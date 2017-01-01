ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة 12

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2017 على 12:30.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    [​IMG]


    نرحب بأعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية

    وفي اطار الاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوبنا
    وهي الاحتفال بالعيد الحادي عشر لــــ تأسيس منتدى اللمة الجزائرية
    الذي يصادف ال 18 من شهر ديسمبر من كل سنة

    فتحنا أمامكم أبواب المشاركة لتعبروا لهذا المنتدى وتهدونه أحلى الهدايا في عيد ميلاده

    والفكرة باختصار هي :
    تقديم رسمة من رسم كل عضو تعبّر عن حبه لللمة الجزائرية

    أو ماذا تعني اللمة لكل عضو

    يعني كل شخص يستطيع رسم مايريد

    يقوم بتصويره ورفع الصورة على موقع رفع اللمة لكي لاتضيع

    ظ…ط±ظƒط² طھط*ظ…ظٹظ„ ط´ط¨ظƒط© ظپظˆط± ط£ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§

    ويضعها في موضوع في ركن
    منتدى فنون الرسم اليدوي والتشكيل الفني

    الجوائز:
    أفضل رسمتين يتحصل صاحبها او صاحبتها على وسام


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    +
    100 نقطة شرفية لكل المشاركين


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    بالتوفيق ان شاء الله
     
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    سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2017 على 12:30
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    شكرًا اختي سكون
    منعرفش نرسم مي ان شاء اﷲ نحَاول دبالتوفِيق لحميع
     
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    زهرة البليدة, ‏4 ديسمبر 2017 على 13:30
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    كل عام ولمتنا بألف خير
    ان شاءالله سأحاول تحريك قلمي وتقديم رسمة بسيطة للمة في عيدها ال 12
    مشكورة حبيبتي لاحياء المسابقة ^^
     
    التعديل الأخير: ‏4 ديسمبر 2017 على 13:45
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    أم ياسمينdz, ‏4 ديسمبر 2017 على 13:30
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2017
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    السلام عليكم و رحمة الله
    بارك الله فيكم
    ان شاء الله نقدر نشارك
    من اجل تقديم شي للمة و لو كان
    بسيطا
     
    التعديل الأخير: ‏4 ديسمبر 2017 على 23:45
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    yaso ياسمين, ‏4 ديسمبر 2017 على 23:36
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    yaso ياسمين, ‏4 ديسمبر 2017 على 23:37
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    التحضير لـبكالوريا 2017
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    yaso ياسمين, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:54
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    للرفع

    تبهديلة كون تجيبوش للمة كادو في عيد ميلادها
    وتتغشش وتغلق ههه :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    yaso ياسمين و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:29
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:30
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    وأخيرااا هاذي هي المسابقة لي نحبها في المسابقات كامل هههه
    بالمناسبة @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي ارواحي أكيد يهمك الامر
    فقط حبيت نسقسي أختي @أم ياسمينdz أنا شاركت العام لي فات وفزت
    ودرك راني مسؤولة على قسم الرسم هل نشارك مشاركة رمزية فقط ولا لا يحق لي المشاركة !
    أنا حابة نشارك ولو مشاركة رمزية ان شاء الله
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:37
    #9
  10. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    كل عام ولمتنا بألف خير
    إن شاء الله نقدر نرسم حاجة خفيفة نبين بيها حبي و ووفائي للمتي الحبيبة
     
    آمِيْرَتُه, ‏9 ديسمبر 2017 على 17:17
    #10

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