كوسميتيك العروسة

صباح الخير حبيت نحكي على بعض منتجات ملاح يستعملوهم لبنات و خاصة المقبلات على زواج نقلتكم بعض اراء لبنات و جمعتهم في موضوع و نتمنى ينال اعجابكم نبداو باول حاجة ^^ منتوجات enchanteure روعة للعناية بالمناطق الحساسة تبيض و نعومة رووعة بنات كامل يشكرو فيهم و حطيتلكم المجموعة بالنسبة للسعر نسيت ثاني حاجة زيت جونسون هذا زيت نهبل عليه رحتو يرطب قمممة كين بنات يستعملوه بعد الاستحمام و بعد نزع الشعر تاني فايدة تاعو هايلة بزااف السعر 650دج ثالث حاجة deoderant intime بناات ريحتها روووعة السعر 380دج و بنات بزااف يشكرو فيه و رابع حاجة مرطب جسم dermoviva استعملتو يرطب ملييح و ريحتو تهبل خاصة اللون الازرق سعر 700دج لكن ماش غالطة نتمنئ تشوفو موضوعي و تتفاعلو فيه اي منتج جديد ومجرب تشاركونا فيه راح يفيدنا في امان الله