احكي تافه تلم الغاشي ^^

السلام عليكم

ههههه ولقد جائت الخالوطة كيما قال عمو سلال نديرو التشكشوكة شويا منا شويا ملهيك هههه

علبالك غير ماقريت موضوعك تفكرت

السماطة ولجياحة ولبسالة وكلش هذوك اليمات لي خرجنا تاع تاكلي الجاج

واع واع واع قلبي الكبير مايتحمل خلي الصغير هههههههه

وبعده بأيام يخرج انوش مافيا التبوديل والتبهليل وكلش اونبيرسون هههههه

هذي لي قالك دير روحك مهبول تشبع كسور خخخخ

اسهل طريقة للشهرة هي التبوديل

كيما واحد الطفل كي مايعجبوش كاش واحد يقول هذا يسموه التبببببببوديل هههههه

كاين مثل واحد غني عن كل تعريف ههههههه

ميسيو سلال لوماشي بالتبوديل تاعو كاش واحد يسمع ولا يهدر عليه

حنا هذا نحبو نشيعو بيهم ونفرحو كيشغل ماعندناش لهموم بقانا غير هذوك لي يضحكونا

يعطيك الصحة ختي فاااااااااطمة موضوع باهي كي العادة ​