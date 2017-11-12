ارضيات جديده

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017.

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  1. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    المسيله _بوسعاده
    Screenshot_2017-08-15-13-37-42.png
    ديكور ارضيات لغرفه النوم ارضيه جميله جدا
     
    Soumia hadj mohammed, حلم كبير, صمت المشاعر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017
    #1
  2. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضوية محظورة ::

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    Arzew
    سلام

    wooooowرائعة جدا
     
    habchisalaheddin و سلام نفسي معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏12 نوفمبر 2017
    #2
  3. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 نوفمبر 2017
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    وعليكم السلام هدي النوعيات الجديده مناالارضيات عادو يخدموها دركه
     
    habchisalaheddin و Mustapha Bita معجبون بهذا.
    سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,895
    الإعجابات المتلقاة:
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    وي نعرفها epoxy 3d نيشان
     
    habchisalaheddin و سلام نفسي معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏12 نوفمبر 2017
    #4
  5. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 نوفمبر 2017
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    521
    الإعجابات المتلقاة:
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    المسيله _بوسعاده
    بصح خايله صح ولالا وتاني غاليه بزاف
     
    Mustapha Bita معجب بهذا.
    سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017
    #5
  6. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
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    Arzew
    وي غالية بزاااف
     
    habchisalaheddin و سلام نفسي معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏12 نوفمبر 2017
    #6
  7. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 نوفمبر 2017
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    521
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    المسيله _بوسعاده
    ايه والله بصح هايله هذي طريقه
     
    habchisalaheddin و Mustapha Bita معجبون بهذا.
    سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017
    #7
  8. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضوية محظورة ::

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    Arzew
    اكيد هايلة
     
    habchisalaheddin و سلام نفسي معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏12 نوفمبر 2017
    #8
  9. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    جزاك الله كل خير وبارك الله فيك
     
    سلام نفسي معجب بهذا.
    إلياس, ‏12 نوفمبر 2017
    #9
  10. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    المسيله _بوسعاده
    وفيك بارك اخي مساك خير
     
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    سلام نفسي, ‏12 نوفمبر 2017
    #10
  11. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    مممم رووووعة تهبل ولله هههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏12 نوفمبر 2017
    #11
  12. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    CHLEF
    الله يبارك بصح نخاف نطيح في البركة
     
    سلام نفسي معجب بهذا.
    zarzoura, ‏12 نوفمبر 2017
    #12
  13. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    المسيله _بوسعاده
    صباح
    ك فل متخافيش حنونه ديري حذرك برك
     
    سلام نفسي, ‏13 نوفمبر 2017
    #13
  14. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    CHLEF
    راكي متأكدة
     
    سلام نفسي معجب بهذا.
    zarzoura, ‏13 نوفمبر 2017
    #14
  15. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    521
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    المسيله _بوسعاده
    ا
    يه يي تعرفي تعومي هههه
     
    zarzoura معجب بهذا.
    سلام نفسي, ‏13 نوفمبر 2017
    #15
  16. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
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    سكيكدة
    هل أنت متأكد أنه قد تم حذقها بدون سبب !

    أثبت ذلك إن استطعت !

    لا تتهم غيرك وتوهم الآخرين بأمور ليس لها أساس من الصحة .

    تتكلم وكأنك خبير ولك مشوار عظيم معنا وإنجازات أعظم !

    لماذا مازلت تشارك هنا طالما الأوضاع لا تعجبك ! وطالما ترى الأمور بهذه الطريقة !

    نحن لا نجبر أحدا على أي شيء سوى ما تمت الموافقة عليه أثناء التسجيل من قوانين .

    المنتدى ليس له باب أي يمكنك ببساطة الإنصراف إذا كانت الأوضاع لا تعجبك وفم بذلك بطريقة حضارية لا توهم غيرك بأوهام تراها أنت فقط !
     
    Skor m@k معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 نوفمبر 2017
    #16
  17. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
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    سكيكدة
    إذا كنا لا نريد مشاركتكم لماذا مازال المنتدى مفتوح ! فلنغلقه إذن وليذهب كل منا في شأنه وليوفر صاحبه على جيبه ويتخلص من مصاريف هذا المنتدى !!

    ما معنى فتح موضوع بصورة واحدة ؟ أراه يصلح كرد أحسن أليس كذلك ؟

    هل ممكن يا ترى أن تكون التفرقة التي رأيتها أنت مجرد غفلة من طرفنا ؟ أي ممكن ما رأيته أنت كتفرقة نحن تجاوزناه فقط ولم ننتبه للأمر ولم نتصرف في غلق أو حذف الموضوع فقط وليس بهدف التفرقة !

    خلف كل سلوك سلبي قصد إيجابي بالنسبة للطرف الآخر تذكري هذه الجملة جيدا مستقبلا حتى لا تتهمي أحدا بالتفرقة !

    بعض الأمور برمجنا أنفسنا عليها فأصبحنا نراها في كل مكان ! ما نفع التفرقة داخل منتدى لا يعرف أحدنا فيه الآخر إلا من خلال كتابات وصور وأسماء مستعارة !

    يرجى قبل كتابة كلمة تذكر أن هناك أناس تسهر وتتعب من أجل توفير هذا المكان الذي تأتون إليه وتتهمون من سهروا عليه بالتفرقة ! يرجى تذكر أن هناك من يصرف من جيبه من أجل أن يوفر هذا المكان لتأتوا أنتم وتتهموه بالتفرقة !

    هل هناك من يريد تولي مصاريف وتعب وجهد هذا المنتدى ثم كسب مسبات في نهاية الأمر ! كأنه اشترى قلة الإحترام له أليس كذلك ؟!

    قبل النطق بكلمة تذكروا أنها موجهة لأناس مثلكم لهم أحاسيس ولهم مشاعر ! كذلك تذكروا أن تقرؤوا ضوابط المنتدى قبل اتهام أي شخص مسؤول على تطبيق القوانين هنا !
     
    Skor m@k و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 نوفمبر 2017
    #17
  18. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    رائعة الصورة أختي
    اللي حرت فيه كيفاه ما ياكلهمش الناموس هههه
    بارك الله فيك
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏18 نوفمبر 2017
    #18
  19. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    في الأخير لا يصح إلا الصحيح
    إذا كان هناك ظلم في اللمة أنا مستعد اني نرجع ليه حقك
    و نقدم أعتذار و نزيد استقيل من إدارة اللمة
    إذا كان أخ أو أخت لم يطالع قوانين اللمة أو يخالفها طبعا ليس ذنبنا
    لكن هو حق العضو أننا نعلموه و ناخذ بيده
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏18 نوفمبر 2017
    #19
  20. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضوية محظورة ::

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    Arzew
    كيف اثبت ذالك
    هل تركتم لنا الحرية
    حدفتم مواضيعي ورودوي بدون سبب
     
    Mustapha Bita, ‏18 نوفمبر 2017
    #20
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