شاركونا عطركم ..... الحديقة اللماوية

قال ميلينا: بعد تعب شديد و ارهاق أجلس هنا حتى يستريح بدني فيبدأ ذهني بالعمل تتناقل في الأفكار و تضيع الكلمات و تتناثر الحروف ،فاحتار و لا أفهم مالذي يحصل لي و يعكر راحتي و لماذا لا تعرف نفسي الراحة مع أني أدرك أني لا أبحث عن أوساخ الدنيا

هل تفهمينني @ربي اغفرلي





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مساء الُہدِۆء ۆالُاجٍۆاء الُجٍميَلُة ۆالُامنيَات الُصغيَرٍة الُمتطُايَرٍة نحٍۆ الُسماااء

⛅️ الصبر مُرٌّ لا يُطاقُ مذاقه ؛

لكنَّ عاقبته أجمل من الشهد !

وكلما طال الصبر ؛ كلما كانت العاقبة أجمل !

فكُن على يقين ..

بأنَّ الله لا يترُك عبدًا صابرًا دون أن يجازيه !

سيأتيك العِوض من الله على صبرك !

" ليُنسيك ما قد عشته من ألم "

ذاك وعد ربي *﴿ وبشر الصابرين ﴾*

لايمكنك ان تجد السَعَادة

وانت غارق في الحديث عن الحزن!

فقط ضع ثقتك بالله، وقليل من التفاؤل قد يصنع ألف طريق .مع لحظة هدوء من وراء شرفة النافذة وستارة بيضاء ♡♡♡

، أسمع أصوات السيّارات تجوب الطّرقات

، كلّ يسعى لمآربه، كلّ في قلبه حوائج،

كلّ يتمنّى، والله وحده يعلم ما بقلوبهم

، يعلم همومهم، يعلم نواياهم،

يعلم أحوال بيوتهم حين غادروها

، يعلم أرزاقهم فردًا فردًا، يعلم منتهى

يومهم هذا وكلّ أيامهم، سبحانه العليم.

‏يسمع دعواتهم واحدة واحدة، يسمع بثّهم ونجواهم

، يسمع حديث قلوبهم الذي لم ينطقوا به، سبحانه السّميع!

مهما كانت الخسائر في عُمرك،

مهما فاتتك أشياء تحبّها،

مهما طال إنتظار الأماني، ٠

مهما كانت ظروفك صعبة ..

لا يهتزّ إيمانك العظيم بربك أنه

ما يقضي هو الخير لك،

و أنّه سيعطيك، فوق ما تحلم!

ما دمتَ تدعوه وتحسن ظنّك فيه،

وسيرضيك رضًا تنسى معه ما فات.

في اللحظة التي تخشى فيها وقوع قلبك منهزماً لهذه الحياة،

لا تنسى أن الله قريب منك للحد الذي يجعلك صلبًا

لا تهزمك الدُنيا ولا يكسرك البشر.

قد نمر بظروف نتمنى لو أن لنا جناحاً

نطير بهِ من شدة يأسنا و قلة حيلتنا ،

وقد خلقنا ضعفاء في تحدي الظروف الهالكة

لكنّ الله زرع فينا حب الأمل ،

حب الحياة ، وانّنا نؤجر إنّ صبرنا ،

إنّ بكينا أو شقينا ؛

نحن سُعداء حتّى في أحزاننا

ﻷنها من اللّه كتبها ابتلاء لنا ،

ومن محبته لنا ، فلا حزن يدوم واللّه ربُنا..

في الجنة سنكون أجمل بكثير ،

فيها الحب الذي بخلت به الدنيا

والفرح الذي لا تتسع له الأرض ،

لن يشقى فيها أحد ولن نفقد فيها قريب ،

يارب الجنة لي ولوالدي ولمن يقرأ الآن



أسأل الله الحليم العظيم ..وأسع الفضل ومستحق الشكر ومانح الأجر وملهم الصبر.. أن يفتح لكم أبواب رحمته ومغفرته وعافيته وأن يكتب لكم في كل خطوة أجر العابدين وفضل الشاكرين ، وأن يبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم وأن يجعل التوفيق حليفكم وأن ينزل عليكم الأمن والأمان والطمأنينه والسكينة والرحمة والمغفرة والستر والنور والهداية...

اللهم آمين يارب العالمين.