فرنسا تكتسح بولندا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022







حقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرًا على نظيره البولندي بنتيجة 3-1 ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.



شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة للديوك ومحاولات مستمرة من أجل تسجيل هدف التقدم، والذي تحقق في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب أوليفييه جيرو، بعد تمريرة مميزة من كيليان مبابي





وحاول منتخب بولندا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن لم تنجح محاولاته لينتهي الشوط بتقدم فرنسا بهدف نظيف.



أوليفييه جيرو (44)

كيليان مبابي (74)

كيليان مبابي (90+1)

روبرت ليفاندوفسكي (90+9 pen)







حقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرًا على نظيره البولندي بنتيجة 3-1 ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.



شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة للديوك ومحاولات مستمرة من أجل تسجيل هدف التقدم، والذي تحقق في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب أوليفييه جيرو، بعد تمريرة مميزة من كيليان مبابي.



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وحاول منتخب بولندا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن لم تنجح محاولاته لينتهي الشوط بتقدم فرنسا بهدف نظيف.





ومع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة فرنسا على أحداث المباراة، وتصدى حارس بولندا لهدف مؤكد من أنطوان جريزمان.



وسجل جيرو هدفًا ثانيًا له ولفرنسا في المباراة بمقصية رائعة في الدقيقة 58، ولكن الحكم قرر إلغائه لوجود مخالفة في بداية الهجمة ضد الحارس البولندي.



وفشل المنتخب البولندي في إدراك التعادل والعودة للمباراة مجددًا، في ظل سيطرة فرنسا وقوة دفاعهم الذي تصدى بسهولة لكل محاولات ليفاندوفسكي ورفاقه.



وأنهت فرنسا آمال بولندا بتسجيلهم الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق نجمه كيليان مبابي، بتمريرة حاسمة لعثمان ديمبيلي الذي مررها في اتجاه نجم باريس على يسار منطقة الجزاء وسددها قوية أخطأ فيها الحارس تشيشني.



وأضاف مبابي الهدف الثاني له والثالث لفرنسا في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة حاسمة من ماركوس تورام



ونجح نجم منتخب بولندا ليفاندوفسكي، في تسجيل هدف شرفي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 99 من الوقت بدل الضائع حصل عليها بعد العودة لقتنية الفيديو "فار" وفشل في تسجيلها روبرت ليفاندوفسكي، و لكن الحكم يطلب إعادتها بعد تقدم الحارس الفرنسي على الخط النهائي للمرمى.



لتنتهي المباراة بفوز فرنسا وتأهلهم للدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، وتوديع بولندا للبطولة.



وستواجه فرنسا في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة إنجلترا ضد السنغال في طريقه نحو الدفاع عن لقبه والتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي.