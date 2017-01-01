ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة 12

نرحب بأعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية وفي اطار الاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي الاحتفال بالعيد الحادي عشر لــــ تأسيس منتدى اللمة الجزائرية الذي يصادف ال 18 من شهر ديسمبر من كل سنة فتحنا أمامكم أبواب المشاركة لتعبروا لهذا المنتدى وتهدونه أحلى الهدايا في عيد ميلاده والفكرة باختصار هي : تقديم رسمة من رسم كل عضو تعبّر عن حبه لللمة الجزائرية أو ماذا تعني اللمة لكل عضو يعني كل شخص يستطيع رسم مايريد يقوم بتصويره ورفع الصورة على موقع رفع اللمة لكي لاتضيع ظ…ط±ظƒط² طھط*ظ…ظٹظ„ ط´ط¨ظƒط© ظپظˆط± ط£ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§ ويضعها في موضوع في ركن منتدى فنون الرسم اليدوي والتشكيل الفني الجوائز: أفضل رسمتين يتحصل صاحبها او صاحبتها على وسام + 100 نقطة شرفية لكل المشاركين بالتوفيق ان شاء الله