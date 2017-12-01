السكن الخاص بين حق الزوجة والواجب اتجاه الأهل ..... مسابقة مميزون

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك

والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، فإن كان لك مسكن مستقل فلا حق لك في مطالبة زوجك بمسكن بعيد عن أهله، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: " وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر"