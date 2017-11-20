حكم مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة om leith, ‏20 نوفمبر 2017.

  1. om leith

    om leith :: عضو مُتميز ::

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    ماحكم مشاركة المرأة في المنتديات؟ وردها على الرجال ومناقشتها مواضيع معهم؟ وهل المزح مع الرجال في المنتديات يعتبر حراما؟ وما حكم استخدام الأيقونات التعبيرية مثل الابتسامات ؟ وهل استخدام الرسائل الخاصة بين المرأة والرجل للاستفسار عن أمر أو طلب مساعدة يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب كلمة هههههه؟ جزاكم الله خيرا جوابي على أسئلتي بدقه حتى أطمئن .
    تم النشر بتاريخ: 2007-02-12
    الحمد لله
    أولا :
    يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة ، إذا تقيدت بالضوابط التالية :
    1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة ، فتطرح سؤالها أو موضوعها ، وتنصرف ، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال ، والاختلاط بهم .
    2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة ، كالمزاح ولين الكلام ، والضحك كأن تكتب :
    ( هههههه) كما في السؤال ، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات ؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض ، كما قال سبحانه : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32
    3- تجنب إعطاء البريد ، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال ، ولو كان ذلك لطلب مساعدة ؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا . وراجعي السؤال رقم (34841) ورقم (82460) .
    4- والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ، فهذا أسلم لها ، وقد كثرت هذه المنتديات ، وفيها خير وغنى . وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى .

    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
     
    Ryry_Ndj, omarwa و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    om leith, ‏20 نوفمبر 2017
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    صدقتي
    بارك الله فيك
     
    Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017
    #2
  3. omarwa

    omarwa :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي ام ليث في ميزان حسناتك
     
    omarwa, ‏30 جانفي 2018 على 05:09
    #3

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