أفضل الأغذية والمشروبات التي عليك تناولها في وجبة السحور

يعطيك لحم الدجاج البروتين، وهو خفيف مقارنة مع اللحوم الحمراء. ويمكن تناوله مسلوقا أو مشويا، لكن لا تتسحر على دجاج مقلي.​

السمك غذاء خفيف، عند تناوله مشويا، أو مطهوا على البخار. وأيضا نؤكد عليك أن لا تتناوله مقليا، لأنه قد يسبب لك الانزعاج والعطش. ويمكن تناول التونة، ولكن اغسلها من الزيت والماء اللذين تحفظ فيهما لتقليل محتواها من الصوديوم.​

غنية بالماء والفيتامينات، مثل الموز والفراولة والبطيخ، وتساعدك على الشعور بالشبع والارتواء. ويمكنك أن تصنع سلطة فواكه، لكن لا تضف إليها السكر.​

يمكنك صنع سلطة تشمل الخيار والطماطم، ويمكنك أيضا أن تتناول الخس، أو السبانخ مع البيض، فكل هذه الخضروات تعطيك الماء والفيتامينات وتساعدك على الشعور بالشبع.​

تعطيك البروتينات، فضلا عن أنها غنية بالطاقة، وعليك تناول كمية صغيرة من الأنواع غير المملحة بتاتا -على السحور- مثل بضع حبات من الكاجو غير المملح. أما المكسرات التقليدية فهي غنية بالملح وستسبب شعورك بالعطش.​

الخبز مصدر رائع للكربوهيدرات، ويعطيك الألياف الغذائية التي تساعدك على الشعور بالشبع وتحميك من الإمساك. ومن الأفضل تناول الخبز البني لأن كمية الألياف فيه أكبر.​

يمكن تناول الأرز على السحور، شريطة أن يكون مطهوا بطريقة صحية، أي بالقليل من الملح والزيت دون بهارات، لأنها ستسبب شعورك بالعطش. ويمكن إضافة مكعبات الجزر والبازلاء للأرز والحصول على وجبة شهية ملونة!​

المعكرونة مصدر ممتاز للكربوهيدرات، أيضا يمكن تناولها على السحور، لكن مع طهيها بصلصة خفيفة. كما يمكن تناولها في شكل سلطة، مع ذرة وبازلاء.​

اللبن غذاء ممتاز على السحور، وهو يعطي جسمك الماء والبروتينات والكالسيوم. وعليك تناول الزبادي قليل أو خالي الدسم، حتى تحصل على سعرات حرارية أقل.​

هذه البقوليات تمدك بدفعة من البروتينات النباتية، والألياف الغذائية التي تساعدك على الشبع، لكن تناول كمية قليلة منها، حتى لا تشعر بالانتفاخ خلال اليوم. أيضا ينصح بتجنب الأصناف المقلية منها، مثل الفلافل، لأنها غنية بالزيت وقد تسبب الانزعاج والعطش خلال نهار الصيام.​

أغذية وأشربة ينصح بتجنبها على السحور