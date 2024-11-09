هل المجتمع يتقبل هذا؟

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,787
نقاط التفاعل
29,270
النقاط
1,656
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء النور أو صباح الفل متى زرتم موضوعي فهو مرحب بكم عندي 🥰

عنوان موضوعي اليوم عن تقبل المجتمع لفكرة هي سوف يبدأ تطبيقها في دولة ليبيا الشقيقة

فرض الحجاب

أغلبكم سمع عن القانون الجديد في دولة ليبيا فرض الحجاب وعقوبة كل رجل وإمرأة معا بدون عقد زواج ببن مؤيد ومعارض .مؤيد من ناحية ديني يعني كعرب ومسلمون لم نكن محتاجين لقانون عقابي للبس الحجاب هذا من ناحية ومعارض من ناحية أخرى لحرية من جماعة حرية المرأة والحرية الشخصية

الآن نحن لن نحلل مجتمع الأشقاء الليبين بل نفترض ان هذا القانون يطبق في بلدنا
مجتمعنت الجزائري الذي اول شعار دولته
الديموقراطية الشعبية ورئيسنا وكل رؤساء اللذين مروا عبر التاريخ عل. بلدنا ولا واحد منه فرض هذا الأمر على مواطنيه
ألم يكن الأجدر بوضع قانون لمنع محلات بيع الخمور والملاهي الليلية والرشوة والمحسوبية والعنصرية وغيره وغيره انا استثني ارتداء الحجاب لان هذا أمر مفروغ منه
برأيكم جيل اليوم الذي كما نعرف صار من صعب جدا التحكم به هل مجتمعنا بهذا الجيل يتقبل فكرة قوانين تفرض لباس معين او تجول في مكان معين وفقط قانون مسطر وعقابي ؟

المجتمع الجزائري بغض نظر عن التصرفات البذيئة يبقى مقارنة بدول اخرى مجتمع محافظ الحمد لله

ناقش وحلل: برأيكم هل مجتمعنا سوف يتقبل هذا القرار لو فرض علينا؟
وبرأيكم هل جيل اليوم سوف يتفهم هذا؟

الموضوع لكم وشكرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
هل أصبح النصح مرفوضا في مجتمعنا؟
المشاركات
11
المشاهدات
518
إلياس
إلياس
ريحـان
هل الأسرة مؤسسة اجتماعية ضرورية؟
المشاركات
0
المشاهدات
287
ريحـان
ريحـان
ريحـان
هل تقتضي الممارسة السياسية الاعتبارات الأخلاقية؟
المشاركات
1
المشاهدات
305
ريحـان
ريحـان
ريحـان
درس حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
المشاركات
3
المشاهدات
687
إلياس
إلياس
إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
601
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top