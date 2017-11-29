☆☆هذه .عقيدتي .منهجي ومشائخي....

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    يا من تريد أن تعرف عقيدتي و منهجي و مشائخي
    .
    ✒أنا يا أخي في الله : هذا منهجي
    .
    انا لست شيعياً أسب صحابة . . . أو ناصبيا ضد آل محمد
    أنا لست صوفيا أطوف بقبة . . . أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي
    و لست يهودياً ولست برافضي . . . والرافضي في الأصل كالمتهودي
    أنا لست تكفيري لست بخارجي . . . يرى مؤمناً بالله مرتد ملحدي
    أنا لست إخواني أجر بفتنة . . . وأرى دمار المسلمين على يدي
    أنا لست مبتدعا يقول بكيفه . . . ويسلك أهل الشر في سلكه الردي
    أنا لست حزبيا أفرق أمتي . . . أنا ضد أحزاب تهيم وتعتدي
    أنا لست جهميا ولست معطلا . . . أنا لست زنديقا بلبسي مرتدي
    أنا لست حدادى ولست بطاعن . . . ولست بسباب أهل العلم اعتدي
    ولست مميعا أبدا ولست مخذلا . . . أكابر أهل العلم في النهج اهتدي
    أنا لست تبليغي ولست مبلغاً . . . لدعوة مبتدع وبالجهل ابتدي
    ولست إباضيا ونهجهم الذي . . . يرون كتاب الله خلقاً كساعدي
    أنا لست عقلاني أرد شريعة . . . ولا أرفض النقل الصحيح وأردد
    أنا لست علماني ولست بملحد . . . ولست بليبرالي بغيض حاقد
    أنا لست ثوريا ولست مؤججا . . . لبركان نار في كراسي السؤدد
    أنا لست عصبيا ولا متعصبا . . . أنا ضد مبتدع شقي حاسد

    أنا يا أخي في الله . . . واسمع منهجي
    خذ يا أخي في الله بيدى وساعدي

    سلفية في النهج نهج الأنبياء . . . وجميع أصحاب الرسول محمد
    منهم أبو بكر وابوحفص عمر . . . وكذاك عثمان وابو الحسن الندي
    وجميع أصحاب الرسول وآله . . . وكذاك صحب في بقيع الغرقد
    والتابعون كمالك والشافعي . . . وأبي حنيفة وابن حنبل أحمد
    وابن المسيب والبخاري ومسلم . . . والترمذي ونافع ومسدد
    وكذاك سفيان كذا ابن عيينة . . . وكذا ابن تيمية الإمام المهند
    وجميع أهل العلم أعلام الهدى . . . هم كالنجوم علامة للمهتدى
    في عصرنا الحاضر نجوم سواطع . . . كالعالم العلم الإمام المجدد
    أعني الإمام ابن التميمي محمداً . . . ومجدد التوحيد خير مجاهد
    وكذاك آل الشيخ نعم مشائخ . . . والشيخ مقبل وابن باز المرشد
    ومحدث العصر الحديث ب أردن . . . وكذا فقيه في عنيزة زاهد
    ومحمد الجامي وزيد المدخلى . . . والمدخلى ربيع ثم محمد
    وكذلك الفوزان وابن الجابري . . .والبدر واللحيدان خير أماجد
    وكذاك شيخ في الحديدة راحل . . . والدار تشهد فضل ذاك العابد
    وكذلك الأسد ابن رسلان الذي . . .يدعو إلى الله العظيم الواحد
    وجميع من هم في الخليج وشامنا . . .والمغرب العربي ويا اليمن اشهدي
    وكذا بلاد الرافدين ومصرنا . . . وكذلك الأحواز كم من مهتدي
    وجميع من هم في مشارق أرضنا . . .وجميع من سلكوا طريقة أحمد

    يارب وفقنا وألف بيننا . . . واجعل خواتمنا بحال السجد
    وأصلح ولاة أموهرنا وشبابنا . . . منك الصلاح إلهنا بك نهتدي
    يارب واجعل نهجنا نهج الرسول محمد. . وصحابه فبنهجهم فلنقتدي
    يارب وفقنا بعلم نافع. . . واهدي العباد على لزوم المسجد
    ثم الصلاة على النبي وآله .... وجميع أصحاب الرسول محمد

    ما قدرت اضعها هنا بالصوت ...!!!!!!
     
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    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 نوفمبر 2017
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك اختي
     
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    صمت المشاعر, ‏29 نوفمبر 2017
    #4
  5. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إن إكتحلت عيني و رأيت من ينادي بالسلفية من إخواتنا، بعد أن رأيت ذلك من إخوننا، فولله لهي الدين الحق الذي ندين إلى الله به، و نسأل الله أن يحينا ما حيينا عليه و أن نلقاه به غير مبدلين و لا مغيرين.
    و إليكم هذه الرائعة لشيخ الاسلام إبن تيمية رحمه الله.
    يا سَائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي = رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَل
    اسمَعْ كَلامَ مُحَقِّقٍ في قَولِه = لا يَنْثَني عَنهُ ولا َتَبَدَّل
    حُبُّ الصَّحابَةِ كُلِّهُمْ لي مَذْهَبٌ = وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل
    وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ ساطِعٌ = لكِنَّما الصِّديقُ مِنْهُمْ أَفْضَل
    وأُقِرُّ بِالقُرآنِ ما جاءَتْ بِهِ = آياتُهُ فَهُوَ الكريم المُنْزَلُ
    وجميعُ آياتِ الصِّفاتِ أُمِرُّها = حَقاً كما نَقَلَ الطِّرازُ الأَوَّلُ
    وأَرُدُّ عُقْبَتَها إلى نُقَّالِها = وأصونُها عن كُلِّ ما يُتَخَيَّلُ
    قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ وراءَهُ = وإذا اسْتَدَلَّ يقولُ قالَ الأخطَلُ
    والمؤمنون يَرَوْنَ حقاً ربَّهُمْ = وإلى السَّماءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ
    وأُقِرُّ بالميزانِ والحَوضِ الذي = أَرجو بأنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ
    وكذا الصِّراطُ يُمَدُّ فوقَ جَهَنَّمٍ = فَمُوَحِّدٌ نَاجٍ وآخَرَ مُهْمِلُ
    والنَّارُ يَصْلاها الشَّقيُّ بِحِكْمَةٍ = وكذا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ
    ولِكُلِّ حَيٍّ عاقلٍ في قَبرِهِ = عَمَلٌ يُقارِنُهُ هناك وَيُسْأَلُ
    هذا اعتقادُ الشافِعيِّ ومالكٍ = وأبي حنيفةَ ثم أحمدَ يُنْقَلُ
    فإِنِ اتَّبَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوفق = وإنِ ابْتَدَعْتَ فَما عَلَيْكَ مُعَوَّلُ
     
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    ابو ليث, ‏29 نوفمبر 2017
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
    اللهم أنر دربنا بنورك
     
    ميلينا, ‏29 نوفمبر 2017
    #6
  7. ابو ليث

    ابو ليث
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    -::- أبشر !! فإن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة ..
     
    ابو ليث, ‏29 نوفمبر 2017
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
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    لسنا في حيرة... الشيخ محمد سعيد رسلان
     
    ابو ليث, ‏29 نوفمبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:31
    #9

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