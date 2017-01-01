العناية بالبشرة الجافة

صباح الخير

جبتلكم اليوم موضوع ختص بالبشرة الجافة و كيفية العناية بها







رايحة نديرلكم نقل لبعض اراء و وصفات وجدتهم في منتديات اخرى و ارجوا ان تنال اعجابكن



نبداو اول حاجة علامات البشرة الجافة



لملمسُ الخشنُ للبشرة.

الشُّعورُ بتمزقِ البشرة.

الرَّغبة بحكِّ البشرة باستمرار

. تحسُّس وتشقُّق البشرة

ثاني حاجة اسباب جفاف البشرة التي لابد من معرفتها لكي نتجنبها

لطَّقسُ البارد.

التَّعرض لأشعّة الشّمس لفتراتٍ طويلةٍ.

الإفراطُ في تنظيف البشرة

. قلَّةُ نشاط الغُددِ الزّهميّة المسؤولةِ عن زُيوت البشرة.

سوءُ التَّغذية.

أحدُ الآثار الجانبيّة لاستخدام علاجٍ أو دواءٍ مُعيَّن



اخر حتجة بعض الوصفات التي تساعد على ترطيب البشرة





1. الحليب :



الحليب لديه خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة تساعد على التخلص من جفاف الجلد وحكة. بالاضافة الى ذلك، حامض اللبنيك في اللبن يقشر خلايا الجلد الميت ويزيد من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. أيضا، فإنه يساعد على تفتيح البشرة



بلل منشفة في الحليب البارد وتوضع على البشرة الجافة لمدة خمس إلى سبع دقائق.

غسل بلطف بقطعة قماش أخرى منقوعة في ماء فاتر.

خلط بضع قطرات من ماء الورد وعصير الليمون مع أربع ملاعق من الحليب.

يوضع على جميع أنحاء جسمك.

اتركه لمدة 10 دقائق ثم الأستحمام بالماء الفاتر. اتبع هذا العلاج مرتين يوميا.



2. العسل :



يعتبر العسل واحدا من أفضل المرطبات الطبيعية الغنية بالمضادات لأكسدة، ومضادات الميكروبات، وخصائص مرطبة. مما يساعد على جعل بشرتك لينة وناعمة. بالاضافة الى ذلك، العسل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة البشرة.



قبل أخذ حمام أو دش فرك العسل على جميع أنحاء الجسم ويترك لمدة 5 إلى 10 دقائق.

كرر العملية يوميا للتمتع بجلد رطب بشكل جيد.

أخذ أجزاء متساوية من شمع العسل وزيت الزيتون.

إذابة الشمع في وعاء صغير على نار هادئة.

خلط العسل و زيت الزيتون معا.

تطبيق الخليط على الجسم وتركه لمدة 10 دقائق قبل الأستحمام.

تكرار العملية يوميا أو كل يومين.

3

زيت جوز الهند :



زيت جوز الهند ممتاز في علاج البشرة الجافة، لحتوئه على كمية جيدة من الأحماض الدهنية التي تعوض خسارة الرطوبة

تطبيق زيت جوز الهند الدافئ على الجسم قبل الذهاب إلى النوم.

غسله في الصباح اليوم التالي.

تكرار العلاج يوميا لبشرة ناعمة وسلسة.

وضع زيت جوز الهند على البشرة الجافة بعد أخذ حمام أو دش ليساعد الجسم على امتصاص قادر أكبر من الزيت بسهولة .





يمكن أيضا علاج البشرة الجافة عن طريق عمل بعض التغييرات في النظام الغذائي الخاص بك. تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والبروتينات والفيتامينات مثل الحليب والبيض والقشدة، الجوز، الفطر، البقوليات ، البازلاء ، الجزر ، السبانخ ، البرتقال.



اتمنى ان يعجبكن الموضوع في امان الله