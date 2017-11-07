السلام عليكم عندي والدتي حفظها الله قامت بامر ارقني ساحكي ليكم القصة عندي والدي متوفي من 20 عشرين سنة ومنزلنا بقيت فيه امي مع اختي لم ياتيها مكتوبها قام اخي الصغير باخذ جهة كبيرة من المنزل وهو طبيب قام باخذ الجهة السفلى لبناء عيادة طبية يعمل فيها ومن الاعلى قام ببناء منزله بماله..... اخي الاخر كان عسكري وانهى وعاد ايضا اخذ مثل الاخر قام ببناء محل في الاسفل ومن الاعلى بناء بيته بماله...وامي بنت منزلها في الوسط وكل واحد له مدخل بقيت انا واخي الاكبر كوننا متزوجان ولانسكن معهم من الاول واخواتي البنات 5 يعني والدتي لم تقسم لنا البيت بشكل شرعي وانا احيانا اكاد الحديث في الامر كوني شعرت وكاني غريب انا وبقية اخوتي اخوينا اخذا الاجزاء الاكبر ونحن لم ننل شيء هل افاتح والدتي في الامر اعطوني رايكم