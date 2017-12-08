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كوسميتيك العروسة

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    صباح الخير
    حبيت نحكي على بعض منتجات ملاح يستعملوهم لبنات و خاصة المقبلات على زواج نقلتكم بعض اراء لبنات و جمعتهم في موضوع و نتمنى ينال اعجابكم
    نبداو باول حاجة ^^
    منتوجات enchanteure روعة للعناية بالمناطق الحساسة تبيض و نعومة رووعة بنات كامل يشكرو فيهم و حطيتلكم المجموعة بالنسبة للسعر نسيت
    [​IMG]

    ثاني حاجة زيت جونسون هذا زيت نهبل عليه رحتو يرطب قمممة :Love::Love::Love: كين بنات يستعملوه بعد الاستحمام و بعد نزع الشعر تاني فايدة تاعو هايلة بزااف(y)(y)(y) السعر 650دج
    [​IMG]

    ثالث حاجة deoderant intime بناات ريحتها روووعة:Love: السعر 380دج و بنات بزااف يشكرو فيه
    [​IMG]


    و رابع حاجة مرطب جسم dermoviva:Love: استعملتو يرطب ملييح و ريحتو تهبل خاصة اللون الازرق سعر 700دج لكن ماش غالطة

    [​IMG]

    نتمنئ تشوفو موضوعي و تتفاعلو فيه اي منتج جديد ومجرب تشاركونا فيه راح يفيدنا:giggle:
    في امان الله :kiss:
     
    آمِيْرَتُه, الورد الأحمر, zohor kfz و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    السلام عليكم


    منتجات مليحة و ممكن حتى
    احنا نجربو و نزيدو نمدوا راينا
    للمقبلات على الزواج
    خاصة و احنا عندنا عروسة في البيت
    شكرا اختي ع الموضوع
    ظلي شاركينا بمثل هذه المواضيع
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏8 ديسمبر 2017
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    السلام عليكِ
    شكرًا لَك اختي
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا لمروركن
    ان شاء الله نشاركم اكثر
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلا بيك أختي وشكرا ع الموضوع ومحاولة نشر الإفادة .

    صح المستحضرات هذي كامل معروفة في هذا المجال وكامل يشكروهم وثقة يعني أضم صوتي لصوتك ولاقتراحاتك ;)

    ربي يهني كل عروس :Love::Love:
     
    زهرة البليدة و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏8 ديسمبر 2017
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    جربت enchanteure و تاني johnsons روعة
    إن شاء الله يستفاد الجميع من موضوعك
    بوركت آختي
     
    زهرة البليدة و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏8 ديسمبر 2017
    #6
  7. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا لمروركن :giggle::giggle::giggle:
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم اختي
    ودارموفيفا هدا وقتاش يستعملوه P:
     
    Twinkle Stars, ‏19 جانفي 2018 على 19:20
    #8

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