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غسول الوجه سواليس

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏31 ديسمبر 2017 على 16:53.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    مساء الخير يا لبنات :Love:
    حبيت نشاركم موضوع على غسول سواليس لي سمعت عليه بزاااف و شفت فيديوات بزاااف عليه و جربتو درك غير سمانة و انا ندير فيه و صح كانت نتيجة ملييحة بزااف هو منتوج جزائري و السعر نتاعو ملش غالي خلااص 250دج برك بصح يخلي البشرة ناعمة و منقولش مفعول خيالي مفعول مقبول جداااا مقارنة للسعر و زيد مش تاع الخارج ^^
    [​IMG]

    هو لي عجبني فيه يرطب البشرة
    فيه للبشرة جافة او حطيتلكم الفوطو تاعو فيه للدهنية و للعادية المهم كل واحدة و البشرة تاعها كي تشريه باينة رايحة تراعي نوع البشرة تاعك :giggle:
    كاين بزاف بنات قالو بلي نحالهم الحب من الوجه انا للامانة ما نعاني من الحبوب مي بنات بزاف قالو هكا والله اعلم:giggle:

    المهم انا قلتلكم راي فيه لي جربتو نتمنى تقلنا رايها و مام على منتوجات اخرى تاع سواليس حابة نعرف عفايس خلاف :giggle:
    ان شاء الله ينال اعجابكن في امان الله :Love::kiss:
     
    آمِيْرَتُه, ضيوف وسـنغادر و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏31 ديسمبر 2017 على 16:53
    #1
  2. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

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    ختي ننصحك حاولي ديري مواد طبيعية خير والله
    مثلا ديري حمام بخار و امسحي بقطن
    من بعد ديري بياض بيض ونشاء و ليمون و قشري
    من بعد ديري زيت زيتون
    وقبل مترقدي ديري فازلين
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    Amani nani, ‏1 جانفي 2018 على 10:52
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا اختي ان شاء الله نجربها
    شكرا مرة اخرى لمرورك العطر
     
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018 على 14:01
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    شفتهم يهدرو عليه في وحد القروب نتاع بنات وقالو مليح وكاين للأنواع البشرات كامل
    قوليلي العادية لونه كيفاش و لا تلقيهم كاتبين في العلبة ؟
    الصورة نتاعك و لا جايبتها من النت ؟
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏1 جانفي 2018 على 14:14
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام
    لالا صورة من النت عندي مشكل الرفع هبلني :cry:انا شريت البشرة الجافة قالو يرطب خيير بزااف لون وردي
    [​IMG]

    تلقاي مكتوبة نوع البشرة في العلبة
     
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018 على 14:19
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    شكرا حبيبتي على المعلومات والافادة
    ان شاء الله نشريه ونجربو ونردلك لخبر
    دمتي بخير ^^
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏1 جانفي 2018 على 15:58
    #6

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