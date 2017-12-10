برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويُغرق غواصات فياريال

حصد نادي برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيق الفوز على فياريال بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن الجولة الـ15 من الليجا. استطاع لويس سواريز فك شفرة دفاع فياريال وإحراز هدف البلوجرانا الأول في الدقيقة 72، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 83. بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 39 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 21 في المركز السادس. وعاد برشلونة للانتصارات مجددًا في الليجا، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام فالنسيا وسيلتا فيجو. دخل إرنيستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا المباراة بدون قائده أندريس إنييستا، واعتمد على الرباعي راكيتيتش وباولينيو ودينيس سواريز وبوسكيتس في وسط الملعب، فيما استقر على الدفع بتوماس فيرمايلين لتعويض غياب أومتيتي المصاب في قلب الدفاع. أما أصحاب الأرض فغاب عنهم الشاب المتألق فورنالس بالإضافة للمهاجم الكولومبي كارلوس باكا بسبب الإصابة. بدأ اللقاء بوتيرة هادئة سيطر فيها برشلونة على مجريات أول 10 دقائق مع بعض المحاولات من جوردي ألبا ودينيس سواريز على الجانب الأيسر لاختراق دفاعات فياريال، وكاد جيرارد بيكيه أن يفتتح النتيجة ولكن رأسيته اصطدمت بالعارضة. ظهر ميسي للمرة الأولى في الدقيقة 12 واستطاع مراوغة أكثر من لاعب على حدود منطقة الجزاء ولكن جاءت تصويبته ضعيفة في أحضان حارس المرمى. ظل فياريال متماسكًا وسط سيطرة برشلونة واستغل المساحات الكبيرة في وسط ملعب الفريق الكتالوني بسبب الضغط المتقدم، ليذهب هرنانديز ورابا بأكثر من هجمة مرتدة ولكن تألق تير شتيجن حال دخول الكرة للشباك. ارتفع نسق الغواصات الصفراء أكثر، في ظل بطء معتاد من وسط ملعب برشلونة وكاد باكامبو أن يباغت البلوجرانا ولكن شتيجن استمر في إحراج لاعبي برشلونة والزود عن مرماه مجددًا. وجد ميسي نفسه يعمل وحيدًا في الخط الأمامي فينتقل للعب بالجبهة اليمنى أو اليسرى ولكن لا يزال الفريق الكتالوني لا يملك الحلول بدونه وسط دفاع فياريال المنظم. وفي الشوط الثاني أخرج فالفيردي دينيس سواريز ودفع بباكو ألكاسير لتنشيط العملية الهجومية. أكمل أصحاب الأرض المباراة بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رابا مهاجم فياريال بعد تدخل عنيف على سيرجيو بوسكيتس. أحكم برشلونة قبضته على المباراة بعد حالة الطرد وشكّل ميسي وألبا جبهة قوية أسفرت عن عدة كرات عرضية خطيرة، وكاد البرغوث أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 62 ولكن سارت تسديدته ببطء بجانب القائم الأيسر للحارس. وقف الحظ في وجه لويس سواريز بعدما استغل عرضية ألبا المتقنة ولكن جاءت تسديدته في القائم لتمنع هدف التقدم لبرشلونة. وجنى برشلونة أخيرًا ثمار سيطرته التامة على المباراة واستطاع البديل ألكاسير تمرير كرة سحرية لسواريز في الدقيقة 72 الذي راوغ الحارس وأحرز الهدف الأول للبلوجرانا. واصل لاعبو برشلونة استحواذهم على الكرة وفي الدقيقة 83 وضع البرغوث بصمته قبل نهاية المباراة بعد أن راوغ مدافعي فياريال بطريقة رائعة لينفرد بالحارس ويضاعف النتيجة