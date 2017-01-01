احكي تافه تلم الغاشي ^^

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ^^ سمحولي طولت عليكم علابلي واحد ماهوا سامع بيا كل ما نجي نكتب موضوع نتفكر اعضاء غايبين منهم @الأزرق الملكي من نهار دخلته للحكاية تاع المير ولى غايب واقيلا البيجامة تقطعتله مالقاش كيفاه يرجع ههههه و سمحولي كل مرة نغيب و كي نرجع نجي للقسم هذا الله غالب راسي يڨول هكا .. لا علينا أيا وجدوا ارواحكم راكم حاكمين طريق للاقواط كما يشعر صلاح مواضيعي طويلة و مالك يقولي مخلطة ما تفهمش المهم نستنتج صح هذي المرة " ارضاء الناس غاية لا تدرك " نكمل هكا كما قالي. الاخ صقر العرب ولا @صدام بكل فخر ^^ متحشمنيش عييت وانا نكتب صح اليوم وين حسيت بالتعب ههههه .. خاوتي جربوا تحكوا مع الناس في موضوع مفيد ، و تخرج كامل واش عندك تم تم يحبسوك بلاك تتقدم أكثر هههه لكان فتحت موضوع على اضرار التدخين ولا البوزلوف المهم هههه يولوا يشوفوا فيك تقلد في خبير تغذية ههههه وماكانش اللي يسمعلك غير انت تولي تسمع فيهم يأمأموا ( امممممم بالشبعة لكان حكيت فالدين كامل يتخلخلوا هههه بلاك ساكنهم جن تولي مفتي زمانه من عائلة الكروكي ولا الكركرية مهم هههه Mais لكان فتحت موضوع على قانون المالية كااامل يجروا ولكان على سلال كامل يطلعلوك عباقرة في التهريج و التمنشير وكي تولي تهدر على فايدة تطلع خسران قبل ما تكمل المقدمة يعطوك بالظهر في وجهك تولي أنت غريب عن هذه الجماعة ما تلقى حتى ضجيج كأنك خانقهم بالغاز بصح التفاهة تحفة اجبذ على الزواج و الموضة و خليهم يتسابقوا على الميكرفون ههههه بكل اللغات الضجيجية الصخبة ههه اجبد غير على البالون يولي عندك جمهور يسمعلك ههههه الريال ياخو واش من قراية واش من مطالعة متقولي والو حنا تاع بالون هرموناتنا زهوانية و هذا هو المفيد المفيد كي تحكيلي على الفيسبوك و التيليفونات ولا على بوتفليقة حي ولا ميت .. ايه هذا هو المفيد ركزلي على الحسابات الجيبية و المشقلبية و كي يخرج أنوش مقنفذ و لا غنية جديدة نخطفها منك و نشيع سيرتوا الفضايح والقيل والقال نموتوا عليه قطع واسلخ لازم تكتر ومترميش الشحم نخلوها للبنة .. احكي فالتافه برك مكلاه تخرجهالي حاجة كبيرة هههه الغاشي الكل راه زعفان متجبدلهش على الثقافة ولا التفاؤل راح تخسر لكن في حل اشكي و انذب و ولي تافه تكسب بسرعة البرق إليكم الخط ^^