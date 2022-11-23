ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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تعادل المنتخب المغربي مع كرواتيا 0-0 في المباراة التي جرت في ملعب للبيت ضمن الجولة الأولى بمونديال قطر.
ولم تكن بداية المنتخب المغربي بالجيدة وظهر على لاعبيه بعض الارتباك والأخطاء في التمرير.
واستغل بيرزيتش خطأ في التمرير لأملاح، حيث تقدم وسدد بقوة، الكرة مرت فوق العارضة.
وفي المرات القليلة انسل حكيمي من الحهة اليمنى، وسدد الكرة ولمست أحد المدافعين الكرواتيين قبل أن يتدخل الحارس ليغاكوفيتش.
وكان واضحا أن المباراة كانت رهينة للصرامة التكتيكية وكذا الحذر من المنتخبين، وغابت معها الفرص الحقيقية للتسجيل.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول كاد بلازيتش أن يسجل الهدف الأول للكروات بعد انفراد بالحارس بونو الذي تدخل بنجاح، تلتها فرصة أخرى من مودريش الذي سدد فوق المرمى.
ومع بداية الشوط الثاني هدد المنتخب المغربي من فرصة من مزراوي من رأسية تدخل علي إثرها الحارس ليفاكوفيتش.
وسدد حكيمي كرة قوية من ضربة خطأ، وأبعد الحارس الكرواتي الكرة بصعوبة.
واضطر المدرب الركراكي تغيير مزراوي للإصابة ودخل بدله عطية الله في الدقيقة 60، وبعده أدخل الزلزولي بدلا من بوفال.
وسقط المنتخب المغربي في أخطاء التمرير في وسط الملعب، الشيء الذي كان يستغله المنتخب الكرواتي.
ولم يستغل منتخب الأسود المرتدات الهجومية التي كان تتاح للزلزولي وحمد الله، لتنتهي المباراة بالتعادل
المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2_1، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وحضرت ثنائية المنتخب السعودي بشباك نظيره الأرجنتيني بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 49 و53، في حين سجل هدف الأرجنتين الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.
ليحقق المنتخب السعودي فوزه الأول التاريخي ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى في المجموعة الثالثة.