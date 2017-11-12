ارضيات جديده

هل أنت متأكد أنه قد تم حذقها بدون سبب !



أثبت ذلك إن استطعت !



لا تتهم غيرك وتوهم الآخرين بأمور ليس لها أساس من الصحة .







تتكلم وكأنك خبير ولك مشوار عظيم معنا وإنجازات أعظم !



لماذا مازلت تشارك هنا طالما الأوضاع لا تعجبك ! وطالما ترى الأمور بهذه الطريقة !



نحن لا نجبر أحدا على أي شيء سوى ما تمت الموافقة عليه أثناء التسجيل من قوانين .



المنتدى ليس له باب أي يمكنك ببساطة الإنصراف إذا كانت الأوضاع لا تعجبك وفم بذلك بطريقة حضارية لا توهم غيرك بأوهام تراها أنت فقط !

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