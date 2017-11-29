☆☆هذه .عقيدتي .منهجي ومشائخي....

الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إن إكتحلت عيني و رأيت من ينادي بالسلفية من إخواتنا، بعد أن رأيت ذلك من إخوننا، فولله لهي الدين الحق الذي ندين إلى الله به، و نسأل الله أن يحينا ما حيينا عليه و أن نلقاه به غير مبدلين و لا مغيرين.

و إليكم هذه الرائعة لشيخ الاسلام إبن تيمية رحمه الله.

يا سَائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي = رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَل

اسمَعْ كَلامَ مُحَقِّقٍ في قَولِه = لا يَنْثَني عَنهُ ولا َتَبَدَّل

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلِّهُمْ لي مَذْهَبٌ = وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل

وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ ساطِعٌ = لكِنَّما الصِّديقُ مِنْهُمْ أَفْضَل

وأُقِرُّ بِالقُرآنِ ما جاءَتْ بِهِ = آياتُهُ فَهُوَ الكريم المُنْزَلُ

وجميعُ آياتِ الصِّفاتِ أُمِرُّها = حَقاً كما نَقَلَ الطِّرازُ الأَوَّلُ

وأَرُدُّ عُقْبَتَها إلى نُقَّالِها = وأصونُها عن كُلِّ ما يُتَخَيَّلُ

قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ وراءَهُ = وإذا اسْتَدَلَّ يقولُ قالَ الأخطَلُ

والمؤمنون يَرَوْنَ حقاً ربَّهُمْ = وإلى السَّماءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

وأُقِرُّ بالميزانِ والحَوضِ الذي = أَرجو بأنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ

وكذا الصِّراطُ يُمَدُّ فوقَ جَهَنَّمٍ = فَمُوَحِّدٌ نَاجٍ وآخَرَ مُهْمِلُ

والنَّارُ يَصْلاها الشَّقيُّ بِحِكْمَةٍ = وكذا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ

ولِكُلِّ حَيٍّ عاقلٍ في قَبرِهِ = عَمَلٌ يُقارِنُهُ هناك وَيُسْأَلُ

هذا اعتقادُ الشافِعيِّ ومالكٍ = وأبي حنيفةَ ثم أحمدَ يُنْقَلُ

فإِنِ اتَّبَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوفق = وإنِ ابْتَدَعْتَ فَما عَلَيْكَ مُعَوَّلُ ​