوع انا نقوهم مالم يحال للحياة الشومارية يتحول لقسم الراقدين يرقد معاهم
     
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:38
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اكيد الحب مازال ويبقى وانت تامني خطيبك لانو تعرفيه ومش اي خطيب او زوج ما يحبش مرتو لالا انا قلت من كثرة فقدنا الثقة المرا حتى ويكون راجلها لو يقولهالها تشك فيها
    انا ما تقوش شعال نلبس قتلكم 36 ههههه تضحكي عليا يا المهبولة هههه
    نورتيني
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:45
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    لالا ما خرجتيش على السوجي على العكس
    شكرا رايك.محترم واقدر مشاركتك كثيرا
     
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:51
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اواه لالا هذاك صباطك انتي تدي الشيبوخ وعلاه واش تساليني
    انا كي نعرفو هو الخيل مانحلش الباب اديه انت المومن يبدا بنفسو ههههه
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:52
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    لمن اخر فرصة ليا انا علاه قالولك عندي 90 اواه خويا راك غالط نضحك ونقسر مانيش قاتلة روحي على الزواج. الحمد لله عايشة مرتاحة فدارنا ولو تكون اخر فرصة وربي ما كتبش ومن بعد اللي ما تتزوجش راح تموت
    حيرني ردك شكرا
     
    ha kh معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:54
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    ايوا صلاح جبت الفايدة العصرنة والتحضر مس الراجل والمرا قد ما الحالة تطور الحالة ولات فضح وفسق فالفسق والناس ولات ما تستغربش وليت نشوف حتى ولايات داخلية زعمى نحافظين يخرج منهم العجب
    الله يهدينا وخلاص وما طولش برا وتلفونك يتفتش كي تدخل نشوف ذبك المتشائمه كان عيطتلك
     
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 20:59
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم اختي
    لالا انا مي ندير موضوع مش لازم نقول انو كاين وكاين لالا الفئة اللي قلتها باينة
    انا مش نقولكم شكو فراجلكم لالا قلت المرا ولات حتى لو راجلها يقولها نحبك ما تامنهاش
    شكونو المشرف قوليلي برك ههههه
    شكرا
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:01
    #20
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