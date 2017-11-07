السلام عليكم

صراحة يا أخي الكريم أنا لا علم لي بهذه الأمور

ولكن حسب واش نعرف أنو لو ماتت الأم ربي يطولها في عمرها يتقسم البيت حسب

الشرع

حتى ولو قام الابناء بالبناء والله اعلم يعني ماش متأكدة وخلي اهل الاختصاص يخبروك

اما النقطة التانية لي حبيت نتكلم عليها وهي يا أخي اذا نتا فعلا عايش مليح يعني ربي فاتح عليك

وعندك بيت علاه تروح تقول ليماك اقسميلنا البيت وكلشي قادر تجرحها وتقولك حابين يورثوني وانا حية

نتا ربما تقول انا ماش خايف درك خايف بعد ما تموت الام ولكن واش من بنة ندي ورث ونتمتع بيه ووالديا ماكانش فيه

يعني من رأيي الشخصي رزق الإنسان ماعندو وين يروح ودارنا تاع الصح هو التراب وشبر في الارض

يعني اذا صح عايش مليح وعندك دار وحالتك مستقرة خلي يماك تبقى راضية عليك وخلي خاوتك يديرو مستقبلهم