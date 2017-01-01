الوعووووود تنحرف ازوييييط ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته ^^ اليوم ما فيهاش اغوش آدروات ههه خاطر موضوع هذا لازموا وقفة نطحية ما توعدووووش ( خاطي ما تفهموش حاجة خلاف مانيش نحكي على مسلسل الوداع الأخير ديما تحبوا الأحزان والدموع والشوك ههه ) ما توعدوش جاية من اربع جهات شرق غرب ، شمال جنوب من وعد يعد و توجور ما يوفيش كي تتلاقى بيك خالتك ولا وحدة من لافامي واووو غيبة يا حسرااا كي راكي و الله توحشناك ( نكذب هههه ) ، وتبدا من عندي و من عندك و قالت و قلت و فالاخير الخاتمة الكاذبة التبلعيطية ... اضربي طلة علينا يا مخلوقة كاش نهار ، وهي هيا هيا تقولك بكل حنانة خرافية باش تتهنى منك ههه " كاش نهار والله ( حلفت يا ناس ) نجي ، هذي الخميس نجي " وأنت تفرح وكما لم تفرح من قبل و تستنى الخميس كما لم تستناها من قبل وتجي الخميس ، الصباح ، الشمس ، الحلوى واجدة كلشي تم تحضيره بعد ما حلفت ( مع انني اؤمن بمقولة الحلف داه الحلوف هههه ) و توصل ساعة القيلولة و حمار القيلة يطل عليك و اللي وعدتك تجي ما طلتش ما زال ههه وتزيد تتفاءل بلاك تحب تجي مع العصر باش تشرب القهوة هههه و تستنى حتى تلقاها العاشرة تاع الليل و انت تستنى بالاك تحب السهرات اااي آاااي اليوم نڨلبوها ههه وتنقلب غدوا الصباح و تفوت سنوات و اللي وعدتك ماجاتش من 2012 لدوك حلفت تجي و ماجاتش لازم تتصل بها ولا تروح عندها انت وتقولها " صوم ثلاث ايام " وما تجيش على روحك هههه ... ديروني هبلت خاطر صح تهبل مع ناس هكذا "الوعود اللي عمرك ما تستنى صاحبها يوفي بيها " سيرتوا إلى قالك باباك : لوكان تخرج العام تاعك ب 15 نشريلك طوموبيل ولا نعطيك تفوت البارمي وغيرها من الوعود الأبوية الكاذبة " هههه و اتعب واقرى اييه حتى يتعوروا عينيك و راسك يتحول من غبي لذكي اييه كل ما تجي تفشلش تتفكر طوموبيل عينيك يولوا يشوفو 10\10 وعقلك يخدم كتر على الالة الحاسبة ههههه و فالخر 15 يقابلها والو ، باباك فرحان و يماك تزوخ قدام الجيران ، لا طوموبيل لا هم يحزنون وعدك برك والشح فيك فالاخر ماتزيدش تامن و العام الجاي و اللي وراه اقرى كي موالف تجي روطار للقراية و ما تقراش بزاف غير باش تخرج العام وخلاص هههه ( على هذي كاين بزاف ولاد ينتقموا من والديهم ويحبسوا يقراو ) .. أنا حفظت اللعبة هذي حتى ولا واحد ما يتجرأ يلعبها قدامي خاطر غير نشوف فيهم يفهموا ارواحهم و يبطلوا ما يوعدوا هههه كانت باينة تكمل كما هاك من نهار كنا صغار و العالم يوعد فالبراءة المسكينة هذا يقولها نشريلك لعبة قردة يطبلوا و هذا يقولها نشريلك صاروخ يطلع حتى للفضاء و فالاخير كبرنا وماشفنا غير وجوهم المقصدرة يزيدوا يوروا ارواحهم قدامك و ما يحشموش ههههه .. خلوني نبكي كما يقول @*حزن النبلاء* " مافي وعد صالح هههه و لا وعد .. حتى كي توصي واحد يجيبلك حاجة ولا يقولك غدوا ان شاء الله نجيبهالك وكي ترجع عندوا تلقاه هو ديجا ما كانش حتى الأستاذ يوعدك بلي يزيدلك فالتقويم و لا يديرلك امتحان ساهل ومن بعد تحت ال 10 فالتقويم و الامتحان يغشيك و حتى صحبتك توعدك تعرضك لعرسها وما توفيش و صاحبك يوعدك يعيدلك فالامتحان وما يوفيش ههههه شغل كي يفوتوا عليا هذوا العباد نتفكر هذاك اللي كي يقولك انتخبني ندير و ندير و ندييييير و ما يديرك غير مضحكة حتى تخرج كرشوا ههههه و الصحافية الساخرة وعدت @ليليا مرام تعيطلها ومازال ما عيطت هههه ما تحشميش يا طفلة تحطي موضوع وانتي ديجا وعدتي و ما وفيتيش ههههههه "فطوم"