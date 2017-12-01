السكن الخاص بين حق الزوجة والواجب اتجاه الأهل ..... مسابقة مميزون

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏1 ديسمبر 2017.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]
    لقد كثرت في مجتمعاتنا ما يعرف بعدم المساواة بين
    حق الزوجة وحق الام وقد عرضت مواقف كثيرة للرجال
    و في هذه المواقف لا يجد بجانب من يقف فهل يقف امام امه التي وصاه الله
    ان يبرها ويطيعها امه التي حملته وهنا على وهنا تلك الإمرأة
    التي لبث في بطنها 9 اشهر ام يقف امام رفيقة دربه وأم أولاده التي ذكرها
    الله في العديد من سور القران واهم هذه السور سورة النساء وسورة
    الطلاق وهنا يجب على الرجل ان يرجع الى حق المساواة بينها
    [​IMG]
    هناك بعض الحالات التي يجب اللجوء فيها الى المساواة
    بين الام والزوجة كما أن هناك حالات يجب ان تقوم بشيء
    ما لتحافظ على بر ولادتك و إخلاص زوجتك
    مثلا عندما يريد الزوجين ان يسكنا في سكن وحيد بعدما كانا
    مع والدة الزوج يجب على الزوج ان يسكن مع زوجته و يزور امه
    اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدونه توابا غفورا
    [​IMG]

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 ديسمبر 2017
    missing heart, قمر الوادي, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏1 ديسمبر 2017
    #1
  2. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    الووووووووو وينكم
     
    إلياس و ربي اغفرلي معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏2 ديسمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    صباح الخير
    أخي عبدالرؤوف هذا الموضوع أفضل من الأول
    أنا متأكد أنه عندك موهبة و أفكار أكثر و أحسن أطلق العنان لنفسك و تحرر
    و أكتب بكل حرية
    بالعقل و بالصبر رايح تتحسن أكثر و أكثر
    نزيد نوصيك توسع في الأفكار و لا تختزل و أكثر من الأكتابة

    بالتوفيق و أي حاجة آني هنا
     
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    الامين محمد, ‏2 ديسمبر 2017
    #3
  4. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    شكرااااااااا
     
    إلياس, missing heart و ربي اغفرلي معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏2 ديسمبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    خالة بنات أختي
    كثير من الناس من يتغير بعد الزواج نظرته لامه
    ولكن هذه احدي السلبيات
    ولكن ان كان الشاب مؤمن وملتزم وزوجته كذلك
    لا يمكن ان يفرق بين امه وزوجته ويعطي امه حق اكثر من زوجته

    لان الام هي اساس لحياة

    وكما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
    الجنة تحت اقدام الامهات
    ولم يقل
    الجنة تحت اقدام الزوجات
    وهذا تعظيما لقيمة الام

    ربي يبارك فيك وربي يوفقك ...
     
    Malika Tlm, missing heart و إلياس معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏2 ديسمبر 2017
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك
    والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، فإن كان لك مسكن مستقل فلا حق لك في مطالبة زوجك بمسكن بعيد عن أهله، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: " وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر"

     
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    إلياس, ‏2 ديسمبر 2017
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    للأم البرّ وبعض الحقوق
    وللزوجة حقوق أخرى والحب
    وعلى الزوج أن يحاول ارضاء الطرفين حسب قدرته بالتوفيق
     
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    أم ياسمينdz, ‏5 ديسمبر 2017 على 14:37
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    السكن المستقل ينقص من المشاكل والازمات
    خصوصا اذا كانت العروسة لا تتفاهم مع ام زوجها والعكس صحيح
    العيش مع العايلة روووعة ادا كان الحب والتفاهم يسود بينهم ولكن اذا كثرت المشاكل فمن حقه ان يوفر لها سكن
    ربي يوفقك
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏5 ديسمبر 2017 على 20:08
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    السلام عليكم...
    مشاركة طيبة ..طيّب الله لسانك بذكره ...
    لن نختلف فيما ذهبت اليه اخي الفاضل، فالحق والواجب أمران لطالما تنازع عنهما الانسان فأخذ احدهما نصيبا اكثر من الآخر إلا من كان حكيما حليما وخاف الله ..
    وبين حب الأم ورِضاها وحب الزوجة ( وارضائها) وقع المسكين بين نارين ...
    وإن أنصفهما كلاهما اظن أن ( كيد النساء ) سيرجح احدى الكفتين، والله المستعان..
    موفق باذن الله في امتحاناتك ومشاركاتك..
    تحياتي
     
    missing heart معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏9 ديسمبر 2017 على 06:34
    #9

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