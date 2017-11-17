إنتخابات زوجية ......تفضلوا للإنتخاب

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏17 نوفمبر 2017.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    [​IMG]



    السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم وبكل زوار المنتدى الكرام
    نظرا لأن صيت وكلام الإنتخابات اصبح في كل مكان وحتى في منتدانا بات لنا رئيس بلدية
    فكرت في أن نجري إنتخابات زوجية ونرى رئيس بلدية الحياة الزوجية

    عنوان موضوعي هو



    إنتخابات زوجية .........


    [​IMG]


    كل رئيس بلدية يقدم برنامج طويل وعريض للشعب ولما سوف يقدمه
    وكما نعرف لا شيء من تلك الوعود يتحقق وهذا معروف ولسنا بحاجة للكلام عنه
    تخيلوا الآن معي أن يقدم كل رجل مقبل على الخطبة برنامجه لشريكة حياته
    ولكن الجميل في الموضوع أننا سوف نقدم برامجنا أيضا فالإنتخابات تخصنا رجالا ونساء

    [​IMG]

    انت كعضو شاب تفكر في الزواج لديك إمكانيات او قدرات ما سوف تعيش به مع هاته المرأة دون كذب او تزوير بعنى تشرح لها حياتك بكل ما فيها دونما تزويير وليست الأمور المادية وفقط لا بل نتكلم أيضا عنك انت عن تفكيرك عن مافيك من عصبية أو هدوء عن عاداتك وتصرفاتك
    بمعنى تقدم لها برنامجك الكامل
    وعلينا نحن البنات ان نرى أن كنت تنفع كريس بلدية الحياة الزوجية أو لا

    [​IMG]

    انت فتاة تفكيرن في الزواج اكيد ولك نوع معين من الرجال تريدين ان يكون شريك حياتك فرضا سألك هذا الخطيب ويريد تعريفا منك ليس ما سأل الناس عنك وإنما منك له
    قدمي برنامجك آنستي ولنرى أن كنت تنفعين لتكوني رئيسة بلدية حياته الزوجية
    والمتزوجون ايضا يشاركون يخبرونني عما قالوه وما قدموه من برامج ومالذي تغير وهكذا نستفيد من تجارب من تزوجو وهل فعلا كانوا مثلما أرادوا


    [​IMG]


    الموضوع لكم أتمنى ان يروق لكم الموضوع

    [​IMG]

     
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    ليليا مرام, ‏17 نوفمبر 2017
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ليليا مرام, ‏17 نوفمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    قبل ما نر
    حاب نسقسيك هاذ الجن اللي معاك ماعندهش خاوة و لا خواتات
    جيبيهم باش ينشطوا باقي الإعضاء هههههههههههه
    ما شاء الله عليك كحلوشة
    بخصوص وعودي الأنتخابية او الزواجية فالخاطب مثل المترشح يجي رطاب باش
    يحصل على موافقة الزوجة و رضاها و الزوجة أيضا تحاول كسب ود الخاطب و اهله و أمه أيضا
    باش تربح نقعد في الحياة الزوجية
    أنا مثلا وعدتها بأن تعيش احلى عيشة ماديا و معنويا
    ماديا الأامر تضرب في صفر لكن حققنا أهم حاجة و هي بيت مستقل و عملنا جولات مع بعض
    و شفنا اماكن و زرنا أماكن كانت تتمنى تشوفها و كل حاجة عرفت أنها تحلم بيها جبتها ليها و حققتها ليها
    و مازلت أعتبرها طفلة صغيرة تبكي لوكان ما تشريش كسوة العيد و الله هههههههههههه لما نقول تبكي تبكي صح
    بالمقابل هي أيضا تلم الدينار مع الدينار و تعاوني في المصروف و تشريلي كسوة و نفذت وعدها بالعمل المشتر
    أما معنويا نحن أصدقاء أكثر منه زوجين نتقاسم كل الأحاسيس و بيننا ثقة كبيرة و لله الحمد
    وعدتني براحة البال و أنا جدا مرتاح

    وعدتني بأمور الحقيقة نفذتها كيما يلزم الحال إلا حاجة وحدة و هي العصبية
    ما قدرتش تتخلص من الغضب السريع لكن مع الأولاد أصبح الأمر غير مؤثر
    يعني الغضب نتاعها أصبح غير مرئي
     
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    الامين محمد, ‏17 نوفمبر 2017
    #3
  4. ملامح شاعر

    ملامح شاعر :: عضو شرفي ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الله الله عليك كل يوم فكرة جديدة ربي يوفقك
    انا لم أعد بالكثير و ما و عدت بيه أن أكون قد المسؤولية
    وانا اوحاول بكل ما أملك ان احقق ما وعدت به
    فالمسؤلية ليست سهلة فهي تثقل الكاهل وهذا وهم الكتاكيت مزال صغار لما يكبرو المسؤولية تكبر
    وهنا لا أقصد الرزق لأن الرزق مضمون ربي ضمنوا له الحمد على كل حال بل أقصد التربية
    وخاصة في هذا العصر صعيب بزاف ربي اكون في عوننا
    وعون كل مسلم وربي يرزق كل عضو هنا بالزوجة صالحة وكل عضوة بالزوجة الصالح وهنيهم يارب
    ولك انت كل الشكر على ماتطرحيين من مواضيع في القمة
     
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    ملامح شاعر, ‏17 نوفمبر 2017
    #4
  5. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اممممممليح نشطيلنا قسم الحياة الزوجية باه نزوجوكم كامل ونتهنو منكم آآ نتهنو عنكم ..
    انا نبدا من آخر عنقود كلامك الزين يا الزوينة..
    شوفي الخطاب رطاب وين كان وعهود عمك ديقول ياو تديهم تديهم بصح تحققيهم هذيك وشطارتك انتي وزهرك ..ياك يقلك الذرية من زهر الراجل والدنيا من زهر لمرا؟؟؟
    لحوايج المادية تتحقق بالمادة والرزق من عند الله وكل مخلوق برزقو بدون شك وهذي مفروغ منها لان المادة ماتشريلك لهنا وهي وسيلة برك باه توفري الراحة واساليبها..
    اما الراحة النفسية اكيد تتحقق بتحقيق وعود الحب والأمن والأمان وتتوافر بالاحترام والتفاهم والعشرة والحمد لله ..
    انا مادرت حملة انتخابية لا وعود زدم ديراكت بعد تحرياتو مع الانتربول ههه ومفاوضاتو وبعض الملاحقات اللي والله ماكنت علابالي بيها
    أيا طاح على راسو وكنت نتعامل بعفوية ومش دايراتو في الحساب اصلا ونهار قبلت بالخطبة وكانت فترتها قصيرة ومن اول يوم قالي ياموصيبة هذو العينين واش بيهم مايشوفوش؟؟ بصح لمزية ماجاوش في عينيا..وعودو قدو والحمد لله حقق اكثر منها يكفي حبوا وحنانو والامان اللي يوفرولنا وتعبو بلا حساب وكأنو جابلي الدنيا كامل ...وانا بلا ماوعدتو حققتلو حوايج معنوية كان ينتظرها من الدنيا ليه زمان كونو يتيم اولا وفي عمر عشر سنين وعاش حياة قاسية و ربي يقدرني نكمل احلامو اللي شايفتها في عينيه بلا هدرة منو ..
    شيء آخر ساعات توعدي وتخونك الظروف والناس والمجتمع والعادات والتقاليد ...ساعات توعدي وتلقاي بعد ماتدخلي القفص وعودك الاولى مجرد صغائر حذا اللي لازم تحققيه وقتئذ..
    ربي يهنيكم اجمعين..
    أوعدو في حدود امكانياتكم ولا تخترقوا سقف طموحات غيركم لكي لا تصطدموا بسقف الوعود الغير محققة وتتكسر الآمال وتتحول الى آلام..
    شكرا ع الموضوع
     
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    قمر الوادي, ‏17 نوفمبر 2017
    #5
  6. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و ماذا عن التجسس و النسخ المعدلة من برامجنا ..

    برنامجنا هو النجاح .. و من ينجح عليه بالسر و الكتمان .. في بلد العزة و الكرامة ..

    انا اصلا نكره الانتخابات اذا كانوا هما يعلنون عن برنامجهم انا نعاكسهم ..

    و البرنامج سري رومنسي ديني اسري توافقي ... عدا انه لن يكون تعدديا يعني الحزب الواحد و الرئيس الواحد و الحزب الواحد و وزير الداخلية واحد



    نسيتي الاشارة ااااه؟ ... راني نعس فيك ... ^_
    ديريلي اشارة @ليليا مرام نديرلك اعجاب
     
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    *حزن النبلاء*, ‏17 نوفمبر 2017
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    السلام عليكم
    كيفاش نعرف بنفسي ولا بشروطي فالزوج المستقبلي وضحي أختي هههه
     
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    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    في هدا الصدد أود أن أضع لكم شروط رجل تدور بيننا نحن كأخوات في الفيس ^^
    ههههه فمن تقبل خخخ
    23318541_284589572032806_1546273663_n.jpg

     
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    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #8
  9. آمِيْرَتُه

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    السلام عليك
    كيما قالك ياريت ينشطو الأعضاء كيما راكي ناشطة
    ربي يبارك ويزيد عليك الله يحميك حبيبتي
    بصراحة مدرت حتى حملة كان يترصد فالميرة وحده من بعيد حتى لقاني نستحق أن نكون رئيسة بلدية هههه
    منعرف لا لف و لا دوران نجيه بطبيعتي بغا صحة مبغاش ربي يسهل هههه ( هي كلمة بينتنا برك نتاع ربي يسهل هه)
    الوعد لمديتهله أن منبدله بكنوز الدنيا و أن نصون شرفه في حضوره و غيابه و أن نتهلا في أمه لراهي أمي الثانية
     
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    آمِيْرَتُه, ‏17 نوفمبر 2017
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ختي ليليا بالاك من بين أعضاء اللمة كامل نتي لي مهتمة بالقسم تاعك على أكمل وجه
    ربي يخليلك هاد النشاط ان شاء الله ونتمنى نستفادو من هاد المواضيع في حياتنا الزوجية يوما ما
    أما فيما يخص موضوعك ختي ليليا صراحة أنا مانحبش نوعد بزاف، ساعات انسان يطلب مني حاجة بسيطة
    ومانحبش نوعد حتى نقدم الحاجة هاديك على أرض الواقع، وأنا وعودي للخاطب أو الزوج المستقبلي
    نفضل نمدهالو مباشرة بعدما نتزوجو أحسن ما نقولو ندير وندير نحب أخلاقي ومعاملتي وطيبتي يشوفها بعد الزواج
    ويحكم بنفسو، لكن باه ما نفسدلكش موضوعك رايحة نقولك وعودي فقط لأنو بيناتنا ونقولهم باختصار (أكديلي على باختصار هههه)
    أنا يا أختي الوعود هادوك لي بزاف خاطيني نقولو 3 وعود برك، أنو مايسمعش مني كلمة ماش مليحة ولا معاملة ماش مليحة
    سواء ليه ولا لوالديه ولا لأي أحد من افراد عايلتو، المشاكل هادي لي تصرا بين العايلة أنا خاطيني خاطر من صغري
    تعرضت لبزاف مشاكل عائلية ولكن عمري لا خرجت كلمة ماش مليحة مني ولا معاملة ماش مليحة الاحترام فوق كلشي
    يعني من هاد الناحية أنا نصبر وخاطيني المشاكل، ثاني حاجة الطاعة أهم شيء يقولك لي تطيع زوجها تدخل الجنة وانا مستحيل
    تجيني فرصة ندخل للجنة ونراطيها :LOL: كي نقولك الطاعة بما فيها نصبر معاه على اي ظرف ونوقف معاه ولكن شرط
    في اشياء ما تخالفش شرع ربي، وثالث حاجة تربية الابناء إذا كتب ربي سبحانو على الطريق الصحيح وعلى الدين
    يعني رايحة نبذل جهدي أنو عايلتي تكون قريبة من ربي وكيما ربي جمعني بيهم بالدنيا يجمعني بيهم في الجنة ان شاء الله
    هادي أهم الوعود الطاعة واحترام الأهل وتربية الأطفال تربية حسنة، أما بقية الوعود خليها في قلبي ختي ليليا
    كي يجي نصيبي رايح يشوف كل وعد على الواقع بإذن الله تعالى ونرضيه بإذن الله تعالى
    شكرا عزيزتي على الموضوع ربي يهنيك غاليتي وربي يحفظك على المواضيع الجميلة
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏17 نوفمبر 2017
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    ببساطة يا ليليا زوجي ما قدم لي حتى برنامج و لا انا اعطيته اي برنامج تزوجنا زواج تقليدي كيعاد هذاك هو المكتوب و تهنينا من الوعود الكاذبة و بعد الزواج بدأ برنامج المستقبل بصح بقى كما السلحفاة و استسلمت للمكتوب ،درنا شقة في بيت العائلة كل يوم يعايروني دار بابا ،سعيت للعمل كمراقبة في التعليم و وقفوا في طريقي و غيرها و غيرها و رزقني الله بكتاكيت و كتكوتة ،و اليوم خلص برنامجنا و قلت له خلي الكتاب يكتب لوحده و برنامجك انا نسيته
     
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    ميلينا, ‏17 نوفمبر 2017
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    ببساطة يا ليليا زوجي ما قدم لي حتى برنامج و لا انا اعطيته اي برنامج تزوجنا زواج تقليدي كيعاد هذاك هو المكتوب و تهنينا من الو و بعد الزواج بدأ برنامج المستقبل بصح بقى كما السلحفاة و استسلمت للمكتوب ،درنا شقة في بيت العائلة كل يوم يعايروني دار بابا ،سعيت للعمل كمراقبة في التعليم و وقفوا في طريقي و غيرها و غيرها و رزقني الله بكتاكيت و كتكوتة ،و اليوم خلص برنامجنا و قلت له خلي الكتاب يكتب لوحده
     
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    ميلينا, ‏17 نوفمبر 2017
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

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    ههههههه شوفي الشروط كامل جاوني نورمال ولا نقولو حقو في نفسو
    الشرط الوحيد لي ضحكني هههههه
    جميلة لا تجعلني أنظر لغيرها بعد زواجي منها وفي نفس الوقت تقبل التعدد :LOL:
    والله ضحكتيني عبير
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏17 نوفمبر 2017
    #13
  14. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    صمت المشاعر, ‏17 نوفمبر 2017
    #14
  15. Twinkle Stars

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    ههههههه أنا 2 مادخلوش لراسي
    حكاية العمل فالصيدلة والطب تع النساء وأقسام التوليد يعني أنا وحدة نحب منخدمش خير ^^
    والتعدد هاديك شوفيها برك كيفاش مكتوبة بخط عريض خخخخ
    ههههههه مسكين راهو يحلم بصح صدقيني مكانش فتاة كاملة كيما هكا نظن والله أعلم
     
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    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #15
  16. Twinkle Stars

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    هههههه الله يبارك ماعليكش ^^
    أختي عبير " صمت المشاعر"
     
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    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #16
  17. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    يعطيك الصحة اختي ليليا على الموضوع
    ندخل في موضوع بلا مقدمات ههه
    انا زوجي مستقبلي نعطيلو برنامج طويل وعريض تنويم مغناطيسي وكي يطيح في يدي ساااااهل هههههههههه
    راني نقصر حنونة انا مانكذبش عليك مانحبش نوعد ومانحبش يوعدوني بعد الزواج يبان كلش كيما يقولو " بعد العشرة تبان الناس "ونقولك حاجة لي يوعد بزاف هادك تلقايه دايما ماشي قدم كلمتو ولله هههه
    اهم حاجة الدين و الأخلاق والباقي كلو زايدة
     
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    صمت المشاعر, ‏17 نوفمبر 2017
    #17
  18. لؤلؤة قسنطينة

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    قسنطينة
    شوفي تاع ماكانش بنت كاملة صح كل وحدة عندها عيوب في الدنيا
    بصح هو قادر يلقى وحدة كيما لي طلبها وفيها الصفات كامل هادو وتعتبر كاملة بالنسبة ليه بصح يحوس يعدد ههههه
    يعني حتى ولو توفرت فيها كل الشروط لا تعتبر كاملة ههه
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏17 نوفمبر 2017
    #18
  19. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    هههههه يعني لكان لقاها ويزيد يحوس على أخريات
    والله صح نبهتيني ههههههههه الله يستر
    ههههههههه ايما راني بديت نخاف صح ههههههه
     
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    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #19
  20. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هل من أحد هنا هه


    ؟؟؟؟؟؟




    لازم شرطكن انتن ايضا يكون عند الرجل "توحيد الخائفين " كما سماه الشيخ ابن باز رحمه الله

    و اصلا الرجل عندما ينجج في الزواج يعدد
    و ان لم ينجح يدخل في "الخائفين "

    آاوو النجاح يؤدي إلى نجاحات هه
    ها شويا عدل مع الرجل الناجح

    ايا تصبحون على خيير
     
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    *حزن النبلاء*, ‏18 نوفمبر 2017
    #20
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