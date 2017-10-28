♡♡ وماذا بعد الندم يا ...زوجتي ...؟؟؟!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله بكيت بعد قراءة القصة خاصة لما شاف زوجته في الفندق مع رجل غيره

ربما هو تسرع ومخطىء ولكن الثمن كان غالي بزااااف

أتمنى من كل قلبي أن لا تكون القصة حقيقية لأنها مؤلمة

شكرا حبيبتي على القصة وإن شاء الله تكون عبرة للطرفين

سواء رجل أو امرأة لأنو الحياة الزوجية لا تخلو من الشجار

يعني الشجار في الزواج كالملح في الطعام مالازمش الطرفين يكونو عنيدين

وحتى تتطفر فيهم، ربي يجيبها في الصواب ان شاء الله

بارك الله فيك

​