السكن الخاص بين حق الزوجة والواجب اتجاه الأهل ..... مسابقة مميزون

لقد كثرت في مجتمعاتنا ما يعرف بعدم المساواة بين حق الزوجة وحق الام وقد عرضت مواقف كثيرة للرجال و في هذه المواقف لا يجد بجانب من يقف فهل يقف امام امه التي وصاه الله ان يبرها ويطيعها امه التي حملته وهنا على وهنا تلك الإمرأة التي لبث في بطنها 9 اشهر ام يقف امام رفيقة دربه وأم أولاده التي ذكرها الله في العديد من سور القران واهم هذه السور سورة النساء وسورة الطلاق وهنا يجب على الرجل ان يرجع الى حق المساواة بينها هناك بعض الحالات التي يجب اللجوء فيها الى المساواة بين الام والزوجة كما أن هناك حالات يجب ان تقوم بشيء ما لتحافظ على بر ولادتك و إخلاص زوجتك مثلا عندما يريد الزوجين ان يسكنا في سكن وحيد بعدما كانا مع والدة الزوج يجب على الزوج ان يسكن مع زوجته و يزور امه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدونه توابا غفورا