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مشكلتي مشكلة في المنزل

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏7 نوفمبر 2017.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
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    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم
    عندي والدتي حفظها الله قامت بامر ارقني ساحكي ليكم القصة
    عندي والدي متوفي من 20 عشرين سنة
    ومنزلنا بقيت فيه امي مع اختي لم ياتيها مكتوبها قام اخي الصغير باخذ جهة كبيرة من المنزل وهو طبيب قام باخذ الجهة السفلى لبناء عيادة طبية يعمل فيها ومن الاعلى قام ببناء منزله بماله..... اخي الاخر كان عسكري وانهى وعاد ايضا اخذ مثل الاخر قام ببناء محل في الاسفل ومن الاعلى بناء بيته بماله...وامي بنت منزلها في الوسط وكل واحد له مدخل
    بقيت انا واخي الاكبر كوننا متزوجان ولانسكن معهم من الاول
    واخواتي البنات 5
    يعني والدتي لم تقسم لنا البيت بشكل شرعي وانا احيانا اكاد الحديث في الامر
    كوني شعرت وكاني غريب انا وبقية اخوتي اخوينا اخذا الاجزاء الاكبر ونحن لم ننل شيء
    هل افاتح والدتي في الامر
    اعطوني رايكم

     
    habchisalaheddin, missing heart و dahman kz معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏7 نوفمبر 2017
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    صراحة يا أخي الكريم أنا لا علم لي بهذه الأمور
    ولكن حسب واش نعرف أنو لو ماتت الأم ربي يطولها في عمرها يتقسم البيت حسب
    الشرع     حتى ولو قام الابناء بالبناء والله اعلم يعني ماش متأكدة وخلي اهل الاختصاص يخبروك
    اما النقطة التانية لي حبيت نتكلم عليها وهي يا أخي اذا نتا فعلا عايش مليح يعني ربي فاتح عليك
    وعندك بيت علاه تروح تقول ليماك اقسميلنا البيت وكلشي قادر تجرحها وتقولك حابين يورثوني وانا حية
    نتا ربما تقول انا ماش خايف درك خايف بعد ما تموت الام ولكن واش من بنة ندي ورث ونتمتع بيه ووالديا ماكانش فيه
    يعني من رأيي الشخصي رزق الإنسان ماعندو وين يروح ودارنا تاع الصح هو التراب وشبر في الارض
    يعني اذا صح عايش مليح وعندك دار وحالتك مستقرة خلي يماك تبقى راضية عليك وخلي خاوتك يديرو مستقبلهم
    يعني لو نقولو يماك فعلا عطاتكم حقكم رايحين تروحو تسكنو تما ولا تستناو تموت وتديو رزقكم !
    هادي كلها امور فانية خويا، ادعي ربي يطولك في عمر يماك ويخليهالكم تاج على ريسانكم وخلي خاوتك يديرو مستقبلهم
    ونتا روح زور يماك في دارها اتفقد امورها واشبع منها وما تزعفهاش لأنو هي أهم من كل هاد الرزق
    اما اذا كانت حالتك المادية ماش مليحة خلاص وتحتاج دراهم باه تعيش ولادك ربما من حقك تطلب رزقك
    وحتى نتا دير مستقبلك كيما خاوتك،لكن انا الشي لي محيرني الاخوة تاعك بناو الدار والعيادة وقداه من حاجة
    اذا كنتو فعلا هامكم الرزق تاع باباكم علاه ماتكلمتوش قبل ما بداو يبنيو كن تما تفاهمتو بالتي هي احسن
    يعني خليتو زوج ديار تبناو ودارو مكان للعمل ومن بعد حبيتو تقسمو! كأنكم متأخرين شوي
    المهم انا نرجع لرأيي الأول اذا حياتك مستقرة خلي العايلة مجمولة،نعرف بزاف ناس داو الارزاق
    بصح كي ماتو والديهم وتفرقو على خاوتهم عاد الرزق ماعندو حتى معنى لأنو المال يروح ويجي بصح العائلة لالا
    والله اعلم، خلي الاخوة يدخلو يزيدو يفيدوك ان شاء الله
    تحياتي
     
    hakim story و قمر الوادي معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 نوفمبر 2017
    #2
  3. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 نوفمبر 2017
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    المسيله _بوسعاده
    اخي لو انت بحاجه لازم يتقيم البيت كلو بثمن نتاعو وبهدها تقسموه علا الورثه بلعدل لو حتى هم بنو وطلعو عليهم دفع ثمن ما اخذو ويكون من حقهم لكن لاتزعل الوالده بسبب فان دنيا ووقت يحين لمكتوب راها تتقسم بلعدل شاؤو ام ابو
     
    لؤلؤة قسنطينة و hakim story معجبون بهذا.
    سلام نفسي, ‏8 نوفمبر 2017
    #3
  4. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    الورث يتقسم مع وفاة الاب
    وكل واحد ياخذ حقو حتى ولو الام موجودة
    والآن يبقى الامر للاخوة نتاعك يعني امك ما عندها حتى حق باش تقلكم ماعندكمش الحق او ما تقسموش
    لانو الامر يتعلق بكم كاخوة وامكم عندها حق من المنزل مكفول شرعا يعني اجمع خاوتك وشاركم في الامر من بعد اخبرو جميعكم الوالدة
    انا نحير في عبد يبني في منزل نتاع وراث ربي يجعلها نتاع خير وما يفرقكمش على حفنة منزل ولا تراب
     
    habchisalaheddin و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    hakim story, ‏8 نوفمبر 2017
    #4
  5. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو منتسِب ::

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    ربما السراب
    يعني أنت تتساءل عن حقكما في العقار و تعترف أن البناء لأخويكما
    المشكلة ليست هنا بقدر ما هي فيما إذا توفيت الوالدة - حفظها الله لكم-
    إن ستدعى الأمر و كنت ميسورا إلى حدّ ما تجاوز حفاظا على الأسرة و الله أعلم
    أعتقد أنّها حالة بحاجة إلى فتوى ..
     
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    بين الحقيقة و السراب, ‏8 نوفمبر 2017
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    هنا دعني الوم والدتك لانها استعملت العاطفة !
    اجل
    من حقكم الشرعي والقانوني تقسيم البيت وفق مايتطلبه القانون والشرع
    وكل واحد يأخذ حصته غير ان الوالدة مشت بقلبها
    ولم تمشي بالعدل
    انت واخوك واخواتك سكتتم احتراما لها ولعدم اثارة المشاكل
    لكن الاخوين الاخرين اجدها انانية منهما
    بيت+محل والاخر بيت وعيادة
    لاعلينا
    انت حاول مع بقية اخوتك التشاور والتفاهم حول الامر
    اكيد كل واحد له حق في هذا كيما يقولو كل واحد حقو في روحو
    انا نقول ونوجه رسالة لكل ام
    كوني عادلة ومتمشيش بالعاطفة
    وتفرقي بين اولادك في حاجة ربي سبحانو وتعالى دارها بالعدل
    وفقك الله اخي
    اسفة ان كنت صريحة اكثر من اللازم لكن هي الحقيقة .
     
    habchisalaheddin و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏8 نوفمبر 2017
    #6
  7. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سطيف
    سﻻم الله عليكم ورحمته : لو كان النمزل على اسم والدتك حدثها بالعدل في الهبة أما إذاكان على اسم والدك المتوفى (عليه رحمة الله)فالمنزل يصبح تركة ولك الحق في اخذ نصيبك من المراث شاء من شاء وكره من كره وقد أوى الله في سوة النسية كيف تكون قسمة التركة اﻻهم ان تٌقسم بشرع الله وعدله وﻻ بأهواء العبد وغيه اما الوالدة فلها الثمن والباقي للذكر مثل حظ اﻻنثيين سﻻم
     
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    بقايا إنسان, ‏31 ديسمبر 2017 على 08:12
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم اخي
    والله يا أخي الصراحة أمك غالطة كان تقسملكم بالعدل وكل واحد يبني جهتو ولو عندكم سكنى لأنو الورث فالشرع موجود ولازم وذكر حق كل وتحد يدي الطفل بحق زوج بنات من مفروض تلمكم وتقسملكم وتبنو ضرك خاوتك يقولو احنا بنينا بصح فالاصل مش ليهم يبني في حقو ولو يماك غفلت كانو هوما يعيطواك انت وخوك لاخر وتقسمو وهناك يبنو
    انت ولو تفاتحها مش بزعاف من حقك تفهمها وتفهم منها
    الله يصلح الأحوال هي صح تغيض ولو عندك وربي يزيدك بصح تحس روحك مش من عايلة معليش احكي مع امك مافيها والو وسقسيها
     
    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 00:50
    #8

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