علاقة زوجية ....حاميها القانون أم قاتلها

السلام عليكم...

موضوع جميل سأشفي غليلي هههه

أيُ قانون عزيزتي؟؟ قانون الأسرة المهدمة؟؟...

قيل اذا أردت تهديم أمّة فابدأ بلبناتها الأساسية ( أعمدتها) ألا وهي الأسرة اولا والتعليم ثانيا والعلماء ثالثا...

وما نحن فيه اليوم يسمى الأمة المهدمةفعلا فالأسرة حطموها والتعليم أهانوه والعلماء احتقروهم وهمشوهم....

الاسرة...السبب في وضع ذاك القانون خطة مدروسة بوعي من كبار المخربين والمفسدين للأمة

وتلكم الأبواق الحامية للمرأة والمنادية بحريتها ( وهماً) فعلت فعلتها وحققت مرادها فكثرت المشاكل وأحلت الخلع وكثرت الطلاق..

قانون يعلمون مسبقا بأن المرأة ستقدسه وتُعلي شأنه وتحققه لتحقف ضعفها وعرفوا مسبقا ان الرجل سيرفضه وسيقضي على كرامته ورجولته..وفعلا خلقت المشاكل ولو من مجرد نقاسات أسرية حول هذا القانون فصار التهديد طريقا سهلا للخروج من العلاقة وبأعظم الخسائر ..النفسية قبل المادية...

إن زعموا ان القانون ااجديد حامٍ للأسرة وللمرأة الضعيفة لتحمي نفسها وعائلتها فللأسف أغلب الضعيفات التزمن الصمت وحافظن على بيوتهن وآثرن العيش في هم وغم حفظا للكرامات وصيانة للعشرة والاولاد..كذلك حفاظا على الأنا الاجتماعية وخضوعا للعادات والتقاليد للأسف...

ومن نفخت في الأبواق من داعيات التحرر أراهن في الأصل ناقصات عقل ودين واخلاق ومرضى نفسيين يعانين من عقد ونقص يردن تحقيقها بقانون فارغ ليثبتن توفقهن على جنس آدم...

لا اظنه حامي للمرأة بقدر ماهو هادم لأمنها واستقرارها ..فالمرأة مخلوق ضعيف تريد سكنا وأمنا وأمانا وحِمى ولا تجد ذلك خارج بيت الزوجية اذا دخلته يوما..

الموضوع يطول الكلام فيه ولن نوفيه حقه..

شكرا ع الطرح الجميل