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القلب و الحب مفاتيح ترويض الرجل

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة طيب الكلام, ‏14 أكتوبر 2017.

  1. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    القلب والحب مفاتيح ترويض الرجل

    [​IMG]

    التعامل مع الرجال يتطلب بعض الذكاء من المرأة ، فكثير من حالات الطلاق تحدث بسبب عدم القدرة على

    التواصل أو التفاهم بين الزوجين ، وتقع مسئولية كبيرة على عاتق الزوجة فالمطلوب منها أن تجد وسيلة

    أياُ كانت للتعامل مع زوجها الذى قد يكون.

    أناني..
    مسيطر..
    شرس..
    وصعب المزاج ..
    [​IMG]
    نرجسي..
    بخيل..
    غيور ..

    ففى أحد القصص المأثورة ، جاءت امرأة بإحدى القرى لأحد العلماء التي كانت تظن أنه ساحر، وطلبت منه

    أن يعمل لها عملاً سحرياً بحيث يحبها زوجها حباً شديداً وتمتلكه ويمكنها من خلاله ترويضه ، ولأنه عالم

    حكيم قال لها إنك تطلبين شيئا ليس بسهل لقد طلبتِ شيئا عظيماً فهل أنت مستعدة لتحمل التكاليف؟



    [​IMG]
    قالت : نعم.

    قال لها : إن الأمر لا يتم إلا إذا أحضرت شعرة من رقبة الأسد.

    قالت: الأسد ؟

    قال : نعم .

    قالت : كيف أستطيع ذلك والأسد حيوان مفترس ولا أضمن أن يقتلني أليس هناك طريقة أسهل وأكثر أمنا ؟ .

    قال لها : لا يمكن أن يتم لك ما تريدين من محبة الزوج إلا بهذا ، وإذا فكرت ستجدين الطريقة المناسبة لتحقيق الهدف .

    وبالفعل ذهبت المرأة وهي تفكر في كيفية الحصول على الشعرة المطلوبة ، فاستشارت من تثق بحكمته فقيل

    لها أن الأسد لا يفترس إلا إذا جاع وعليها أن تشبعه حتى تسلم من شره ، فأخذت بالنصيحة وذهبت إلى

    الغابة وبدأت ترمي للأسد قطع اللحم وتبتعد واستمرت في إلقاء اللحم إلى أن ألفت الأسد وألفها مع الزمن ،

    وفي كل مرة كانت تقترب منه قليلاً إلى أن جاء اليوم الذي تمدد الأسد بجانبها ، وهو لا يشك في محبتها له

    فوضعت يدها على رأسه وأخذت تمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان وبينما الأسد في هذا الاستمتاع

    والاسترخاء لم يكن من الصعب أن تأخذ المرأة الشعرة بكل هدوء وما إن أحست بتمكلها للشعرة حتى

    أسرعت للعالم الذي تظنه ساحراً لتعطيه إياها والفرحة تملأ نفسها بأنها الملاك الذي سيتربع على قلب زوجها

    وإلى الأبد.

    فلما رأى العالم الشعرة سألها: ماذا فعلت حتى استطعت أن تحصلي على

    هذه الشعرة؟ ، فشرحت له خطة ترويض الأسد،والتي تلخصت في معرفة المدخل لقلب الأسد أولا وهو البطن

    ثم الاستمرار والصبر على ذلك إلى أن يحين وقت قطف الثمرة.

    حينها قال لها العالم : يا أمة الله زوجك ليس أكثر شراسة من الأسد،افعلي مع     زوجك مثل ما فعلت مع الأسد تملكيه.

    والآن بعد أن لخصت القصة طريقة التعامل مع الرجال بصفة عامة ، هل تجديدن نفسكِ مروضة جيدة

    لزوجك؟

    وهل تصح مقولة..

    " الرجل يحتاج عشر سنوات لترويض المرأة في حين تستطيع المرأة أن تروض الرجل بابتسامة واحدة ".

    كوني لزوجك شيء يكن لك كل شيء .
     
    Malika Tlm, ليليا مرام, امنيات و 6 آخرون معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏14 أكتوبر 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المشرفات

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    ما أجمل ما قرأته الآن.. بارك الله فيك
    كلام بليغ وقصة أبلغ وياريت كل النساء تتعامل بنفس الطريقة هكذا لتكسب محبةزوجها واحترامه مدى الحياة
    بوركت.. تحياتي ​
     
    حلم كبير, Soumia hadj mohammed, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏31 أكتوبر 2017
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    وفيك بارك الله
    كلامك صحيح اختي فاغلبية النساء يجهلن طريقة كسب قلوب ازواجهن . ربي يصلح احوال الاسر و احوال الامة الاسلامية
    مشكورة اختي الكريمة على كلماتك الطيبة
     
    السحاب العابر, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏31 أكتوبر 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    قصة رائعة والعشرة الحسنة والتعامل الحنون وطاعة الزوج هي من تحبب الزوج في زوجته اما العناد والتكبر وفرض رايها عليه ومحاولة التحكم به مستعمة لما ينصحها به المنافقون لن يجدي نفعا بل سوف يسأم منها ويمل وتهدم الحياة الزوجية...
     
    السحاب العابر, حلم كبير و طيب الكلام معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏1 نوفمبر 2017
    #4
  5. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    كلامك صحيح اختي بشرى . بارك الله فيك
     
    السحاب العابر, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏1 نوفمبر 2017
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    شكرا لك
    كلام جميل
     
    حلم كبير و طيب الكلام معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏1 نوفمبر 2017
    #6
  7. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    العفو اخي الكريم . بارك الله فيك
     
    حلم كبير و السحاب العابر معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏1 نوفمبر 2017
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    مشكورة الاخت
    لكن لا ادري لم دائما تكون التوصيات موجهة للمراة
    هي ايضا لها احساس وتحب الاهتمام
    بارك الله فيك
     
    حلم كبير, العَنْقَاءُ و طيب الكلام معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏2 نوفمبر 2017
    #8
  9. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    أعجبني موضوعك حبيبتي مروى
    بارك الله فيك
     
    طيب الكلام و حلم كبير معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏2 نوفمبر 2017
    #9
  10. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    العفو اختي الكريمة . الحياة اخذ و عطاء اختي و يجب على كلا الزوجين مراعاة مشاعر الطرف الاخر
    بارك الله فيك اختي ...
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏2 نوفمبر 2017
    #10
  11. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    وفيك بارك الله اختي عبير
    مشكورة حنونتي ....
     
    طيب الكلام, ‏2 نوفمبر 2017
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اسمحي لي من بعد إذنك أولا أن أضحك قليلا على جملة ترويض الرجل
    ولا تفهميني غلط لانني تخيلت الرجل كالاسد والمرأة تروضه هههه
    والله تعبير في محله ومضحك في نفس الوقت هههه
    قصة رائعة بارك الله فيك
    الحكمة ظالة المؤمن أينما يجدها يأخذها
    وفي القصص مثل هذه نجد حكمة جميلة تختبئ خلف الاسطر وهي الاستعانة بالله في تحقيق الامور وليس الاستعانة بالمشعوذين والسحرة...
    فالتصميم والارادة بعد الاتكال على الله يحققون المعجزات
    الى جانب المثابرة على فعل عمل معين حتى نحصل عليه
    بارك الله فيك اختي على الموضوع
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير
     
    طيب الكلام و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 نوفمبر 2017
    #12
  13. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    الارض
    عندك حق اخي فالجملة مضحكة نوعا ما . لكنه تعبير مجازي يصف المراة الذكية التي تعرف كيفية التعامل مع زوجها بحكمة مهما كان عنيدا و صعب الطباع
    كلامك صحيح اذ يجب علينا الاستعانة بالله وحده في تحقيق امورنا لانه وحده القادر على ذلك فالمشعوذ يجرد الانسان من الخصال الاسلامية النبيلة
    وفيك بارك الله اخي
    مشكور اخي الكريم على مرورك و على ردك الوافي . جزاك الله خيرا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏2 نوفمبر 2017
    #13
  14. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    '
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    امنيات, ‏24 ديسمبر 2017 على 19:30
    #14
  15. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو منتسِب ::

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    عين تموشنت
    ترويض الرجل من طرف المرأة أمر سهل جدا وليس معقد

    كنت أريد أن أتكلم في الموضوع ولكن أعتقد أن الأخت بشرى ملاك قد قالت كلاما كافيا وشافيا لا يحتاج لأن نزيد عليه
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    الفارس النبيل, ‏24 ديسمبر 2017 على 20:40
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم أختي
    موضوع جميل جدا
    ترويض الرجل المرأة تريد ترويض الذي ترى قلبه قاسي أو الرجل الذي يخفي مشاعره ولا يظهرها فهناك رجال يعتبرون إظهار المشاعر ضعفا أجد ترويضه أمر سهل جدا عليها أن تعرف الطريق الموصل لقلبه أن تحب ما يحبه وتجعله يحب ما تحب أن تطيعه وتسايره أن تريحه بدل أن تتعبه أن تكون في لحظة أخته وأخرى صديقته وفي لحظة تحنو عليه حنان أمه الرجل يتعب كل اليوم وينسى تعبه في لحظة عليها أن تحسن إستغلال تلك اللحظة الرجل مهما كان قاسي لكن له قلب ومشاعر
    لبس لدي زوج لأجيبك لكنني أظن ما قلته هو ما يجب لترويض الرجل شكرا
     
    التعديل الأخير: ‏25 ديسمبر 2017 على 00:01
    طيب الكلام معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:38
    #16
  17. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    كلامك صحيح اختي ليليا فالمراة قادرة على ترويض الرجل يجب ان تتحلى بالصبر و الحكمة فقط
    بارك الله فيك اختي على مرورك العطر و اجابتك الراقية . مشكووورة :kiss:
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏24 ديسمبر 2017 على 23:53
    #17

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