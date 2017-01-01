غسول الوجه سواليس

السلام عليكم مساء الخير يا لبنات حبيت نشاركم موضوع على غسول سواليس لي سمعت عليه بزاااف و شفت فيديوات بزاااف عليه و جربتو درك غير سمانة و انا ندير فيه و صح كانت نتيجة ملييحة بزااف هو منتوج جزائري و السعر نتاعو ملش غالي خلااص 250دج برك بصح يخلي البشرة ناعمة و منقولش مفعول خيالي مفعول مقبول جداااا مقارنة للسعر و زيد مش تاع الخارج ^^ هو لي عجبني فيه يرطب البشرة فيه للبشرة جافة او حطيتلكم الفوطو تاعو فيه للدهنية و للعادية المهم كل واحدة و البشرة تاعها كي تشريه باينة رايحة تراعي نوع البشرة تاعك كاين بزاف بنات قالو بلي نحالهم الحب من الوجه انا للامانة ما نعاني من الحبوب مي بنات بزاف قالو هكا والله اعلم المهم انا قلتلكم راي فيه لي جربتو نتمنى تقلنا رايها و مام على منتوجات اخرى تاع سواليس حابة نعرف عفايس خلاف ان شاء الله ينال اعجابكن في امان الله