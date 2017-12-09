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خِيماراتِي ~حصرياً~

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017.

  1. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    [​IMG]
    حبيت نشارككن بخماراتي
    مازال كاين هعههههه هذا جزء برك ^^
    Collage 2017-12-09 12_15_36.jpg Collage 2017-12-09 12_13_38.jpg Collage 2017-12-09 12_12_26.jpg Collage 2017-12-09 12_11_17.jpg Collage 2017-12-09 12_10_20.jpg Collage 2017-12-09 12_09_22.jpg
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ديسمبر 2017
    ♥نجلاء♥, zohor kfz, الورد الأحمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    1- غوز jay بوغدو حامق
    2-باj ميبانش كولاغ مفهمتش علاه !
    3- باj فونصي كشغل ماغون ههههه منعرف كيفاه سموه
    4-غوز كلاغ
    5- bleu nuit بلفلاش زاد حمَاق
    6- vert minitare
    فِي إنتظاَر الأاعتمَاد !
     
    Ryry_Ndj و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هاذو الخيمارات لي نموت عليهم هههه
    سامبل وساهلين كي تدوريهم على راسك بصحتك اختي
    وشكرا لمشاركتنا
     
    زهرة البليدة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏9 ديسمبر 2017
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    جزر القمر
    بارك الله فيك اختي
    عجبوني و سامبل
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏9 ديسمبر 2017
    #4
  5. ملكًة الاحسآس

    ملكًة الاحسآس :: عضو شرفي ::

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    جيجلية بسطيف
    وعليكم السلام
    انا تاني كيفك وكما شوشو محبيتش نبدلهم
    يعجبوني خفاف ولي كولوغ لي تحوسي عليها تلقاها
    على قد ماشريت اخرين زعمه آ لآ مود ياربي حطيتهم مرة ولا مرتين ونرجع لهدوو
    بصحتك زينة ويعطيك الصحة
     
    عآشقة الجنـة, الورد الأحمر, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ملكًة الاحسآس, ‏9 ديسمبر 2017
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    هههه مازال كاين الحزء الثاني تالمون عندي منهم كوميات هههه
    تعيشي اختي ربي يحفظك نورتي ^^
     
    عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #6
  7. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    وفيك بارك اﷲ
    وي سامبل ومام شبان ^^
     
    عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    هَ سلامتك الرواق توحشك اختي مرحبا بكِ
    مام خفاف
    تعيشي حنونۃ ربي يحفظك
    شكرًا لك علی المرُُور
     
    ملكًة الاحسآس, عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #8
  9. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    خيمارات سابل نحبهم يخرجوا مع لبسة
    مام الوان تاعهم يهبلو تلبسيهم بالهناء
     
    عآشقة الجنـة و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017
    #9
  10. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    مسالخِير حبيبتي ريَان
    نورتي ختيتو^^
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله

    كي حالتي بعد هذو لي نخدمهم بزاف عندي شوية برك من نوع خلاف مي يضربني الحنين لهذو ينصابو لكلش :LOL:

    مغسي أختي على مشاركتنا الصور يعطيك الصحة :kiss:
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏9 ديسمبر 2017
    #11
  12. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    وي سي غتو الاوان علی حساب لبستك يهبلوووا
    نورتي نونوغا ههه علی ملكۃ الأحساس
    نورتي حبيبتي
     
    عآشقة الجنـة و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #12
  13. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    السلام عليكم اختي زهور
    يعطيك الصحة خيماراتك شابين
    هههه عمبالي غير انا لي نحب هذا الستيل و منسمحش فيه
    ظهرلي الشعب كامل كيفي
    بصحتك حبيبة
    نورتي القسم ^^
     
    عآشقة الجنـة, ‏15 ديسمبر 2017
    #13
  14. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام
    الله يسلمك حنونتي عيونك الشابين :Love::Love:
    نمووووووووت عليهم خير من تع الورد..
    الله يسلمك ختيتو
    :kiss:
    منور بيك(y)
     
    زهرة البليدة, ‏29 ديسمبر 2017
    #14
  15. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    شابين بزاف
    شكرا لك
     
    كهينة القبائلية, ‏18 جانفي 2018 على 11:14
    #15
  16. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    ثآنكس
     
    زهرة البليدة, ‏18 جانفي 2018 على 16:19
    #16
  17. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    شابين الله يبارك
    تلبسيهم بالصحة والهنا
     
    ♥نجلاء♥, ‏20 جانفي 2018 على 01:33
    #17

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