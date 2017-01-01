20 خطوة للعناية بالشعر في المنزل للرجال والنساء ^_^

السلام عليكم جميلاتي .. كنت أتصفح بعض المواقع التي تتحدث عن جمال المراة وبصراحة احببت هذا الموقع بشدة : موقع كن مميز لذا لقد سمعت عن مُنتدي اللمة الجزائرية وبأن النساء تهتم به كثيرا وهو واحد من أفضل المنتديات المُفضلة لدي فعلا وأتمني ان يكون هذا الموضوع مفيد لكم ياجميلاتي وأيضا للشباب حتي لا يزعلون منا .. وهذا الموضوع عبارة عن إختصار 1. استخدام الحماية قبل القفز إلى حمام السباحة يمكن أن تسبب حمامات السباحة ضررا كبيرا لشعرك لأنه يحتوي على مواد كيميائية قاسية - يقول الدكتور سوتار. هو يقول؛ منع شعرك من الضرر بركة ببساطة عن طريق تطبيق القليل من مكيف لشعرك قبل السباحة. هذا واحد من النصائح الجمال الرئيسية للشعر سوف يحمي شعرك قبل أن تأتي في اتصال مع بركة المياه. 2. النظافة مهمة السبب الأكثر أهمية لتساقط الشعر هو قشرة الرأس وفروة الرأس حكة. لذلك، الحفاظ على نظافة جيدة للشعر جميلة وصحية. 3. تجنب الماء الساخن او الإستحمام بالماء الساخن تخطي دش الماء الساخن، لأن الماء الساخن سيجعل شعرك جافة وهشة لأنها تشرب الزيوت الواقية من شعرك - يقول الدكتور سوتار. وهكذا، تفضل درجة الحرارة التي هي مجرد أكثر دفئا قليلا من درجة حرارة الجسم. 4. زجاجة القرع للعلاج استخراج بعض عصير القرع زجاجة وتطبيقه في شعرك. الحفاظ على هذا الحل لمدة نصف ساعة وغسله جيدا. هذا هو واحد من نصائح الجمال بسيطة للشعر التي من شأنها أن تفعل العجائب. 5. وصفة جميلة لجمال ونعومة الشعر لبروتين معبأة مكيف، مزيج البيض واللبن وفرك في فروة الرأس. ترك لمدة خمس أو 10 دقائق، ثم يغسله تماما 6. علاج عجينة الصودا واحدة من نصائح الجمال للشعر هو الخبز الصودا العلاج. جعل خليط من 3 ملعقة كبيرة. من صودا الخبز وبعض الماء. شطف شعرك مع هذا الحل بعد الشامبو. السماح لها تعيين لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل شطف النهائي. هذا العلاج سوف يساعد على إزالة الشامبو الزائد ومنتج التصميم من شعرك. 7. خل التفاح لجمال ونعومة الشعر ضعي خليط من الماء الدافئ و خل التفاح على شعرك. شطفه جيدا بعد 5 دقائق للتخلص من رائحة عصير التفاح, كما أن لـ خل التفاح دور كبير في علاج حب الشباب للبشرة الدهنية 8. عدم غسل الشعر بطريقة تكرارية كل يوم غسل شعرك كل 2-3 أيام، لتنظيم السليم من الزيوت الشعر الطبيعي. غسل شعرك أقل كثيرا سوف يساعد أيضا على استعادة طبيعتك الشعر الطبيعي واللمعان. 9. إستخدام سشوار الشعر إعداد خليط من 1 كوب من مكيفك اليومي و 2-3 ملاعق كبيرة من العسل. تطبيق هذا الخليط بالتساوي على الشعر الرطب. تركه لمدة 30 دقيقة وغسله جيدا. هذا الخليط سوف يغلق بشرة شعرك وإعطاء شعرك أن تألق مذهلة, ويمكنكم التعرف علي أفضل الخلطات للعناية بالشعر وإطالته 10. زيت اللوز الحلو وفوائده للشعر استخدام زيت اللوز لعلاج الشعر الجاف والتالف. بل هو إجراء بسيط جدا، صب بعض زيت اللوز في وعاء وتسخينه لمدة 40 ثانية. ثم توزيعها بالتساوي على شعرك. اتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطف عادة مع الشامبو والبلسم باستخدام الماء البارد. 11. فوائد الليمون للشعر والجسم الحصول على شعرك قلص على الأقل كل ستة أسابيع للقضاء على الجافة، انقسام ينتهي. 12. بياض البيض وفوائده استخدام البيض بأكمله لشرط شعرك. إذا كان لديك شعر جاف أو هش، استخدم بياض البيض لترطيب شعرك. استخدام ½ كوب من أي خليط البيض (البيض الأبيض، البيض بأكمله) وتنطبق على نظيفة، رطبة الشعر. اتركه لمدة 20 دقيقة وشطف بالماء البارد. حاول هذا واحد من النصائح الجمال الأكثر فعالية للشعر وتلاحظ التغيير، 13. علاج الشعر التالف من الشمس جعل خليط من ½ كوب العسل، 1-2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون و 1-2 ملعقة كبيرة من صفار البيض. تطبيق هذا الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم شطف بالماء الدافئ. وهذا العلاج يساعد على تجديد الروابط البروتين الكيراتين - يقول الدكتور سوتار. 14. عدم ربط الشعر بطريقة شديدة لمنع الكسر بسبب الشعر هش تجنب استخدام العصابات و لا ربط شعرك بإحكام جدا. 15. تقنية الفرشاة المناسبة تجنب استخدام مشط مع شعيرات بلاستيكية لمنع كسر الشعر من الكهرباء الساكنة. أفضل طريقة لتنظيف شعرك هو بالفرشاة الأولى ينتهي لإزالة التشابك ثم تأخذ ستوكس طويلة من جذور الشعر إلى نهايات. هذه التقنية سوف تساعد على الانتشار السليم لزيت الشعر الطبيعي وبالتالي منع الكسر. 16. ترطيب شعرك بالبيرة صب البيرة قليلا في الشعر الرطب. توزيع بالتساوي وتدليك فروة الرأس بأصابعك لمدة 20 دقيقة. ثم شطفه جيدا للتخلص من رائحة البيرة. هل هذا الإجراء مرة واحدة في الأسبوع للشعر صالون على نحو سلس. ينصح الدكتور سوتار أن الناس الذين يعانون من الجيوب الأنفية والبرد يجب تجنب استخدام هذا العلاج. 17. تقليم شعرك بانتظام إسبوعيا بعد شطف النهائي، وتطبيق 1 ملعقة كبيرة عصير الليمون لشعرك. ببساطة منشفة تجفيف شعرك وأسلوب كالمعتاد لـ اللتخلص من الشعر الجاف. 18. لا فرشاة الشعر الرطب الشعر الرطب هو ثلاث مرات أضعف، وبالتالي أكثر عرضة للكسر - يقول الدكتور سوتار. ويوصي، منشفة تجفيف شعرك أولا ثم بلطف ديتانغل شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان. 19. السماح شعرك الهواء الجاف تسمح شعرك لتجف في حد ذاته بدلا من استخدام ضربة مجفف أو بكرات الساخنة. باستخدام هذا النمط الاصطناعي من تقنية التجفيف سوف تجعل هيرمرك هشة وجافة. إذا كان لديك أي وقت للسماح الهواء شعرك الجاف، ثم استخدام ضربة مجفف مافار وتأكد من استخدام إعداد دافئ بدلا من إعداد الساخنة. 20. نظام غذائي جيد شرب الكثير من الماء وأكل نظام غذائي صحي من الفواكه والخضروات الخام. العلاج المنزلي الأكثر فعالية للعناية بالشعر هو اتباع نظام غذائي صحي. كنت ما تأكله، وسوف تنعكس ما كنت وضعت في جسمك على الخارج