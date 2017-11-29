☆☆هذه .عقيدتي .منهجي ومشائخي....

يا من تريد أن تعرف عقيدتي و منهجي و مشائخي . ✒أنا يا أخي في الله : هذا منهجي . انا لست شيعياً أسب صحابة . . . أو ناصبيا ضد آل محمد أنا لست صوفيا أطوف بقبة . . . أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي و لست يهودياً ولست برافضي . . . والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري لست بخارجي . . . يرى مؤمناً بالله مرتد ملحدي أنا لست إخواني أجر بفتنة . . . وأرى دمار المسلمين على يدي أنا لست مبتدعا يقول بكيفه . . . ويسلك أهل الشر في سلكه الردي أنا لست حزبيا أفرق أمتي . . . أنا ضد أحزاب تهيم وتعتدي أنا لست جهميا ولست معطلا . . . أنا لست زنديقا بلبسي مرتدي أنا لست حدادى ولست بطاعن . . . ولست بسباب أهل العلم اعتدي ولست مميعا أبدا ولست مخذلا . . . أكابر أهل العلم في النهج اهتدي أنا لست تبليغي ولست مبلغاً . . . لدعوة مبتدع وبالجهل ابتدي ولست إباضيا ونهجهم الذي . . . يرون كتاب الله خلقاً كساعدي أنا لست عقلاني أرد شريعة . . . ولا أرفض النقل الصحيح وأردد أنا لست علماني ولست بملحد . . . ولست بليبرالي بغيض حاقد أنا لست ثوريا ولست مؤججا . . . لبركان نار في كراسي السؤدد أنا لست عصبيا ولا متعصبا . . . أنا ضد مبتدع شقي حاسد أنا يا أخي في الله . . . واسمع منهجي خذ يا أخي في الله بيدى وساعدي سلفية في النهج نهج الأنبياء . . . وجميع أصحاب الرسول محمد منهم أبو بكر وابوحفص عمر . . . وكذاك عثمان وابو الحسن الندي وجميع أصحاب الرسول وآله . . . وكذاك صحب في بقيع الغرقد والتابعون كمالك والشافعي . . . وأبي حنيفة وابن حنبل أحمد وابن المسيب والبخاري ومسلم . . . والترمذي ونافع ومسدد وكذاك سفيان كذا ابن عيينة . . . وكذا ابن تيمية الإمام المهند وجميع أهل العلم أعلام الهدى . . . هم كالنجوم علامة للمهتدى في عصرنا الحاضر نجوم سواطع . . . كالعالم العلم الإمام المجدد أعني الإمام ابن التميمي محمداً . . . ومجدد التوحيد خير مجاهد وكذاك آل الشيخ نعم مشائخ . . . والشيخ مقبل وابن باز المرشد ومحدث العصر الحديث ب أردن . . . وكذا فقيه في عنيزة زاهد ومحمد الجامي وزيد المدخلى . . . والمدخلى ربيع ثم محمد وكذلك الفوزان وابن الجابري . . .والبدر واللحيدان خير أماجد وكذاك شيخ في الحديدة راحل . . . والدار تشهد فضل ذاك العابد وكذلك الأسد ابن رسلان الذي . . .يدعو إلى الله العظيم الواحد وجميع من هم في الخليج وشامنا . . .والمغرب العربي ويا اليمن اشهدي وكذا بلاد الرافدين ومصرنا . . . وكذلك الأحواز كم من مهتدي وجميع من هم في مشارق أرضنا . . .وجميع من سلكوا طريقة أحمد يارب وفقنا وألف بيننا . . . واجعل خواتمنا بحال السجد وأصلح ولاة أموهرنا وشبابنا . . . منك الصلاح إلهنا بك نهتدي يارب واجعل نهجنا نهج الرسول محمد. . وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يارب وفقنا بعلم نافع. . . واهدي العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله .... وجميع أصحاب الرسول محمد ما قدرت اضعها هنا بالصوت ...!!!!!!