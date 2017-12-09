خِيماراتِي ~حصرياً~

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة زهرة البليدة, 9 ديسمبر 2017.
السلام عليكم
حبيت نشارككن بخماراتي
مازال كاين هعههههه هذا جزء برك ^^
1- غوز jay بوغدو حامق
2-باj ميبانش كولاغ مفهمتش علاه !
3- باj فونصي كشغل ماغون ههههه منعرف كيفاه سموه
4-غوز كلاغ
5- bleu nuit بلفلاش زاد حمَاق
6- vert minitare
فِي إنتظاَر الأاعتمَاد !
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هاذو الخيمارات لي نموت عليهم هههه
سامبل وساهلين كي تدوريهم على راسك بصحتك اختي
وشكرا لمشاركتنا
بارك الله فيك اختي
عجبوني و سامبل
وعليكم السلام
انا تاني كيفك وكما شوشو محبيتش نبدلهم
يعجبوني خفاف ولي كولوغ لي تحوسي عليها تلقاها
على قد ماشريت اخرين زعمه آ لآ مود ياربي حطيتهم مرة ولا مرتين ونرجع لهدوو
بصحتك زينة ويعطيك الصحة
هههه مازال كاين الحزء الثاني تالمون عندي منهم كوميات هههه
تعيشي اختي ربي يحفظك نورتي ^^
وفيك بارك اﷲ
وي سامبل ومام شبان ^^
هَ سلامتك الرواق توحشك اختي مرحبا بكِ
مام خفاف
تعيشي حنونۃ ربي يحفظك
شكرًا لك علی المرُُور
خيمارات سابل نحبهم يخرجوا مع لبسة
مام الوان تاعهم يهبلو تلبسيهم بالهناء
مسالخِير حبيبتي ريَان
نورتي ختيتو^^
السلام عليكم ورحمة الله
كي حالتي بعد هذو لي نخدمهم بزاف عندي شوية برك من نوع خلاف مي يضربني الحنين لهذو ينصابو لكلش
مغسي أختي على مشاركتنا الصور يعطيك الصحة
وي سي غتو الاوان علی حساب لبستك يهبلوووا
نورتي نونوغا ههه علی ملكۃ الأحساس
نورتي حبيبتي
السلام عليكم اختي زهور
يعطيك الصحة خيماراتك شابين
هههه عمبالي غير انا لي نحب هذا الستيل و منسمحش فيه
ظهرلي الشعب كامل كيفي
بصحتك حبيبة
نورتي القسم ^^
وعليك السلام
الله يسلمك حنونتي عيونك الشابين
نمووووووووت عليهم خير من تع الورد..
الله يسلمك ختيتو
منور بيك
شابين بزاف
شكرا لك
ثآنكس
السلام عليكم
شابين الله يبارك
تلبسيهم بالصحة والهنا
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).