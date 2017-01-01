20 خطوة للعناية بالشعر في المنزل للرجال والنساء ^_^

1. استخدام الحماية قبل القفز إلى حمام السباحة

2. النظافة مهمة

3. تجنب الماء الساخن او الإستحمام بالماء الساخن

4. زجاجة القرع للعلاج

5. وصفة جميلة لجمال ونعومة الشعر

6. علاج عجينة الصودا

7. خل التفاح لجمال ونعومة الشعر

8. عدم غسل الشعر بطريقة تكرارية كل يوم

9. إستخدام سشوار الشعر

10. زيت اللوز الحلو وفوائده للشعر

11. فوائد الليمون للشعر والجسم

12. بياض البيض وفوائده

13. علاج الشعر التالف من الشمس

14. عدم ربط الشعر بطريقة شديدة

15. تقنية الفرشاة المناسبة

16. ترطيب شعرك بالبيرة

17. تقليم شعرك بانتظام إسبوعيا

18. لا فرشاة الشعر الرطب

19. السماح شعرك الهواء الجاف

20. نظام غذائي جيد