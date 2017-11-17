إنتخابات زوجية ......تفضلوا للإنتخاب



السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم وبكل زوار المنتدى الكرام

نظرا لأن صيت وكلام الإنتخابات اصبح في كل مكان وحتى في منتدانا بات لنا رئيس بلدية

فكرت في أن نجري إنتخابات زوجية ونرى رئيس بلدية الحياة الزوجية



عنوان موضوعي هو







إنتخابات زوجية .........











كل رئيس بلدية يقدم برنامج طويل وعريض للشعب ولما سوف يقدمه

وكما نعرف لا شيء من تلك الوعود يتحقق وهذا معروف ولسنا بحاجة للكلام عنه

تخيلوا الآن معي أن يقدم كل رجل مقبل على الخطبة برنامجه لشريكة حياته

ولكن الجميل في الموضوع أننا سوف نقدم برامجنا أيضا فالإنتخابات تخصنا رجالا ونساء









بمعنى تقدم لها برنامجك الكامل

وعلينا نحن البنات ان نرى أن كنت تنفع كريس بلدية الحياة الزوجية أو لا







انت فتاة تفكيرن في الزواج اكيد ولك نوع معين من الرجال تريدين ان يكون شريك حياتك فرضا سألك هذا الخطيب ويريد تعريفا منك ليس ما سأل الناس عنك وإنما منك له

قدمي برنامجك آنستي ولنرى أن كنت تنفعين لتكوني رئيسة بلدية حياته الزوجية

والمتزوجون ايضا يشاركون يخبرونني عما قالوه وما قدموه من برامج ومالذي تغير وهكذا نستفيد من تجارب من تزوجو وهل فعلا كانوا مثلما أرادوا











الموضوع لكم أتمنى ان يروق لكم الموضوع



انت كعضو شاب تفكر في الزواج لديك إمكانيات او قدرات ما سوف تعيش به مع هاته المرأة دون كذب او تزوير بعنى تشرح لها حياتك بكل ما فيها دونما تزويير وليست الأمور المادية وفقط لا بل نتكلم أيضا عنك انت عن تفكيرك عن مافيك من عصبية أو هدوء عن عاداتك وتصرفاتكبمعنى تقدم لها برنامجك الكاملوعلينا نحن البنات ان نرى أن كنت تنفع كريس بلدية الحياة الزوجية أو لاانت فتاة تفكيرن في الزواج اكيد ولك نوع معين من الرجال تريدين ان يكون شريك حياتك فرضا سألك هذا الخطيب ويريد تعريفا منك ليس ما سأل الناس عنك وإنما منك لهقدمي برنامجك آنستي ولنرى أن كنت تنفعين لتكوني رئيسة بلدية حياته الزوجيةوالمتزوجون ايضا يشاركون يخبرونني عما قالوه وما قدموه من برامج ومالذي تغير وهكذا نستفيد من تجارب من تزوجو وهل فعلا كانوا مثلما أرادواالموضوع لكم أتمنى ان يروق لكم الموضوع