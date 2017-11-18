علاقة زوجية ....حاميها القانون أم قاتلها

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
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    السلام عليكم جميعا

    رواد قسم الحياة الزوجية مرحبا بكم في هذا الموضوع الذي نريد به الوصول إلى معرفة أصول الأسس الحقيقة للعلاقة الزوجية
    رأيتم عنواني ألا وهو

    علاقة زوجية ..... وقانون الأسرة

    قانون قلب كل الموازين الأسرية وأصبح يثقل على كاهل الرجل الجزائري والذي يراه الرجل جاء مساندا للمرأة ألف بالمئة فدعونا نرى رأيكم
    انا في بعض الأمور مساندة للقانون وبعضه طبعا لا
    مثلا قضية نفقة وكراء وغيره ... بعض الامور ملزومة من أجل عدم ضياع حقوق الأطفال .... في المقابل بعض النسوة أصبحن وكأنهن يتاجرن بأولادهن وبنفقتهم وبتن يتعمدن الخوض في المشاكل من أجل الحرية من جهة ومن أجل الاموال ويبقى الرجل مكبلا بها حتى لو أعاد بناء حياته

    ايضا مسألة الخلع التي بات المجتمع ينهار منها بشكل كبير جدا فالرجل الذي كان هو من يطلق وتخاف المرأة من هذه الكلمة منه باتت تتوجه وترفع قضية خلع وتختلق ألف سبب وتحصل على الخلع الذي لو أنه نوع من أنواع الطلاق ولكنه إنتسر كثيرا في مجتمعنا وطبعا السند الاكبر والدافع في هذا هو القانون الذي كل مر يتمر التغيير فيه ليدمر العلاقات أكثر وأكثر

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    المرأة اخذت زمام الأمور ولم تعد هيبة الرجل تسواي شيئا عندها عذرا على هذا وأنا لا أعمم أبدا لكن طبعا لا يخفى عليكم وترون أمامكم ألف قصة وقصة والف حادثة نراها حولنا إزدادت قوة المرأة بمساندة القانون لها الذي باتت تهدد به حتى اهلها كونه أعطاها الحق في الشكوى على والدها أو اخاها في حين إعتدى عليها او تدخل أحد بحياتها سبحان الله

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    بعض الحالات أين نجد رجال متوحشون كما ذكرتهم سابقا في موضوعي والذين أجد القانون منصف عندمات يعاقبهم بعض النسوة لم تجد الحماية عند الأهل تجدها عند القانون لكن قلت نوع من الرجال لكن هذا لا يعني أن نوافق القانون الذي جعل الرجل الجزائري يقف موقف المتفرج في إمرأة باتت تهدده بهذا القانون .... الرجل سيد بيته ولا أحد يتحكم في زوجته ولكن بعضهن يتحولن إلى متحررات من هذا الزوج ومن ما يعتبرنه سيطرة ويساندهن هذا القانون وأعطى لهن القوة في التحكم في زمام الأمور
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    برأيكم قانون أعطى للمرأة حريتها وقوتها وجبروتها إن صح التعبير هل برأيكم هو قانون عادل ؟
    ما المغزى من هذا القانون ولما الآن بالتحديد لما لم يكن موجودا على زمن آبائنا وأمهاتنا ؟
    ما رأيك كرجل في هذا القانون ومتى تحس أنه يشكل خطر على حياتك الزوجية ؟
    أنت كإمرأة كيف تنظرين لهذا القانون ؟

    الموضوع لكم وشكرا

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    التعديل الأخير: ‏18 نوفمبر 2017
    الأزرق الملكي, *حزن النبلاء*, قمر الوادي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017
    #1
  2. نجيب

    نجيب :: عضو متألق ::

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    موضوع مهم

    بالنسبة لأسئلتك اختي هدا القانون نحن نجي ثماره في
    هده السنوات الأخيرة و الدليل نسبة الطلاق التي هي
    في تزايد مستمر
    ثانيا هدا القانون يحمي أكثر المرأة المترجلة و ليس
    المرأة التي تحافظ على أسرتها و شرف عائلتها
    و من جهة أخرى هو حقا حامي للمرأة المحقورة إن صح التعبير.
    بالنسبة لي و وجهة نظري لا أعترف بهدا القانون أبدا
    و لا أخشاه و لن أخشاه طوال حياتي فالقانون الحقيقي
    هو ضميري و قانون الله و ليس هدا القانون الدي جاء
    راشيا للمرأة لأن نسبة التصويت في الإنتخبات في بلادنا تمتلكها المرأة .
    موضوع نعيشه و هادف و كنت أتمنى أن يكون ردي
    جد مفصل لكنني أستعمل الهاتف الآن لرد على موضوعك و لا يناسبني الآن.
    تقبلي مروري أختي
     
    أم منيــــــر, الأزرق الملكي و ليليا مرام معجبون بهذا.
    نجيب, ‏18 نوفمبر 2017
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    طبعا اكيد اخي قانون الشرع والضمير الذي يحكمه الزوج في التعامل مع زوجته برأي اهم من القانون الأسري ولكن لكل دولة قاونين تضبطها ولابد منها وانا اظن أننا عندما أبعدنا قانون الشرع عن مجتمعاتنا العربية تدمرت تماما
    انتظر عودتك ويسرني نقاشك واشكرك على المشاركة ولو عبر الهاتف
    شكرا لك ...... أكيد أتقبل ردك
    شكرا لك
     
    الأزرق الملكي و نجيب معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    للإعلام فقط
    لا أعرف لماذا في بعض المرّات لا يأتيني شيء في التنبيهات بإنه تم الإشارة إلي ... هل هذا يحدث لي فقط أم للجميع ؟؟
     
    Soumia hadj mohammed و ليليا مرام معجبون بهذا.
    rycerz, ‏18 نوفمبر 2017
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اخي الكريم
    الكل يقول لي هذا لست ادري لما ربما لانني اقوم بنسخ ولصق وليس كتابتها من جديد
    انتظر اجرب سوف اضع لك هنا إشارة ونرى إن وصلتك
    @rycerz
     
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017
    #5
  6. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    لقد جاءني في التنبيه فقط أنو : تم إقتباس من طرف ليليا ... ربما الإقتباس ألغى الإشارة
    المهم أعطيك فكرة ربما تنجح ... لا تقومي بالنسخ و الصق مباشرة من صفحات المنتدى بل أنسخي قائمة العضويات تلك بالآروباز و ضعيها في ملف وورد .. بعد ذلك في كل مرة تريدين إستعمالها خذيها من ملف الوورد و ليس من صفحات اللمة ... لست أدري لكن ربما ممكن تصلح
    --
     
    التعديل الأخير: ‏18 نوفمبر 2017
    ليليا مرام معجب بهذا.
    rycerz, ‏18 نوفمبر 2017
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    والله لست أدري سوف أحاول تجربة ما قلت
    شكرا لك على التوضيح
     
    rycerz معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    تلمسان...الجزائر
    السلام عليكم
    في الحقيقة هذا القانون دمر العديد من البيوت لانه اعطى للمراة فوق حقها و جعلها تحس ان الرجل عدوها الاول طبعا ليس الكل
    فاصبحت المراة المترجلة كما قال نجيب اكثر جرأة و تسلط الى درجة انها اصبحت تستفز في الطريق الرجل في سيارته و تسبه و تشتمه بحجة انه لا يطبق القانون
    و تجده ينسحب حتى لا يسبب لنفسه مشاكل لا تحمد عقباها في الحقيقة انا اكره هذه الفئة و احتقرها
    و هناك العديد من التصرفات التي جعلت هذه الفئة من النساء تفقد انوثتها و لباقتها و لا مجال لذكرها كلها
    اما النساء المظلومات فلا زلن يعانين من ضياع حقوقهن و من الظلم لانهن و ببساطة لا يردن الفضائح فيفضلن ان يبقين خلف الستار رغم كل الهموم
    مشكورة ليليا على الموضوع
     
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    أم منيــــــر, ‏18 نوفمبر 2017
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم اختي الكريم كيف حالك وكيف حال العائلة الكريمة
    شكرا على التواجد
    فعلا ذكرت نقطة مهمة بات الشباب في الشارع هم من يبتعدون عنهن بسبب المشاكل والقانون فبتن يهددن به ويتوعدن ونحن لا نعمم فتلك النوعية واضحة كانت تنتظر هذا القانون على أحر من الجمر وتسلطن بذلك على الرجل وبتنا منافسات له وماذا يفعل الرجل في ظل قانون ظالم مجحف في حقه
    اما المظلومات فأغلبهن وراء الابواب يعانين في صمت وصابرات على ما يمررن به من عذاب جسدي ولفظي ونفسي ولكنهن مستمرات ومتحملات من أجل اولادهن
    والباقي عن نفسي لا يمكنني إعتبارهن نساء اصلا
    العفو شكرا لك
     
    *حزن النبلاء*, الأزرق الملكي و أم منيــــــر معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2017
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    تفقد مآ ان كآنت خآصىه آلاشآره مفعله
    [​IMG]
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏19 نوفمبر 2017
    #10
  11. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    السلام عليكم...
    موضوع جميل سأشفي غليلي هههه
    أيُ قانون عزيزتي؟؟ قانون الأسرة المهدمة؟؟...
    قيل اذا أردت تهديم أمّة فابدأ بلبناتها الأساسية ( أعمدتها) ألا وهي الأسرة اولا والتعليم ثانيا والعلماء ثالثا...
    وما نحن فيه اليوم يسمى الأمة المهدمةفعلا فالأسرة حطموها والتعليم أهانوه والعلماء احتقروهم وهمشوهم....
    الاسرة...السبب في وضع ذاك القانون خطة مدروسة بوعي من كبار المخربين والمفسدين للأمة
    وتلكم الأبواق الحامية للمرأة والمنادية بحريتها ( وهماً) فعلت فعلتها وحققت مرادها فكثرت المشاكل وأحلت الخلع وكثرت الطلاق..
    قانون يعلمون مسبقا بأن المرأة ستقدسه وتُعلي شأنه وتحققه لتحقف ضعفها وعرفوا مسبقا ان الرجل سيرفضه وسيقضي على كرامته ورجولته..وفعلا خلقت المشاكل ولو من مجرد نقاسات أسرية حول هذا القانون فصار التهديد طريقا سهلا للخروج من العلاقة وبأعظم الخسائر ..النفسية قبل المادية...
    إن زعموا ان القانون ااجديد حامٍ للأسرة وللمرأة الضعيفة لتحمي نفسها وعائلتها فللأسف أغلب الضعيفات التزمن الصمت وحافظن على بيوتهن وآثرن العيش في هم وغم حفظا للكرامات وصيانة للعشرة والاولاد..كذلك حفاظا على الأنا الاجتماعية وخضوعا للعادات والتقاليد للأسف...
    ومن نفخت في الأبواق من داعيات التحرر أراهن في الأصل ناقصات عقل ودين واخلاق ومرضى نفسيين يعانين من عقد ونقص يردن تحقيقها بقانون فارغ ليثبتن توفقهن على جنس آدم...
    لا اظنه حامي للمرأة بقدر ماهو هادم لأمنها واستقرارها ..فالمرأة مخلوق ضعيف تريد سكنا وأمنا وأمانا وحِمى ولا تجد ذلك خارج بيت الزوجية اذا دخلته يوما..
    الموضوع يطول الكلام فيه ولن نوفيه حقه..
    شكرا ع الطرح الجميل
     
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    قمر الوادي, ‏19 نوفمبر 2017
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    أي واحدة لدجيها عقل تقكر به سوف تعرف ان القانون يشردها من ببيتها بلقب مطلقة ومتحررة وغيرها من الألقاب التي تظل معها كل العمر ناهيك عن التحرر الزائد الذي يلفت الأنظار لها
    تسلمي ردك رائع سرني جدا
    شكرا
     
    قمر الوادي و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏19 نوفمبر 2017
    #12
  13. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    يعطيك الصحة يا أخت سومية على المعلومة
    لقد راجعت هذه الخاصية
    و ربما المشكلة تقنية في جانب آخر على كل نتمنى أن يقوم المختص في هذا الموقع بتصحيح الوضع لأنه يبدو أنه يمس الجميع
    مشكورة مرّة ثانية يا أخت
     
    ليليا مرام, *حزن النبلاء* و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    rycerz, ‏19 نوفمبر 2017
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    Soumia hadj mohammed, ‏19 نوفمبر 2017
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    المشكل إداريا نظن الجميع مش توصلهم الإشارات راح نراسل الإدارة ونشوف
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏19 نوفمبر 2017
    #15
  16. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    في الحقيقة هذه القوانين التي تخدم المرأة على حساب الرجل هي هدامة أكثر منها بناءة والدليل أن زادت نسبة تفكك الأسر

    وذلك بسبب إعطاء حصانة للزوجة لأنها تعتبر أوراق رابحة استغلتها الكثيرات لكي يتحررن من قوامة الزوج

    فالنظام في الجزائر يقوم بإصدار قوانين الأسرة لصالح المرأة كي يكسب ودها في الإنتخابات ويبقى هو في الحكم

    ومنهجهم هو أن يصبح الرجل الجزائر طحان و ديوث و إذا ترجل ستصده القوانين ويعاقب وفي المقابل تصبح المرأة

    متحررة تفعل ما تشاء هذه السياسة التي يريدونها ، لكن احتضان هذه القوانين من عدمها يعود إلى مدى عقلانية الزيجات

    فالمرأة التي تريد الحفاظ على بيتها و تحترم زوجها لن تقبل أن تهدم أسرتها لأنها تبحث عن الهناء كما كان أجدادنا

    شخصيا لست مهتم بهذه القوانين لأنها لا تعنيني بشكل أو بآخر عندما أكون متفاهم أنا و زوجتي كل ذلك يضرب

    عرض الحائط لهذا أكثر شيء مهتم به هو اختيار الزوجة المناسبة و الباقي لا يهمني لأن أسرتي التي أريدها ينظمها شرع الله.

    تسلمي
     
    قمر الوادي و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏20 نوفمبر 2017
    #16
  17. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو منتسِب ::

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    عين تموشنت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا على الطرح أختي الكريمة ، فلا شك أن هدا الموضوع من أهم المواضيع في هدا العقد من الزمان

    أولا موضوعك كان منقسم على قسمين :

    الأول : النفقة عند الطلاق

    الثاني : قانون المرأة بشكل عام

    فالنفقة عند الطلاق هي واجبة إدا كان للزوجة أولاد لأن هده النفقة هي للأولاد وهدا ما يقول بها ديننا الحنيف ؛ أما كراء المنزل فهو زائد إد أن الزوج البسيط لا يستطيع كراء منزل لطليقته وهنا الواجب على الطليقة أن تقيم في بيت أهلها

    أما عن قانون المرأة بشكل عام : فالدي يجب أن ندركه هو ضبط التصور الصحيح لكل مسألة لأنه إدا فقد التصور الصحيح ضاع العقل وانحرفت الفطرة وتلبس الشيطان بالإنسان وحينئد يفعل به العجائب ؛ فيبقى الإنسان مجرد صورة وجسم فقط و روحه إستولى الشيطان عليها ؛ لأن الروح لا تغذى إلا بالتصور الصحيح لكل أمور الحياة وطبيعة العلاقة البشرية والإقتصادية والسياسية

    ولا يمكن أن نتصور التصور الصحيح إلا عن طريق الوحي المعصوم ، فلله سبحانه هو من خلق النفوس ويعرف كيفية عملها وتأثرها ووجهنا إلى كيفية قيادتها إلى بر الأمان قبل أن تتعرض لمسخ الشيطان

    ونحن كبشر لا نستطيع أن نوجه روحنا بالقيم المادية أو الأفكار البشرية لأن الروح أمر غيبي ولا نعرف ماهيتها ولا تفاصيلها ، فلا يعلمها إلا الله

    قال الله تعالى : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

    وقال : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

    فلابد لنا من إتباع أوامر الله لكي نحافظ على فطرتنا السليمة

    نعود إلى الموضوع : مسألة المرأة أو حقوق المرأة عموما هده مجرد وهم وخيال لمادا ؟

    لأن المرأة والرجل ليس ضدين وإنما كائنين متحدين ، فالمرأة خلقت من ضلع الرجل ولم تخلق مستقلة عنه

    وهنا نعود إلى بداية الخلق

    لقد حكى السدي عن ابي صالح وابي مالك عن إبن عباس رضي الله عنه وعن إبن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا : أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشيا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة وإستيقظ وعند رأسه إمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت ؟

    قال إمرأة ؛ قال ولما خلقت ؟ قالت لتسكن إلي

    ودكر محمد إبن إسحاق عن إبن عباس رضي الله عنه أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحما

    فهده هي حقيقة المرأة أنها خلقت من ضلع الرجل ليسكن إليها وهما متكاملين في ما بعضهما وليس متعاديين

    ولكن جهل المسلمين بدينهم وكلام ربهم وايات الله الكونية والشرعية كان محفزا لمنظمات الشيطان أن تبني له تصورا وفق أهوائها

    فلا يوجد قانون يفرح المرأة ويحزن الرجل ولا العكس ؛ فالدي يفرح المرأة يفرح الرجل والعكس صحيح

    فمعالجة الظلم تكون بطريقة عادلة على الجميع لأن الظالمين في العالم هم رجال ونساء والمظلومين هم نساء ورجال

    فهؤلاء يستغلون تعرض بعض النساء للظلم من اجل أن يمررون أفكارهم الخبيثة بأن الرجال اعداء النساء

    ولو نظرنا إلى كل الحالات تجد : الرجل يظلم المرأة والمرأة تظلم الرجل ، والرجل يظلم الرجل والمرأة تظلم المرأة

    فلا علاقة للظلم ولسوء الأعمال بالجنس وانما هي مسألة شخصية يجب أن يعاقب فيها الظالم وينصر فيها المظلوم بغض النظر إن كان رجل أو إمرأة

    و نقول لهؤلاء المغفلات هل يرضين أن يطبق هدا القانون على ابنائهن ؟ أو على ابائهن ؟ طبعا لا توجد من ترضى بهدا

    فهده المرأة التي يتكلمون عنها يقصدون بها من يحملون هدا الفكر وبيالمناسبة هناك دكور أيضا يحملون هدا الفكر ، والمرأة كلمة عامة وهم يريدون بها قوم مخصوصين ؛ لأن صاحبات هاته المنظمات النسائية لو ترى إمرأة محافظة ومحتشمة تحتقرها وإدا خالفتها في رأيها تقول لها أنت عبدة للرجل وأنت خلقت من أجل شهوات الرجال .......إلخ من الكلام البديئ والساقط

    فالخلاصة : لا يوجد ما يضر المرأة وينفع الرجل أو ينفع المرأة ويضر الرجل ، فما يضر الرجل يضر المرأة والعكس صحيح كأنهما كائن واحد

    من هدا الدي يريد أن يرى أمه أو ابنته تتألم ؟ مستحيل على أي إنسان أن يريد هدا

    من هده التي تريد أن ترى ابنها أو والدها يتألم ؟ مستحيل على أي إمرأة أن تريد هدا

    مما يعني أن علاقة المرأة بالرجل هي علاقة طردية تكاملية وليس تنافسية

    و خير دليل على الواقع آراء الناس حول هدا القانون

    فالرافضين له هم رجال ونساء

    والمرحبين به هم رجال ونساء

    وبالتالي فلا يمكن أن يكون الرجل في صف والمرأة في صف وانما التفرقة بين البشر على أساس التقوى

    فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهم بريؤون من الكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات والفاسقين والفاسقات

    فهدا القانون لا يهم ولا يعني شيئا فالواجب على الرجل أن يختار صاحبة الدين والخلق وعلى المرأة أن تختار صاحب الدين و الخلق وأن لا يتحاكما إلى لشرع الله ولا يتحاكما إلى القوانين التي تخالف شرع الله و يعيشون حياتهم في ضوء الكتاب والسنة بعيدا عن الهمجيين والهمجيات

    وأعتدر على الاطالة

    و اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
     

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    ليليا مرام معجب بهذا.
    الفارس النبيل, ‏16 ديسمبر 2017 على 11:26
    #17

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