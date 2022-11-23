تعادل المنتخب المغربي مع كرواتيا

مباراة فيها حذر شديد

من المنتخبين الكروات خافوا

من مفاجآت المنتخبات العربية

علي شاكلة فوز المنتخب السعودي

علي المرشح الاول للفوز بمونديال قطر 2022 .

اعتقد ان تشكيلته مثالية عدا تاخير دخول النجم حمد الله.

الخروج بنقطة تعتبر ثمينة و سيكون لها

اثرها في مقبل المباريات لان كرواتيا هي المرشح اولا من هذه المجموعة.

اتمني كل المنتخبات العربية ان تلعب المباريات دون عقد النقص و الدونية

و ان يلعبوا الكل في الكل و يبذلوا كل الجهد و ان يظهروا امكانياتهم في هذا المونديال لانه وسط جماهيرهم و في ارضهم.

و علي المنتخب السعودي ان يوقف الافراح و يستعد للجولة القادمة لان بولندا فريق تكتيكي ينتظر الهفوات و يقفل جيدا.