شاركونا عطركم ..... الحديقة اللماوية

ليليا مرام
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السلام عليكم جميعا رواد القسم وزوار المنتدى ككل
أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع وهذه المساحة التي أردتها
مساحة للراحة ..... مساحة لتنفس الهواء النقي
تقولون كيف يا ليليا أن نتنفس الهواء ونحن خلف الشاشة أقول
كما تعلقتم بنا خلف الشاشات .... كما دخلتم قلوبنا ودخلنا قلوبكم هناك أيضا هواء عليل في هذا الصرح
لهذا فكرت لكم في هذه الفكرة
حديقة المجتمع اللماوي ............
عزيزي /تي اللماوي/ وية ... حديقة اللمة كبيرة وواسعة كبر أفكارها وراقية رقية أعضائها وعطرها بلغ مبلغه فينا عطر أعضائها صنع من ورود مشاركتهم وصارت روائحها تحضرنا من حيث نحن
لكل منكم مكان في هذه الحديقة أو حتى تختارون بعضكم لتجلسو وتتكلمو وتفضفضو ولا أدري جلسة عائلية لماوية في حديقة اللمة
لكن فكرتي مختلفة فكم هي مواضيع الفضفضة وليتها تخلص فضفضتنا لكنني اليوم أفكر في
زرع حديقة منا نحن إليكم بمعنى
كل عضو منكم يدخل يختار من يكون معه في هذه الحديقة إختارو أجمل صور للحديقة التي تتخيلونها هنا وبعدها كل منكما يكتب ما يريده أن يشاركه به شريكه في الحديقة
يكمل ما نساه الآخر او يختار باقة ردود من ذاك العضو هي تزيين لحديقته
أنتما احرار في تزيين حديقتكما الخاصة بكما وكالعادة علي أن أبدأ أولا حتى أوصل لكم الفكرة
انا أتخيل حديقتي هنا تكون بهذا الشكل
أريد مكان طبيعي وسط المياه والأشجار الخريفية التي تتساقط أوراقها
جو يعلمني برحيل بعض أوراق حياتي ولكن لإستقبال أوراق جديدة
جو يبردني حينا وتطل خيوط شمس رفيعةحينا آخر لتجعلني أعلم أنه بعد كل عسر يسر
في هذا الجو وفي حديقتي هذه داخل اللمة أختار أن يكون مع عضو لأجعله يحس ربما بما أحسسته الآن لا أدري لما طرق إسمه في بالي الآن
@قلم مغرور ........ أحس أنني في هكذا مكان وفي هكذا جو كلماته تكمل كلماتي ربما لأن ما يحمله قلمه يعبر كثيرا عما أحسه
اخي لنا حديقة ومكان أنا إخترته جو خريفي بلمسة ربيعية عبر ربما عما أريده
في اللمة إخترت قلمك ليكمل زينة حديقتي ترى قلمك مالذي سيكمله في الحديقة وليت تضع صورة للحديقة التي في مخيلتك ....... قد يكون رد لعضو آخر قد يكون رد من ردودي قد يكون موضوع من موضوعي او ربما من مواضيعك وردودك وخواطرك .... المهم أقطف تلك الورد من ذاك القسم ومن هذه اللمة لتزين بها الحديقة
هكذا لنزين حديقة اللمة ولكل منكم ركنه الخاص وحديقته الخاصة وأعضاء أو عضو يكمل معك حديقة اللمة
أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلتكم
شكرا لكم
وهذه أرجوحة لنستريح فوقها بالدور
أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع وهذه المساحة التي أردتها
مساحة للراحة ..... مساحة لتنفس الهواء النقي
تقولون كيف يا ليليا أن نتنفس الهواء ونحن خلف الشاشة أقول
كما تعلقتم بنا خلف الشاشات .... كما دخلتم قلوبنا ودخلنا قلوبكم هناك أيضا هواء عليل في هذا الصرح
لهذا فكرت لكم في هذه الفكرة
حديقة المجتمع اللماوي ............
عزيزي /تي اللماوي/ وية ... حديقة اللمة كبيرة وواسعة كبر أفكارها وراقية رقية أعضائها وعطرها بلغ مبلغه فينا عطر أعضائها صنع من ورود مشاركتهم وصارت روائحها تحضرنا من حيث نحن
لكل منكم مكان في هذه الحديقة أو حتى تختارون بعضكم لتجلسو وتتكلمو وتفضفضو ولا أدري جلسة عائلية لماوية في حديقة اللمة
لكن فكرتي مختلفة فكم هي مواضيع الفضفضة وليتها تخلص فضفضتنا لكنني اليوم أفكر في
زرع حديقة منا نحن إليكم بمعنى
كل عضو منكم يدخل يختار من يكون معه في هذه الحديقة إختارو أجمل صور للحديقة التي تتخيلونها هنا وبعدها كل منكما يكتب ما يريده أن يشاركه به شريكه في الحديقة
يكمل ما نساه الآخر او يختار باقة ردود من ذاك العضو هي تزيين لحديقته
أنتما احرار في تزيين حديقتكما الخاصة بكما وكالعادة علي أن أبدأ أولا حتى أوصل لكم الفكرة
انا أتخيل حديقتي هنا تكون بهذا الشكل
أريد مكان طبيعي وسط المياه والأشجار الخريفية التي تتساقط أوراقها
جو يعلمني برحيل بعض أوراق حياتي ولكن لإستقبال أوراق جديدة
جو يبردني حينا وتطل خيوط شمس رفيعةحينا آخر لتجعلني أعلم أنه بعد كل عسر يسر
في هذا الجو وفي حديقتي هذه داخل اللمة أختار أن يكون مع عضو لأجعله يحس ربما بما أحسسته الآن لا أدري لما طرق إسمه في بالي الآن
@قلم مغرور ........ أحس أنني في هكذا مكان وفي هكذا جو كلماته تكمل كلماتي ربما لأن ما يحمله قلمه يعبر كثيرا عما أحسه
اخي لنا حديقة ومكان أنا إخترته جو خريفي بلمسة ربيعية عبر ربما عما أريده
في اللمة إخترت قلمك ليكمل زينة حديقتي ترى قلمك مالذي سيكمله في الحديقة وليت تضع صورة للحديقة التي في مخيلتك ....... قد يكون رد لعضو آخر قد يكون رد من ردودي قد يكون موضوع من موضوعي او ربما من مواضيعك وردودك وخواطرك .... المهم أقطف تلك الورد من ذاك القسم ومن هذه اللمة لتزين بها الحديقة
هكذا لنزين حديقة اللمة ولكل منكم ركنه الخاص وحديقته الخاصة وأعضاء أو عضو يكمل معك حديقة اللمة
أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلتكم
شكرا لكم
وهذه أرجوحة لنستريح فوقها بالدور
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