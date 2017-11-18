علاقة زوجية ....حاميها القانون أم قاتلها

السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية مرحبا بكم في هذا الموضوع الذي نريد به الوصول إلى معرفة أصول الأسس الحقيقة للعلاقة الزوجية رأيتم عنواني ألا وهو علاقة زوجية ..... وقانون الأسرة قانون قلب كل الموازين الأسرية وأصبح يثقل على كاهل الرجل الجزائري والذي يراه الرجل جاء مساندا للمرأة ألف بالمئة فدعونا نرى رأيكم انا في بعض الأمور مساندة للقانون وبعضه طبعا لا مثلا قضية نفقة وكراء وغيره ... بعض الامور ملزومة من أجل عدم ضياع حقوق الأطفال .... في المقابل بعض النسوة أصبحن وكأنهن يتاجرن بأولادهن وبنفقتهم وبتن يتعمدن الخوض في المشاكل من أجل الحرية من جهة ومن أجل الاموال ويبقى الرجل مكبلا بها حتى لو أعاد بناء حياته ايضا مسألة الخلع التي بات المجتمع ينهار منها بشكل كبير جدا فالرجل الذي كان هو من يطلق وتخاف المرأة من هذه الكلمة منه باتت تتوجه وترفع قضية خلع وتختلق ألف سبب وتحصل على الخلع الذي لو أنه نوع من أنواع الطلاق ولكنه إنتسر كثيرا في مجتمعنا وطبعا السند الاكبر والدافع في هذا هو القانون الذي كل مر يتمر التغيير فيه ليدمر العلاقات أكثر وأكثر المرأة اخذت زمام الأمور ولم تعد هيبة الرجل تسواي شيئا عندها عذرا على هذا وأنا لا أعمم أبدا لكن طبعا لا يخفى عليكم وترون أمامكم ألف قصة وقصة والف حادثة نراها حولنا إزدادت قوة المرأة بمساندة القانون لها الذي باتت تهدد به حتى اهلها كونه أعطاها الحق في الشكوى على والدها أو اخاها في حين إعتدى عليها او تدخل أحد بحياتها سبحان الله بعض الحالات أين نجد رجال متوحشون كما ذكرتهم سابقا في موضوعي والذين أجد القانون منصف عندمات يعاقبهم بعض النسوة لم تجد الحماية عند الأهل تجدها عند القانون لكن قلت نوع من الرجال لكن هذا لا يعني أن نوافق القانون الذي جعل الرجل الجزائري يقف موقف المتفرج في إمرأة باتت تهدده بهذا القانون .... الرجل سيد بيته ولا أحد يتحكم في زوجته ولكن بعضهن يتحولن إلى متحررات من هذا الزوج ومن ما يعتبرنه سيطرة ويساندهن هذا القانون وأعطى لهن القوة في التحكم في زمام الأمور برأيكم قانون أعطى للمرأة حريتها وقوتها وجبروتها إن صح التعبير هل برأيكم هو قانون عادل ؟ ما المغزى من هذا القانون ولما الآن بالتحديد لما لم يكن موجودا على زمن آبائنا وأمهاتنا ؟ ما رأيك كرجل في هذا القانون ومتى تحس أنه يشكل خطر على حياتك الزوجية ؟ أنت كإمرأة كيف تنظرين لهذا القانون ؟ الموضوع لكم وشكرا @ميلينا @Malika Tlm @aljentel @Twinkle Stars @لؤلؤة قسنطينة @محمد التبسي @قمر الوادي @Soumia hadj mohammed @chirine zina @dahman kz @قلم مغرور @ملامح شاعر @صمت المشاعر @الامين محمد @ربي اغفرلي @صدام بكل فخر @بشرى ملاك @الصحافية الساخرة @السحاب العابر @الأزرق الملكي @حلم كبير @rycerz @سلام نفسي[/US @*حزن النبلاء* @ضيوف وسـنغادر @طيب الكلام [USER=1873]@نجيب[/USER]