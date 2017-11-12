ارضيات جديده

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة سلام نفسي, 12 نوفمبر 2017.
ديكور ارضيات لغرفه النوم ارضيه جميله جدا
سلام
wooooowرائعة جدا
وعليكم السلام هدي النوعيات الجديده مناالارضيات عادو يخدموها دركه
وي نعرفها epoxy 3d نيشان
بصح خايله صح ولالا وتاني غاليه بزاف
وي غالية بزاااف
ايه والله بصح هايله هذي طريقه
اكيد هايلة
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك
وفيك بارك اخي مساك خير
مممم رووووعة تهبل ولله هههه
الله يبارك بصح نخاف نطيح في البركة
صباح
ك فل متخافيش حنونه ديري حذرك برك
راكي متأكدة
ا
يه يي تعرفي تعومي هههه
هل أنت متأكد أنه قد تم حذقها بدون سبب !
أثبت ذلك إن استطعت !
لا تتهم غيرك وتوهم الآخرين بأمور ليس لها أساس من الصحة .
تتكلم وكأنك خبير ولك مشوار عظيم معنا وإنجازات أعظم !
لماذا مازلت تشارك هنا طالما الأوضاع لا تعجبك ! وطالما ترى الأمور بهذه الطريقة !
نحن لا نجبر أحدا على أي شيء سوى ما تمت الموافقة عليه أثناء التسجيل من قوانين .
المنتدى ليس له باب أي يمكنك ببساطة الإنصراف إذا كانت الأوضاع لا تعجبك وفم بذلك بطريقة حضارية لا توهم غيرك بأوهام تراها أنت فقط !
إذا كنا لا نريد مشاركتكم لماذا مازال المنتدى مفتوح ! فلنغلقه إذن وليذهب كل منا في شأنه وليوفر صاحبه على جيبه ويتخلص من مصاريف هذا المنتدى !!
ما معنى فتح موضوع بصورة واحدة ؟ أراه يصلح كرد أحسن أليس كذلك ؟
هل ممكن يا ترى أن تكون التفرقة التي رأيتها أنت مجرد غفلة من طرفنا ؟ أي ممكن ما رأيته أنت كتفرقة نحن تجاوزناه فقط ولم ننتبه للأمر ولم نتصرف في غلق أو حذف الموضوع فقط وليس بهدف التفرقة !
خلف كل سلوك سلبي قصد إيجابي بالنسبة للطرف الآخر تذكري هذه الجملة جيدا مستقبلا حتى لا تتهمي أحدا بالتفرقة !
بعض الأمور برمجنا أنفسنا عليها فأصبحنا نراها في كل مكان ! ما نفع التفرقة داخل منتدى لا يعرف أحدنا فيه الآخر إلا من خلال كتابات وصور وأسماء مستعارة !
يرجى قبل كتابة كلمة تذكر أن هناك أناس تسهر وتتعب من أجل توفير هذا المكان الذي تأتون إليه وتتهمون من سهروا عليه بالتفرقة ! يرجى تذكر أن هناك من يصرف من جيبه من أجل أن يوفر هذا المكان لتأتوا أنتم وتتهموه بالتفرقة !
هل هناك من يريد تولي مصاريف وتعب وجهد هذا المنتدى ثم كسب مسبات في نهاية الأمر ! كأنه اشترى قلة الإحترام له أليس كذلك ؟!
قبل النطق بكلمة تذكروا أنها موجهة لأناس مثلكم لهم أحاسيس ولهم مشاعر ! كذلك تذكروا أن تقرؤوا ضوابط المنتدى قبل اتهام أي شخص مسؤول على تطبيق القوانين هنا !
رائعة الصورة أختي
اللي حرت فيه كيفاه ما ياكلهمش الناموس هههه
بارك الله فيك
في الأخير لا يصح إلا الصحيح
إذا كان هناك ظلم في اللمة أنا مستعد اني نرجع ليه حقك
و نقدم أعتذار و نزيد استقيل من إدارة اللمة
إذا كان أخ أو أخت لم يطالع قوانين اللمة أو يخالفها طبعا ليس ذنبنا
لكن هو حق العضو أننا نعلموه و ناخذ بيده
كيف اثبت ذالك
هل تركتم لنا الحرية
حدفتم مواضيعي ورودوي بدون سبب
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).