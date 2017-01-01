غسول الوجه سواليس

ختي ننصحك حاولي ديري مواد طبيعية خير والله

مثلا ديري حمام بخار و امسحي بقطن

من بعد ديري بياض بيض ونشاء و ليمون و قشري

من بعد ديري زيت زيتون

وقبل مترقدي ديري فازلين

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