انتر ميلان ينجو من اختبار يوفنتوس ويحافظ الصدارة

حافظ انتر ميلان على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وسجله الخالي من الهزيمة بعد 16 مباراة بعدما نجا من أصعب اختبار حتى الآن بالتعادل بدون أهداف مع يوفنتوس حامل اللقب في تورينو اليوم السبت ضمن الجولة 16. وصنع يوفنتوس فرصا أكثر من منافسه لكنه تعرض للإحباط سواء بتألق سمير هاندانوفيتش حارس انترناسيونالي أو لمسة لاعبيه الأخيرة السيئة في قمة إيطاليا التي جاءت مثيرة لكن ليست مشتعلة. وكاد ماريو مانزوكيتش أن يهز الشباك ليوفنتوس في الشوط الأول عندما لعب ضربة رأس في العارضة قبل الاستراحة. ويملك انتر ميلان 40 نقطة من 16 مباراة متقدما بنقطتين على نابولي، الذي يستضيف فيورنتينا اليوم الأحد،