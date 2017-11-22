شاركونا عطركم ..... الحديقة اللماوية

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم جميعا رواد القسم وزوار المنتدى ككل
أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع وهذه المساحة التي أردتها

مساحة للراحة ..... مساحة لتنفس الهواء النقي
تقولون كيف يا ليليا أن نتنفس الهواء ونحن خلف الشاشة أقول
كما تعلقتم بنا خلف الشاشات .... كما دخلتم قلوبنا ودخلنا قلوبكم هناك أيضا هواء عليل في هذا الصرح
لهذا فكرت لكم في هذه الفكرة

حديقة المجتمع اللماوي ............




عزيزي /تي اللماوي/ وية ... حديقة اللمة كبيرة وواسعة كبر أفكارها وراقية رقية أعضائها وعطرها بلغ مبلغه فينا عطر أعضائها صنع من ورود مشاركتهم وصارت روائحها تحضرنا من حيث نحن
لكل منكم مكان في هذه الحديقة أو حتى تختارون بعضكم لتجلسو وتتكلمو وتفضفضو ولا أدري جلسة عائلية لماوية في حديقة اللمة

لكن فكرتي مختلفة فكم هي مواضيع الفضفضة وليتها تخلص فضفضتنا لكنني اليوم أفكر في
زرع حديقة منا نحن إليكم بمعنى
كل عضو منكم يدخل يختار من يكون معه في هذه الحديقة إختارو أجمل صور للحديقة التي تتخيلونها هنا وبعدها كل منكما يكتب ما يريده أن يشاركه به شريكه في الحديقة
يكمل ما نساه الآخر او يختار باقة ردود من ذاك العضو هي تزيين لحديقته
أنتما احرار في تزيين حديقتكما الخاصة بكما وكالعادة علي أن أبدأ أولا حتى أوصل لكم الفكرة

انا أتخيل حديقتي هنا تكون بهذا الشكل





أريد مكان طبيعي وسط المياه والأشجار الخريفية التي تتساقط أوراقها
جو يعلمني برحيل بعض أوراق حياتي ولكن لإستقبال أوراق جديدة
جو يبردني حينا وتطل خيوط شمس رفيعةحينا آخر لتجعلني أعلم أنه بعد كل عسر يسر
في هذا الجو وفي حديقتي هذه داخل اللمة أختار أن يكون مع عضو لأجعله يحس ربما بما أحسسته الآن لا أدري لما طرق إسمه في بالي الآن

@قلم مغرور ........ أحس أنني في هكذا مكان وفي هكذا جو كلماته تكمل كلماتي ربما لأن ما يحمله قلمه يعبر كثيرا عما أحسه
اخي لنا حديقة ومكان أنا إخترته جو خريفي بلمسة ربيعية عبر ربما عما أريده
في اللمة إخترت قلمك ليكمل زينة حديقتي ترى قلمك مالذي سيكمله في الحديقة وليت تضع صورة للحديقة التي في مخيلتك ....... قد يكون رد لعضو آخر قد يكون رد من ردودي قد يكون موضوع من موضوعي او ربما من مواضيعك وردودك وخواطرك .... المهم أقطف تلك الورد من ذاك القسم ومن هذه اللمة لتزين بها الحديقة


هكذا لنزين حديقة اللمة ولكل منكم ركنه الخاص وحديقته الخاصة وأعضاء أو عضو يكمل معك حديقة اللمة

أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلتكم

شكرا لكم

وهذه أرجوحة لنستريح فوقها بالدور





 
آخر تعديل:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
16 جوان 2009
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23,543
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اللمة
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#2
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chirine zina

chirine zina

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
15 أفريل 2016
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كوكب الأرض
#5
السلام عليكم
فكرة رائعة حنونتي
هايلة وعجبتني بزاف
.....
يابن عميييي بالشوي علينا برك
رانا نظربوك بعين يا لالة
ههههه
لالا
نقولك الله يبارك
كملي كيما راكي
راكي Toop
....
إسمحيلي
منبعد نولي
ونشارك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
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#7
السلام عليكم
جميييييل والله عجبني الموضوع أكثر من رائع
بصح تعرفيني ديما عندي اسئلة، شوفي نقولك الفكرة تاعك كيفاه فهمتها وقوليلي هيه ولالا
أولا تجيبي صورة من عندك يعني ماش شرط الصور لي وضعتيهم
وتخيري عضو يقعد معاك تما، تبداي تشرحي تفاصيل المكان لي راكي فيه بطريقتك الخاصة
ويجي العضو لي اخترتيه يكمل اللوحة معاك ويقولك واش يتخايل هكا؟
ثانيا هل نقدر في نفس المكان نحط معايا زوج أعضاء وهل نقدر نزيد نشارك بمكان خلاف نعرض أعضاء خلاف يكونو معايا؟
يعني اكثر من مشاركة
سايسيني برك هههههه
درك نجيب المكان لي حابة نقعد فيه ونولي ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
16 جوان 2009
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#8
قال الأفق البعيد:
الصراحة...أردتُ أن أقول...أن فكرة الموضوع جميلة جداً...
شكراً لكِ عزيزتي..
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السلام عليكم اختي أهلا وسهلا
شكرا لك نورت الموضوع اتمنى ان تشاركينا حديقتك
شكرا
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#9
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14 جوان 2016
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الإقامة
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#9
بعد تعب شديد و ارهاق أجلس هنا حتى يستريح بدني فيبدأ ذهني بالعمل تتناقل في الأفكار و تضيع الكلمات و تتناثر الحروف ،فاحتار و لا أفهم مالذي يحصل لي و يعكر راحتي و لماذا لا تعرف نفسي الراحة مع أني أدرك أني لا أبحث عن أوساخ الدنيا
هل تفهمينني @ربي اغفرلي


 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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13,197
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك

أختي الكريمة موضوعك جعلني أجلس وارتاح على كرسي في بستان رمان
أحب الرمان...... لا بل أعشقه
لذلك أختار بستان رمان

14271559-pomegranate-bush-Stock-Photo.jpg

وسأجلس مقابل شجرات الرمان الاحمر وهي تتدلى في دلال على أغصانها ،وتقول في هدوء الطبيعة أنا من صنع الخالق فوحدوه
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

والجلسة ستكون جماعية لأن الجمع سيكون غفير جدا والبستان وااااسع جدا
سأدعو أهل اللمة عليها لتبادل أطراف الحديث
سيتحدث الاخ الامين محمد عن الدنيا وسنصغي اليه
وسيطربنا الاخوان الازرق الملكي و ملامح شاعر بأعذب الاشعار
وسيمتعنا الاخ صلاح بنكاته ونستمتع بها
وستحدثنا الاخت ليليا عن مغامراتها ،ونصغي لها ...
وتحكي لؤلؤة قصة مخيفة فنرتعب لسماعها ...
و
و
و
والكل سيتحدث وسنصغي .....

سترتاح أخواتي في البستان الكبير وسيسمرن تحت شجرة رمان على فرشة جميلة و إبريق شاي .
سنتحدث مع بعض كلنا حتى يأتي المساء ...
فنفترق على رائحة ورد الرمان ،على أمل اللقاء مرة أخرى
1385860_597564373624844_701257560_n.jpg
أتمنى أن تستمتعو بالجلسة
وتعجبكم الضيافة
في أمان الله
بارك الله فيك على الفسحة الجميلة
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#12
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,933
الإعجابات
7,158
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#12
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك

أختي الكريمة موضوعك جعلني أجلس وارتاح على كرسي في بستان رمان
أحب الرمان...... لا بل أعشقه
لذلك أختار بستان رمان

مشاهدة المرفق 73347

وسأجلس مقابل شجرات الرمان الاحمر وهي تتدلى في دلال على أغصانها ،وتقول في هدوء الطبيعة أنا من صنع الخالق فوحدوه
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

والجلسة ستكون جماعية لأن الجمع سيكون غفير جدا والبستان وااااسع جدا
سأدعو أهل اللمة عليها لتبادل أطراف الحديث
سيتحدث الاخ الامين محمد عن الدنيا وسنصغي اليه
وسيطربنا الاخوان الازرق الملكي و ملامح شاعر بأعذب الاشعار
وسيمتعنا الاخ صلاح بنكاته ونستمتع بها
وستحدثنا الاخت ليليا عن مغامراتها ،ونصغي لها ...
وتحكي لؤلؤة قصة مخيفة فنرتعب لسماعها ...
و
و
و
والكل سيتحدث وسنصغي .....

سترتاح أخواتي في البستان الكبير وسيسمرن تحت شجرة رمان على فرشة جميلة و إبريق شاي .
سنتحدث مع بعض كلنا حتى يأتي المساء ...
فنفترق على رائحة ورد الرمان ،على أمل اللقاء مرة أخرى
مشاهدة المرفق 73351
أتمنى أن تستمتعو بالجلسة
وتعجبكم الضيافة
في أمان الله
بارك الله فيك على الفسحة الجميلة
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اين المكان المخصص للأطفال
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,306
الإعجابات
2,741
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#13
قال ميلينا:
بعد تعب شديد و ارهاق أجلس هنا حتى يستريح بدني فيبدأ ذهني بالعمل تتناقل في الأفكار و تضيع الكلمات و تتناثر الحروف ،فاحتار و لا أفهم مالذي يحصل لي و يعكر راحتي و لماذا لا تعرف نفسي الراحة مع أني أدرك أني لا أبحث عن أوساخ الدنيا
هل تفهمينني @ربي اغفرلي


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مساء الُہدِۆء ۆالُاجٍۆاء الُجٍميَلُة ۆالُامنيَات الُصغيَرٍة الُمتطُايَرٍة نحٍۆ الُسماااء
⛅️ الصبر مُرٌّ لا يُطاقُ مذاقه ؛
لكنَّ عاقبته أجمل من الشهد !
وكلما طال الصبر ؛ كلما كانت العاقبة أجمل !
فكُن على يقين ..
بأنَّ الله لا يترُك عبدًا صابرًا دون أن يجازيه !
سيأتيك العِوض من الله على صبرك !
" ليُنسيك ما قد عشته من ألم "
ذاك وعد ربي *﴿ وبشر الصابرين ﴾*
لايمكنك ان تجد السَعَادة
وانت غارق في الحديث عن الحزن!
فقط ضع ثقتك بالله، وقليل من التفاؤل قد يصنع ألف طريق .مع لحظة هدوء من وراء شرفة النافذة وستارة بيضاء ♡♡♡
، أسمع أصوات السيّارات تجوب الطّرقات
، كلّ يسعى لمآربه، كلّ في قلبه حوائج،
كلّ يتمنّى، والله وحده يعلم ما بقلوبهم
، يعلم همومهم، يعلم نواياهم،
يعلم أحوال بيوتهم حين غادروها
، يعلم أرزاقهم فردًا فردًا، يعلم منتهى
يومهم هذا وكلّ أيامهم، سبحانه العليم.
‏يسمع دعواتهم واحدة واحدة، يسمع بثّهم ونجواهم
، يسمع حديث قلوبهم الذي لم ينطقوا به، سبحانه السّميع!
مهما كانت الخسائر في عُمرك،
مهما فاتتك أشياء تحبّها،
مهما طال إنتظار الأماني، ٠
مهما كانت ظروفك صعبة ..
لا يهتزّ إيمانك العظيم بربك أنه
ما يقضي هو الخير لك،
و أنّه سيعطيك، فوق ما تحلم!
ما دمتَ تدعوه وتحسن ظنّك فيه،
وسيرضيك رضًا تنسى معه ما فات.
في اللحظة التي تخشى فيها وقوع قلبك منهزماً لهذه الحياة،
لا تنسى أن الله قريب منك للحد الذي يجعلك صلبًا
لا تهزمك الدُنيا ولا يكسرك البشر.
قد نمر بظروف نتمنى لو أن لنا جناحاً
نطير بهِ من شدة يأسنا و قلة حيلتنا ،
وقد خلقنا ضعفاء في تحدي الظروف الهالكة
لكنّ الله زرع فينا حب الأمل ،
حب الحياة ، وانّنا نؤجر إنّ صبرنا ،
إنّ بكينا أو شقينا ؛
نحن سُعداء حتّى في أحزاننا
ﻷنها من اللّه كتبها ابتلاء لنا ،
ومن محبته لنا ، فلا حزن يدوم واللّه ربُنا..
في الجنة سنكون أجمل بكثير ،
فيها الحب الذي بخلت به الدنيا
والفرح الذي لا تتسع له الأرض ،
لن يشقى فيها أحد ولن نفقد فيها قريب ،
يارب الجنة لي ولوالدي ولمن يقرأ الآن

أسأل الله الحليم العظيم ..وأسع الفضل ومستحق الشكر ومانح الأجر وملهم الصبر.. أن يفتح لكم أبواب رحمته ومغفرته وعافيته وأن يكتب لكم في كل خطوة أجر العابدين وفضل الشاكرين ، وأن يبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم وأن يجعل التوفيق حليفكم وأن ينزل عليكم الأمن والأمان والطمأنينه والسكينة والرحمة والمغفرة والستر والنور والهداية...
اللهم آمين يارب العالمين.
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
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5,465
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71
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#15


انا مانختار حتى عضو نختارهم جميعا والسبب نتمنى نلتقي بالجميع ونتعرف عليهم اكثر فاكثر ومن كل واحد ندي لمليح فيه...
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,795
الإعجابات
5,465
النقاط
71
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#16
قال ربي اغفرلي:
مساء الُہدِۆء ۆالُاجٍۆاء الُجٍميَلُة ۆالُامنيَات الُصغيَرٍة الُمتطُايَرٍة نحٍۆ الُسماااء
⛅️ الصبر مُرٌّ لا يُطاقُ مذاقه ؛
لكنَّ عاقبته أجمل من الشهد !
وكلما طال الصبر ؛ كلما كانت العاقبة أجمل !
فكُن على يقين ..
بأنَّ الله لا يترُك عبدًا صابرًا دون أن يجازيه !
سيأتيك العِوض من الله على صبرك !
" ليُنسيك ما قد عشته من ألم "
ذاك وعد ربي *﴿ وبشر الصابرين ﴾*
لايمكنك ان تجد السَعَادة
وانت غارق في الحديث عن الحزن!
فقط ضع ثقتك بالله، وقليل من التفاؤل قد يصنع ألف طريق .مع لحظة هدوء من وراء شرفة النافذة وستارة بيضاء ♡♡♡
، أسمع أصوات السيّارات تجوب الطّرقات
، كلّ يسعى لمآربه، كلّ في قلبه حوائج،
كلّ يتمنّى، والله وحده يعلم ما بقلوبهم
، يعلم همومهم، يعلم نواياهم،
يعلم أحوال بيوتهم حين غادروها
، يعلم أرزاقهم فردًا فردًا، يعلم منتهى
يومهم هذا وكلّ أيامهم، سبحانه العليم.
‏يسمع دعواتهم واحدة واحدة، يسمع بثّهم ونجواهم
، يسمع حديث قلوبهم الذي لم ينطقوا به، سبحانه السّميع!
مهما كانت الخسائر في عُمرك،
مهما فاتتك أشياء تحبّها،
مهما طال إنتظار الأماني، ٠
مهما كانت ظروفك صعبة ..
لا يهتزّ إيمانك العظيم بربك أنه
ما يقضي هو الخير لك،
و أنّه سيعطيك، فوق ما تحلم!
ما دمتَ تدعوه وتحسن ظنّك فيه،
وسيرضيك رضًا تنسى معه ما فات.
في اللحظة التي تخشى فيها وقوع قلبك منهزماً لهذه الحياة،
لا تنسى أن الله قريب منك للحد الذي يجعلك صلبًا
لا تهزمك الدُنيا ولا يكسرك البشر.
قد نمر بظروف نتمنى لو أن لنا جناحاً
نطير بهِ من شدة يأسنا و قلة حيلتنا ،
وقد خلقنا ضعفاء في تحدي الظروف الهالكة
لكنّ الله زرع فينا حب الأمل ،
حب الحياة ، وانّنا نؤجر إنّ صبرنا ،
إنّ بكينا أو شقينا ؛
نحن سُعداء حتّى في أحزاننا
ﻷنها من اللّه كتبها ابتلاء لنا ،
ومن محبته لنا ، فلا حزن يدوم واللّه ربُنا..
في الجنة سنكون أجمل بكثير ،
فيها الحب الذي بخلت به الدنيا
والفرح الذي لا تتسع له الأرض ،
لن يشقى فيها أحد ولن نفقد فيها قريب ،
يارب الجنة لي ولوالدي ولمن يقرأ الآن

أسأل الله الحليم العظيم ..وأسع الفضل ومستحق الشكر ومانح الأجر وملهم الصبر.. أن يفتح لكم أبواب رحمته ومغفرته وعافيته وأن يكتب لكم في كل خطوة أجر العابدين وفضل الشاكرين ، وأن يبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم وأن يجعل التوفيق حليفكم وأن ينزل عليكم الأمن والأمان والطمأنينه والسكينة والرحمة والمغفرة والستر والنور والهداية...
اللهم آمين يارب العالمين.
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شكرا وكانك احسستي بما امر به كنت بحاجة ماسة لهذا الكلام صدقا...
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
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1,901
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#17
السلام عليكم
أولا اشكر الأخ @حلم كبير على دعوته لنا في هذا المكان الخلاب
حيث أشجار الرمان وأنا كذلك أحب كثيرا فاكهة الرمان، ستكون نزهتنا هناك بين تلك الاشجار الفاتنة
نضع قطعة قماش حمراء وبيضاء وعليها سلة المأكولات اللذيذة ستكون نزهة رائعة بدون شك
خاصة إذا كان ختامها شاي وسط هذا المنظر الخلاب وأكدولي على الجبل لأنني أحب حياة الجبل بشدّة
شكرا أخي حليم على استضافتنا وكرمك وامتاعنا بهذه المناظر الخلابة (قصص الرعب خليوها عليا نهربلك الاعضاء من النزهة هههه)

الآن الاستضافة عندي والدعوة مفتوحة للجميع فبكم تكتمل الصورة ومعكم يحلو كل شيء
ما رايكم بأن نعيش داخل بيت كهذا وسط الجبل



نستنشق رائحة الزهور ونسيم الجبل العليل كل صباح، نتناول فطورنا ويشاركنا مشهد الجبل الشامخ فطورنا
قطعة خبز وقطعة زبدة وحليب ساخن على طاولة من خشب يعتبر سعادة في حد ذاته (ديجا بديت نتخايل :cry:)
أما في المساء فما أجمل أن تشاهد الشمس وهي تختفي خلف الجبل ثم تستمتع بلمعان النجوم في السماء الصافية
وربما تنام وأنت تقابل النافذة الصغيرة في أعلى البيت فيكون آخر ما تراه شهاب يمر في السماء
جربوها والله أروع ما يكون
المكان الثاني الذي اريد أن نتشاركه هو بيت وسط مزرعة بعيدا عن ظروف الحياة السهلة حيث السماء والعشب
كهذا البيت تماما (الجبل دايما فيها :p تقول ارهابية وزدت في الجبل هههه)



هنا حيث نجد خيولا وحيوانات أليفة، حيث يمكننا زرع مختلف الخضروات وكذلك أجمل الأزهار
وبما أنني ذكرت الزهور ما رأيكم بحقل من الزهور يكون تابعا لهذا المنزل علابالي ما تخرجش بصح اتخيلو برك
كيما هكا (راكبين في آلة الحصاد هاديك :LOL: والله متعة هههه)



هذ هي الأماكن التي أريد أن أكون فيها واريدكم أن تكونو معي ابتداءا من @ليليا مرام و @الصحافية الساخرة نركبو كيف كيف
في آلة الحصاد فطومة ههه، @ضيوف وسـنغادر أنتِ مدعوة كذلك لإكمال اللوحة بمخيلتك، @قمر الوادي ما رأيكِ في قعدة على الاعشاب؟
والاخت بشرى لأنها دعتني والاخ حليم لأنو دعاني (لي يعرضني نعرضو ههه) وكل من مر من هنا فأنتم مدعوون لمشاركتي هذه اللوحة الفنية
والله شعرت بالسعادة بمجرد أن تخيلت نفسي هنا وأتمنى أن تشعرو جميعا بذلك
سامحيني ختي ليليا اذا خربطت الموضوع بصح هادا واش نحس وهادي الاماكن لي حابتكم تكوني معايا فيهم كامل كيما راكم
تحياتي
 
آخر تعديل:
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#18
إنضم
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المشاركات
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191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#18
انا جاية حتى ما عرضتونيش خخخهههه وراكم وراكم ..استنوا إنجيب حاجة معايا .....لحظة راني نلبس في حذائي ولا أنسى مفتاح بيتي .ولا تلفوني وسيارتي حاضرة من يحب يركب معايا وانروحوا لهذه الحديقة الجميلة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,238
الإعجابات
48,369
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#19
قال ربي اغفرلي:
انا جاية حتى ما عرضتونيش خخخهههه وراكم وراكم ..استنوا إنجيب حاجة معايا .....لحظة راني نلبس في حذائي ولا أنسى مفتاح بيتي .ولا تلفوني وسيارتي حاضرة من يحب يركب معايا وانروحوا لهذه الحديقة الجميلة
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اكيد راكي معروضة وهادي عايزة كلام؟ :giggle:
ذكرت بشرى والاخ حليم خاطر عرضوني ولازم نرجعلهم العرضة وكيفاه مانكونوش مضيافين :unsure:
والاخت ليليا لأنها صاحبة الموضوع وهي لي دعاتنا لهاد الرحلة الجميلة كتبت اسمها
وفاطمة هي اول مشاغبة جات في بالي كي ذكرت آلة الحصاد والاخت ضيوف وسنغادر مسكينة من قبيل
وهي تكتب رايحة تولي عجوزة هيا قلت نجيبها تسترجع شبابها هههه وقمر الوادي دايما تقولي بنتي لازم نحضرها
ولو نكمل نذكر الجميع، على هادي الاسماء هادوك ذكرتهم بصح مايعنيش راني ناسية البقية ولهذا الدعوة مفتوحة للجميع
مرحبا بيك معايا في الجبل نعيشو كي ماوكلي هههه لا انترنت ولا تكنولوجيا غير الجبال
 
قلم مغرور

قلم مغرور

:: عضو مُتميز ::
#20
إنضم
12 فيفري 2017
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151
الإقامة
روســــــــــــيكــــــاد
#20
موضوع رائع و متميز كميزاتك الايجابية
و لانك اخترتني في حديقتك فاني بدوري اختارك @ليليا مرام
و كانك تعرفين تفكيري وميولاتي و انا الذي توقف عن الرسم في سبتمبر 2010 و ها انا ذا عدت في حديقتك لاكمل الرسم و زخرفة شظايا أقلامك
بريشة كان خطها كما كان :

لنصل الى حديقتي نمر من هـــــــــــــــذا المكان

ففي حديقتي كما للبشر مكانة ففيها حيوان من ارانب وسناجب تطل على الازرق المتوسط .. تخيلي تلك اللحظة ان أنت تبادلت معي الارجوحة
في حديقتك امنحك منظرا لا بالأدوار
غروب نادر من ناحية حديقتنا الشمالية الغربية حيث لا صوت الا للطبيعة بعيدا عن فوضى البشر .

هنا أفرغ وحي محبرتي سيلا على راس القلم فإن انت قرأته في حديقتي أزيح عنك الغمام
في حديقتي كل شيء جميل الا حينما تتمرد الاقلام ... وقلمك صارخ مكبوح عله في حديقتي يريحك
كانت حديقتك معبرا سريا لحديقتي لأن حديقتي فوق الماء حيث يمتد بصرك نحو السماء
هي ذا :

اجدد شكري لك كشخص وقلم بارع في هذا المنتدى
فحقيقة حدقتك اروع و طاب لي المقام فيها ^^
 
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