خِيماراتِي ~حصرياً~

السلام عليكم اختي زهور

يعطيك الصحة خيماراتك شابين

هههه عمبالي غير انا لي نحب هذا الستيل و منسمحش فيه

ظهرلي الشعب كامل كيفي

بصحتك حبيبة

نورتي القسم ^^ ​