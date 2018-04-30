Salah eddin
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مركز رونالدو يؤرق زيدان قبل الكلاسيكو
يستعد عشاق الساحرة المستديرة، في مختلف دول العالم، لمتابعة كلاسيكو الأرض، بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامته، يوم الأحد المقبل، بملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإسباني.
وتمكن برشلونة، من التفوق على ريال مدريد، بثلاثية نظيفة، في عقر داره بملعب سانتياجو برنابيو، بكلاسيكو الذهاب، ويأمل في تكرار الفوز مجددًا، في حين يسعى الفريق الملكي، للانتقام من تلك الخسارة القاسية.
ويشعر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالحيرة فيما يخص مركز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يفاضل بين إشراكه كرأس حربة، ووضعه في مركز الجناح.
القدرة على الحسم
تنتظر جماهير ريال مدريد، الكثير من كريستيانو رونالدو، في كلاسيكو الكامب نو، للثأر وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب.
وبات ريال مدريد، يعتمد بشكل أكبر على رونالدو، في تسجيل الأهداف، في ظل غياب التوفيق عن الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل.
وأصبح رونالدو، في الوقت الراهن، اللاعب الوحيد صاحب المستوى الثابت، من بين الثلاثي الهجومي لريال مدريد (جاريث بيل وكريم بنزيما).
وعلى مدار المشاركة في 25 مباراة بالليجا، نجح رونالدو، في تسجيل 24 هدفا، وصناعة 5 آخرين، مما يعني تواجد اللاعب بشكل أكثر فاعلية داخل منطقة جزاء الخصوم.
انتفاضة الدور الثاني
بدأ كريستيانو رونالدو، منافسات الليجا، هذا الموسم بشكل سلبي للغاية، إذ لم يسجل سوى 4 أهداف فقط، خلال الدور الأول بالكامل، قبل أن ينتفض خلال الدور الثاني.
وأصبح النجم البرتغالي، في المركز الثاني لقائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الحالي، برصيد 24 هدفا، خلف المتصدر ليونيل ميسي، بفارق 8 أهداف.
ويعول زيدان، كثيرا على خبرات رونالدو، وقدرته على الحسم وتسجيل الأهداف، مما دفعه لإراحة اللاعب البرتغالي، أمام ليجانيس، السبت الماضي بالليجا، خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1.
حرية التحرك
يشعر النجم البرتغالي، براحة وحرية أكبر، عند اللعب في قلب الهجوم، حيث يسمح له هذا الأمر، بالتحرك يمينًا ويسارًا وخلق المشكلات أمام دفاعات الخصوم.
وذكرت بعض التقارير، مطلع الموسم الجاري، أن زيدان ورونالدو، تحدثا في هذا الأمر، ووجدا أن أنسب دور له، هو قلب الهجوم، على أن تتم إراحة رونالدو في بعض الأوقات، عبر استبداله بأي من جاريث بيل أو ماركو أسينسيو.
ونجح كريستيانو رونالدو، في تسجيل 42 هدفا، وصناعة 8 آخرين، في كافة المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم مع ريال مدريد.
تلك الأمور قد تدفع زيدان نحو إشراك نجمه البرتغالي، في مركز رأس الحربة، نظرًا لثبات مستواه وقدرته على الحسم، أكثر من كريم بنزيما وجاريث بيل.
رونالدو وبنزيما
هناك إمكانية للاعتماد على رورنالدو ، في مركز الجناح الأيسر، للدفع ببنزيما في مركز رأس الحربة، وذلك في ظل التفاهم الكبير بين الثنائي، حيث يقوم المهاجم الفرنسي بفتح المساحات أمام الدون لتسجيل الأهداف.
وفي حال الدفع برونالدو في مركز الجناح، فإن ذلك قد يكون على حساب ماركو أسينسيو، الذي سيتواجد وقتها على مقاعد البدلاء.
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