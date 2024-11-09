هل المجتمع يتقبل هذا؟

ليليا مرام
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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء النور أو صباح الفل متى زرتم موضوعي فهو مرحب بكم عندي
عنوان موضوعي اليوم عن تقبل المجتمع لفكرة هي سوف يبدأ تطبيقها في دولة ليبيا الشقيقة
فرض الحجاب
أغلبكم سمع عن القانون الجديد في دولة ليبيا فرض الحجاب وعقوبة كل رجل وإمرأة معا بدون عقد زواج ببن مؤيد ومعارض .مؤيد من ناحية ديني يعني كعرب ومسلمون لم نكن محتاجين لقانون عقابي للبس الحجاب هذا من ناحية ومعارض من ناحية أخرى لحرية من جماعة حرية المرأة والحرية الشخصية
الآن نحن لن نحلل مجتمع الأشقاء الليبين بل نفترض ان هذا القانون يطبق في بلدنا
مجتمعنت الجزائري الذي اول شعار دولته
الديموقراطية الشعبية ورئيسنا وكل رؤساء اللذين مروا عبر التاريخ عل. بلدنا ولا واحد منه فرض هذا الأمر على مواطنيه
ألم يكن الأجدر بوضع قانون لمنع محلات بيع الخمور والملاهي الليلية والرشوة والمحسوبية والعنصرية وغيره وغيره انا استثني ارتداء الحجاب لان هذا أمر مفروغ منه
برأيكم جيل اليوم الذي كما نعرف صار من صعب جدا التحكم به هل مجتمعنا بهذا الجيل يتقبل فكرة قوانين تفرض لباس معين او تجول في مكان معين وفقط قانون مسطر وعقابي ؟
المجتمع الجزائري بغض نظر عن التصرفات البذيئة يبقى مقارنة بدول اخرى مجتمع محافظ الحمد لله
ناقش وحلل: برأيكم هل مجتمعنا سوف يتقبل هذا القرار لو فرض علينا؟
وبرأيكم هل جيل اليوم سوف يتفهم هذا؟
الموضوع لكم وشكرا
مساء النور أو صباح الفل متى زرتم موضوعي فهو مرحب بكم عندي
عنوان موضوعي اليوم عن تقبل المجتمع لفكرة هي سوف يبدأ تطبيقها في دولة ليبيا الشقيقة
فرض الحجاب
أغلبكم سمع عن القانون الجديد في دولة ليبيا فرض الحجاب وعقوبة كل رجل وإمرأة معا بدون عقد زواج ببن مؤيد ومعارض .مؤيد من ناحية ديني يعني كعرب ومسلمون لم نكن محتاجين لقانون عقابي للبس الحجاب هذا من ناحية ومعارض من ناحية أخرى لحرية من جماعة حرية المرأة والحرية الشخصية
الآن نحن لن نحلل مجتمع الأشقاء الليبين بل نفترض ان هذا القانون يطبق في بلدنا
مجتمعنت الجزائري الذي اول شعار دولته
الديموقراطية الشعبية ورئيسنا وكل رؤساء اللذين مروا عبر التاريخ عل. بلدنا ولا واحد منه فرض هذا الأمر على مواطنيه
ألم يكن الأجدر بوضع قانون لمنع محلات بيع الخمور والملاهي الليلية والرشوة والمحسوبية والعنصرية وغيره وغيره انا استثني ارتداء الحجاب لان هذا أمر مفروغ منه
برأيكم جيل اليوم الذي كما نعرف صار من صعب جدا التحكم به هل مجتمعنا بهذا الجيل يتقبل فكرة قوانين تفرض لباس معين او تجول في مكان معين وفقط قانون مسطر وعقابي ؟
المجتمع الجزائري بغض نظر عن التصرفات البذيئة يبقى مقارنة بدول اخرى مجتمع محافظ الحمد لله
ناقش وحلل: برأيكم هل مجتمعنا سوف يتقبل هذا القرار لو فرض علينا؟
وبرأيكم هل جيل اليوم سوف يتفهم هذا؟
الموضوع لكم وشكرا