طيحت صباطي ..... نيميرو 36 شكون لقاه

السلام عليكم اهل اللمة اللي سوطاو نقولهم بصحتكم واللي ما سوطاوش كيما انا نقولهم نستعرف بيكم والمتفائلة نقولها العشية نشوفك فالنهار ههههه تجري وطبعي فالبورتاي وديجا شفتك قالو في عمرك 104 وجيتي تفوطي ماشاء الله بقاتلك ضرسة وحدة هههه ياجماعة انا رحت لحفلة وكان لازم نرجع قبل 12 نتاع النهار ماشي نتاع الليل وصباطي اللي تسلفتو على مسعودة ودرتو ومن سعدي الامير عبد القا لقاه وراه يحوس شكون مولاتو هذي كيما تعرفو حكاية ساندريلا والصباط نتاع الزجاج ولقاه وراح يحوس عليها ونروحو لبزاف حكايات كبرنا عليهم الخلاصة مازلتو تأمنو بالغولة بمعنى ساندريلا الحكاية راحت للحفلة وودرت الصباط وخرج خونا يحوس على مولات الصباط ساندريلا اليوم هو راح للحفلة وودر مفاتح الطونوبيل ويا سلام لو كانت اودي ولا رانج تروح تحوس عليه فارس الاحلام زمان جا فوق الخيل وراجل ووسيم والحطة وجا يسلك الاميرة مي ضرك الفارسة هو خطفوه وهي تسلكو وتهرب بيه حكايات كبرنا عليهم ووالفناهم لما كبرنا عرفنا انهم خرطي ولو كانو سبب سعادتنا على قد العمر نتاعنا اليوم عرفنا انو الدنيا تبدلت انو الراجل الي كانت المرا تتكل عليه ماراهش موجود او خلوني نقول حتى هو فقد ثقتو فمرا نتاع اليوم حلقة مفرغة ما فهمناش شكون غالط الراجل زمان وواش من زمان على ايام الثانوية كنت نقرا كان شاب لما يحب طفلة يموت بالحشمة انو يبينلها وحسني والبكا والورد والبراوات ويخاف كاش واحد يسمع بيه ويحشم والطفلة تموت وما تشوفش فيه ولو تكون تحبو المهم يفهمو واحد بالاشارة عكس اليوم الراجل كان لما يقول كلمة الطفلة تامنها وتصدق انو صح يحبها لانو كان يحب يسترها واليوم الفضح رجال يخرجو فالفايس فاليويتوب يحطو محادثات مع البنات الصور الفيديوات يعني رجعنا فزمن الفضح وقت كانو الرجال وكان الستر اييه ساندريلا البارح من حكاية الصباط رجعت فاليوتوب والفارس ما رجعش فارس رجع هو الجلاد وهو اللي يلعب من طفلة لطفلة ويحط صورها ويفضحها وحتى المرا ما ببقاتش ذيك اللي تحشم ولو تحب راجل بصدق تخبي فقلبها والصراحة ضرك رانا كي نحبو علاه نستناه نروح ديركت نقولو ما عنديش الوفت انا قالك نظرة فإبتسامة فلقاء فموعد لالا نروح ديركت لموعد راني روطار هههههههه الزمان تبدل او الحب من بكري هاكا وخلينا من الحب يا سيدي حتى الاعجاب كان الراجل لما يعبر يحشم يقول كلمة لمرا ضرك نورمال يوصف ادق تفصيل فيها لا حشمة ولا حيا وعادي ويقولك انتوما عريتو ونتوما ضيقتو السروال وانتوما طلقتو الشعور واحنا خاطيين نموتو شهدا وندو حور العين اللي يحور عينيكم ان شاء الله حتى نتوما ما بقيتو رجال كي نتاع زمن اسمحولي انا نشوف راجل عندو 50 للفوق من الجيل الذهبي نتاع بكري واذا خرج كيما هو نطلع ندي واحد نتاع 70 واذا ملهوف وما يعرفش يهدر ندور وندي فتحي وماستر واش رايكم مازلتو البنات تامنو بالغولة راهي عندكم ثقة فرجال اليوم بمعنى يقولك نحبك تامنيها ياخي متزوجة ويقولهالها تقولك اواه فيها ان كاش ما راه داير باه قالهالي هههه ونتوما رجال كملتو قاع واش عندكم ولينا ما نامنوش الصراحة واش مازال عندكم والا على قولة خونا نستناها هي تمدلي العربون تستناو فينا احنا انا نورمال قالك اللي ما جاك روح ليه وهاني كامل نتغزل بيكم كل مرة واحد بديت بفتحي وماستر والقائمة مفتوحة مي بلاكو تغيرو قلبي كبير ونحبكم كلكم مشكورين واذا فقلبكم تقولو مهبولة نقولكم بالاوراق والله ماراني حارقة اونواااااااااااااغ كاشاوهملي الحمد لله هههه الخط ليكم جماعة الخير ايااااااااااااااااا نروح نشوف مول مفتاح الطونوبيل اللي ودرو عند العرس هههه زعمى نتاع شكون فتحي نونونو عندو كاميو ماستر هذا وين يدير فالبيرمي واقيل الجانتل راهي طونوبيل تووووووووووب ايا ديرو الصف ونشوف نتاع شكون الطونوبيل سلامو