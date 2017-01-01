الوعووووود تنحرف ازوييييط ..

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:13.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    اليوم ما فيهاش اغوش آدروات ههه خاطر موضوع هذا لازموا وقفة نطحية :LOL:

    ما توعدووووش

    ( خاطي ما تفهموش حاجة خلاف مانيش نحكي على مسلسل الوداع الأخير

    :cautious: ديما تحبوا الأحزان والدموع والشوك ههه )

    ما توعدوش جاية من اربع جهات شرق غرب ، شمال جنوب

    من وعد يعد و توجور ما يوفيش :mad:

    كي تتلاقى بيك خالتك ولا وحدة من لافامي واووو غيبة يا حسرااا

    كي راكي و الله توحشناك ( نكذب :ROFLMAO: هههه ) ، وتبدا من عندي و من عندك

    و قالت و قلت و فالاخير الخاتمة الكاذبة التبلعيطية ...

    اضربي طلة علينا يا مخلوقة كاش نهار ، وهي هيا هيا تقولك بكل حنانة

    خرافية باش تتهنى منك ههه " كاش نهار والله ( حلفت يا ناس ) نجي ، هذي

    الخميس نجي "

    وأنت تفرح وكما لم تفرح من قبل و تستنى الخميس كما لم تستناها من قبل

    وتجي الخميس ، الصباح ، الشمس ، الحلوى واجدة كلشي تم تحضيره بعد

    ما حلفت ( مع انني اؤمن بمقولة الحلف داه الحلوف هههه ) و توصل ساعة

    القيلولة و حمار القيلة يطل عليك و اللي وعدتك تجي ما طلتش ما زال ههه

    وتزيد تتفاءل بلاك تحب تجي مع العصر باش تشرب القهوة هههه و تستنى

    حتى تلقاها العاشرة تاع الليل و انت تستنى بالاك تحب السهرات اااي آاااي

    اليوم نڨلبوها ههه وتنقلب غدوا الصباح و تفوت سنوات و اللي وعدتك

    ماجاتش من 2012 لدوك حلفت تجي و ماجاتش لازم تتصل بها ولا تروح

    عندها انت وتقولها " صوم ثلاث ايام " :LOL: وما تجيش على روحك هههه

    ...

    ديروني هبلت خاطر صح تهبل مع ناس هكذا "الوعود اللي عمرك ما تستنى صاحبها

    يوفي بيها " سيرتوا إلى قالك باباك : لوكان تخرج العام تاعك ب 15 نشريلك

    طوموبيل ولا نعطيك تفوت البارمي وغيرها من الوعود الأبوية الكاذبة " هههه

    و اتعب واقرى اييه حتى يتعوروا عينيك و راسك يتحول من غبي لذكي

    اييه :Love: كل ما تجي تفشلش تتفكر طوموبيل عينيك يولوا يشوفو 10\10

    وعقلك يخدم كتر على الالة الحاسبة ههههه و فالخر 15 يقابلها والو ، باباك

    فرحان و يماك تزوخ قدام الجيران ، لا طوموبيل لا هم يحزنون وعدك برك

    والشح فيك فالاخر ماتزيدش تامن و العام الجاي و اللي وراه اقرى كي موالف

    تجي روطار للقراية و ما تقراش بزاف غير باش تخرج العام وخلاص هههه

    ( على هذي كاين بزاف ولاد ينتقموا من والديهم ويحبسوا يقراو )

    ..

    أنا حفظت اللعبة هذي حتى ولا واحد ما يتجرأ يلعبها قدامي خاطر :mad: غير

    نشوف فيهم يفهموا ارواحهم و يبطلوا ما يوعدوا هههه

    كانت باينة تكمل كما هاك :cry: من نهار كنا صغار و العالم يوعد فالبراءة

    المسكينة هذا يقولها نشريلك لعبة قردة يطبلوا و هذا يقولها نشريلك

    صاروخ يطلع حتى للفضاء و فالاخير كبرنا وماشفنا غير وجوهم المقصدرة

    يزيدوا يوروا ارواحهم قدامك و ما يحشموش :ROFLMAO: ههههه

    ..

    خلوني نبكي كما يقول @*حزن النبلاء* " مافي وعد صالح هههه و لا وعد

    :cry:

    ..

    حتى كي توصي واحد يجيبلك حاجة ولا يقولك غدوا ان شاء الله نجيبهالك

    وكي ترجع عندوا تلقاه هو ديجا ما كانش :cautious:

    حتى الأستاذ يوعدك بلي يزيدلك فالتقويم و لا يديرلك امتحان ساهل

    ومن بعد :oops: تحت ال 10 فالتقويم و الامتحان يغشيك

    و حتى صحبتك توعدك تعرضك لعرسها وما توفيش

    و صاحبك يوعدك يعيدلك فالامتحان وما يوفيش ههههه

    شغل كي يفوتوا عليا هذوا العباد نتفكر هذاك اللي كي يقولك انتخبني

    ندير و ندير و ندييييير و ما يديرك غير مضحكة حتى تخرج كرشوا ههههه

    و الصحافية الساخرة وعدت @ليليا مرام تعيطلها ومازال ما عيطت هههه

    ما تحشميش يا طفلة تحطي موضوع وانتي ديجا وعدتي و ما وفيتيش :LOL:

    ههههههه

    "فطوم"     (y);)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏16 ديسمبر 2017 على 18:08
    ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة و قمر الوادي معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:13
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    نسيييت نهدر على مخلوق فنيان فوضوي خاطر الرجال يوعدوا بزاف ويخلفوا سيرتوا كي يحكم طفلة يقولها الخميس هذي الخطبة والخميس الجاية العرس و الخميس تاع العام الجاي يهرب لا يخطب لا يتزوجها ههههههه :ROFLMAO: نتمسخر برك قلت نجبد على هذو المخلوقات ينشطوا الحالة شوي هههههه
     
    ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة و قمر الوادي معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 16:15
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    @لؤلؤة قسنطينة هههههههه انتيا اللي عدلت المشاركة هذي السبب : اللون بغيتي تعمينا هكا " ههههههههه ياااااا انا شفتوا واضح روح معليش رجعتيهلي بني ايا مرسي ههههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:22
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    قسنطينة
    هههههههه راني خاطيني يا مصيبة والله درك وين دخلت
    بصح قوليلي واش من لون كنتي كاتبة بيه والله حكمني الفضول هههه
    كي ترديلي رديلي بيه نشوف علاه ماعجبهمش وبدلوه هههههه
    المهم نقرا الموضوع ساع ونولي خاطر سوطيت طول للتعليقات
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:26
    #4
  5. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    علاه نسيتي باللي عمك ( ديغول ) دار درس للقبيلة قبل مايروح؟؟؟
    انا نسميها وعود ديغول الزائفة...
    يعني منها ولى ( الصدق) نسبي في التعامل والهدرة وكل شيء...
    زعمة مسلمين والصدق خلق عظيم ؟؟
    واه عند العرب الكذب خلق كريم، والمسامح كريم؟؟؟
    فهميني كيفاه ماتتزعزعش الثقة عند الطفل بهذي ليجاست؟؟ انتي وحدة قلتي ماولاش الفيلم يخرج عليك...والطفيل الصغير مسكين مزالو يتفرج في الفيلم ويتسنى في الوعد المنسي حتى يتحقق.يا ولدي راح تتحقق وعودك كي يخرج ديغول من عقل باباك وماماك والناس اللي حذاك ...
    بصحتك كاش وعد في المستقبل...هاااا حلي عينك راكي قلتيها الثيقة في الوثيقة لا خميس لا سبت اليوم سي اليوم ولا بوووووووم ....
    تحياتي ( مورال مخلوض كي يصحى نصحصحلك)
     
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    قمر الوادي, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:30
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ههههههه عجبتني غير الوعود الابوية الكاذبة ههههه من بعد نستدعي باباك هنا
    ونديرلو إشارة يكشفك، اذا لقيتي عضو لونو أخضر واسمو أب فطوم غير اهربي ههههه
    غير نضحك، حنا في الدار بابا مايقولنا نشريلكم لا والو يقولنا لي قرا قرا ولي ماقراش الله لا قرا :LOL:
    اذا قريتي لعمرك وإذا ماقريتيش لعمرك هاد التحفيز بالهدايا ماكانش في القاموس تاع بابا ههههه
    بصح والله عندك الحق الوعد هادا صعيب ولازم الانسان كي يمد حاجة يكون قدها واذا ماش قدها يقول
    أنا مانكدبش عليك قليل وين مانوفيش بالوعد بصح هكاك وساعات نوعد ونغلط مانفذش الوعد تاعي الله غالب
    ساعات تجيني ظروف ونحشم من روحي بزاااف ههههه خاطر مانحبش نوعد ونخلف ديجا موضوع الاخت ليليا
    تاع لوتيل راهو مازال في رقبتي وعدتها نولي وماوليتش لازمني درك نروح نرد باه نكون قد وعدي هههه
    وعجبتني تاع الناس لي يقولولك نجيو ومانجيوش ههههه ساعات تصرا العكس يقولك السمانة الجاية راني نعيطلك
    وارواحو تجوزو عندنا نهار مليح وتبدا نتا تحلف والله بزاف عليكم ووالله ماجات وهوما يحلفو ونتا تحلف كن تعاودو
    اليامات هادو تجيبوها 3 سنين ونتوما تصومو وياربي هههههه المهم تقتلو بعضاكم بالحليف وفي اللخر كي يجي الاسبوع
    الجاي التيلفون دير فيه الرتيلة واحد مايعيط عليك ولا يحوس عليك :cry: وتبدا تجهز في ايام الصيام غير المنتهية هههه
    وتاني اتفكري الناس لي تسلف من عندك حاجة مثلا وتقولك والله غدوة نرجعهالك من تم ذهب ولم يعد ههههه
    انا صراحة خاطيني التسلاف تصرالي غير مع الكراريس تاع القراية نجيبها شهر وانا نجري وراهم باه يردولي حاجتي
    وزيد بالتشناف هههه المهم الوعد صعييب وقبل ما نمدو وعد لازم نكون أهل لتنفيذو إلا جاتني ظروف قاهرة
    شكرا فطومة على الموضوع الشباب ربي يحميك
    تحياتي

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:44
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    هههههههخخخه هذا هو اللي كتبت بيه مالا ما يكون غير @Skor m@k كبر فالعمر ولا شيخ ما يشوفش مليح هههههه انا راني نشوف فيه غاية بالاك هو يكونكتي بتيليفون ولا ميكرو عور مضبب تالمو فنيان يعجز ينحي الغبرة منه قتلك بلي مخلوقات فوضوية فنيانية ههههههه

    اوكي خدي راحتك اختي ^^ مرسي
     
    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:46
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    ويا لالالالا نغني ونشطح والا ماكان لاه نبرح وانت شطحي
    شعال عندك من وعدتيني تعيطي وانا رافدة تلفون نروح لحتى هذيك الجهة وانا رافداتو ونقول نسمع طمكةمة تعيط والو يمى تقولي شكون تستني نقولها مرت طيب اردوغان هههههه سمانة يا طفلة وانا نستنى :mad::mad:
    بون نرجعو للوعود اكره ما أكره عندي كلمة نجي وانا نستنى وفالحقيقة مانيش نستنى
    وشي اللي ضرني بزاف ناس تلاعبو بصحتي كيما حبو مش ملزوم على كل واحد انو يعاوني لكن ما توعدنيش نقولك علاه خاطر انا نستنى اي شي ياه نروح نداوي صرالي موقف جامي ننساه فمنتدى كان عضو مقرب مني كيما نتوما يعرف وضعي ويعرف قصتي جا فموضوع قدامهم كامل قالي خلاص عمليتك عليا انا ما صدقتش فالأول خاطر غالية حلف وراسلني وقالي احكي مع طبيب احكمي موعد أنا أكدت عليه قالي خلاص اختك حكات مع طبيب وحكمت موعد دخلت منتدى راسلني وقالي شوفي انا عليا دراهم عملية وانت اكري طيارة رحت نجري ونتسلف خمس 5400 الطيارة قتلو راحا نكري قالي خلاص غدوة دراهم يكونو عندك اختك راحت وكريت طيارة وراني نستنى والو من غد ذاك والو ولحقني النهار واش نقولك واش حسيت
    البنلدم هذاك لو عكساتو ظروف لو قالي لو صراتلو حاجة الله غالب دخل للمنتدى وبدل العضوية وراحتلي خمس ملاين نتاع طيارة ووليت نرد فيهم خاطر سلفتهم وخلي طبيب بهدلني خاطر من مفروض وجدو ملفي باه غير نوصل نفوت للسبيطار معليش ربي وكيلو
    باقي الوعود ما تهمنيش والفت بالشعب اللي ما يوعدش يا حسراه لوكان نبدا نحكي
    ماسي قادرين على حاجة علاه توعدو ممكن انت كلمة وخرجتها من فمك وتحسايها لعبة مي آخر ممكن راهي سبب في حياة أو موت ما نطيحوش يالوعد
    نحكيلك على الوعد يالزواج ليا جارة هههههه يسامحني ربي نضحك من ضرك عرفت واحد فالنت ايا بعد وقت قالها جاي نخطبك ههههه السيد ما جا ما هدر مع باباها نقولو نيتو صح قالها شوفي الخميس وجدو رواحكم نجي نخطبك اهلها ناس مرضى أمنوا خاطر هي كبرت وما تزوجتش قاتلهم ناس من بعيد حبو يشقاو في ضربة ههههه
    سرات القاطو غير نتاع اللوز لمت كامل خوالها وخالاتها تقولي عرس وزينت وتستنى فاتت الوحدة لحقت زوج جات الثلاثة هههههه العريس أور لاين مطفي النت هههههه قالو راه فالطريق ههههه
    نهار كامل يستنوا ربحت غير سب خوالها والبصاق حاشاك هههههه باباها ربي يرحمو يقولها هاهي الامترنت هههههه قطع خيط النت هههههههلا عريس لا عتريس :LOL::LOL::LOL:
    هذي مون ماشي حمارة كيفاه تستنى راجل فالنت قالها الخميس راحت للقاطوات ههههههه
    الله يهدينا نسينا من وعد وفى ولينا غير اهدر برك
    ميرسي طمطوم
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:51
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    ويا لالالالا نغني ونشطح والا ماكان لاه نبرح وانت شطحي
    شعال عندك من وعدتيني تعيطي وانا رافدة تلفون نروح لحتى هذيك الجهة وانا رافداتو ونقول نسمع طمكةمة تعيط والو يمى تقولي شكون تستني نقولها مرت طيب اردوغان هههههه سمانة يا طفلة وانا نستنى :mad::mad:
    بون نرجعو للوعود اكره ما أكره عندي كلمة نجي وانا نستنى وفالحقيقة مانيش نستنى
    وشي اللي ضرني بزاف ناس تلاعبو بصحتي كيما حبو مش ملزوم على كل واحد انو يعاوني لكن ما توعدنيش نقولك علاه خاطر انا نستنى اي شي ياه نروح نداوي صرالي موقف جامي ننساه فمنتدى كان عضو مقرب مني كيما نتوما يعرف وضعي ويعرف قصتي جا فموضوع قدامهم كامل قالي خلاص عمليتك عليا انا ما صدقتش فالأول خاطر غالية حلف وراسلني وقالي احكي مع طبيب احكمي موعد أنا أكدت عليه قالي خلاص اختك حكات مع طبيب وحكمت موعد دخلت منتدى راسلني وقالي شوفي انا عليا دراهم عملية وانت اكري طيارة رحت نجري ونتسلف خمس 5400 الطيارة قتلو راحا نكري قالي خلاص غدوة دراهم يكونو عندك اختك راحت وكريت طيارة وراني نستنى والو من غد ذاك والو ولحقني النهار واش نقولك واش حسيت
    البنلدم هذاك لو عكساتو ظروف لو قالي لو صراتلو حاجة الله غالب دخل للمنتدى وبدل العضوية وراحتلي خمس ملاين نتاع طيارة ووليت نرد فيهم خاطر سلفتهم وخلي طبيب بهدلني خاطر من مفروض وجدو ملفي باه غير نوصل نفوت للسبيطار معليش ربي وكيلو
    باقي الوعود ما تهمنيش والفت بالشعب اللي ما يوعدش يا حسراه لوكان نبدا نحكي
    ماشي قادرين على حاجة علاه توعدو ممكن انت كلمة وخرجتها من فمك وتحسايها لعبة مي آخر ممكن راهي سبب في حياة أو موت ما نطيحوش يالوعد
    نحكيلك على الوعد يالزواج ليا جارة هههههه يسامحني ربي نضحك من ضرك عرفت واحد فالنت ايا بعد وقت قالها جاي نخطبك ههههه السيد ما جا ما هدر مع باباها نقولو نيتو صح قالها شوفي الخميس وجدو رواحكم نجي نخطبك اهلها ناس مرضى أمنوا خاطر هي كبرت وما تزوجتش قاتلهم ناس من بعيد حبو يشقاو في ضربة ههههه
    سرات القاطو غير نتاع اللوز لمت كامل خوالها وخالاتها تقولي عرس وزينت وتستنى فاتت الوحدة لحقت زوج جات الثلاثة هههههه العريس أور لاين مطفي النت هههههه قالو راه فالطريق ههههه
    نهار كامل يستنوا ربحت غير سب خوالها والبصاق حاشاك هههههه باباها ربي يرحمو يقولها هاهي الامترنت هههههه قطع خيط النت هههههههلا عريس لا عتريس :LOL::LOL::LOL:
    هذي مون ماشي حمارة كيفاه تستنى راجل فالنت قالها الخميس راحت للقاطوات ههههههه
    الله يهدينا نسينا من وعد وفى ولينا غير اهدر برك
    ميرسي طمطوم
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:51
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    ههههههه ڨمرونة علابلي راكي سي با سا اليوم تبانيلي وي الثقة فالوثيقة والوثيقة داتها الحريقة ههههه ايه قلتيها كيفاه ما تتزعزعش الثقة فنفس الانسان ماشي غير طفل والله صح الانسان يوعد بصح ماشي كل وعودو يخلفها كاامل ، معرف كيفاه تولي تحس روحك يتمسخروا بيك هههه

    الله يهدينا وتهلاي في روحك ^^
     
    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 19:02
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله

    هههههههخخهه ضحكتيني يا مريم ايه أبي رابيد تم تم يحط عندك هههههه

    يا اختي الوعود تخلفها كلها عند ناس هكا ماكاش نهار يوعدك وما يخلفش ههههه وسيرتو فكرتيني تاع كي تجي صحبتك ولا جارتك تسلف سنيوة ولا شارجور ايييه تقولك غدو نرجعولك والو تستنا بالسيمانة هههههه ولا يقولولك كي يبان خبر على مسابقات نعيطولك الو تبلعيط تمسخير ما يعيطو ما والو هههههه

    مرسي اختي لؤلؤة على المرور الجميل
    ايا سلام
     
    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 19:06
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    ويا لالالالا نغني ونشطح والا ماكان لاه نبرح وانت شطحي
    شعال عندك من وعدتيني تعيطي وانا رافدة تلفون نروح لحتى هذيك الجهة وانا رافداتو ونقول نسمع طمكةمة تعيط والو يمى تقولي شكون تستني نقولها مرت طيب اردوغان هههههه سمانة يا طفلة وانا نستنى :mad::mad:
    بون نرجعو للوعود اكره ما أكره عندي كلمة نجي وانا نستنى وفالحقيقة مانيش نستنى
    وشي اللي ضرني بزاف ناس تلاعبو بصحتي كيما حبو مش ملزوم على كل واحد انو يعاوني لكن ما توعدنيش نقولك علاه خاطر انا نستنى اي شي ياه نروح نداوي صرالي موقف جامي ننساه فمنتدى كان عضو مقرب مني كيما نتوما يعرف وضعي ويعرف قصتي جا فموضوع قدامهم كامل قالي خلاص عمليتك عليا انا ما صدقتش فالأول خاطر غالية حلف وراسلني وقالي احكي مع طبيب احكمي موعد أنا أكدت عليه قالي خلاص اختك حكات مع طبيب وحكمت موعد دخلت منتدى راسلني وقالي شوفي انا عليا دراهم عملية وانت اكري طيارة رحت نجري ونتسلف خمس 5400 الطيارة قتلو راحا نكري قالي خلاص غدوة دراهم يكونو عندك اختك راحت وكريت طيارة وراني نستنى والو من غد ذاك والو ولحقني النهار واش نقولك واش حسيت
    البنلدم هذاك لو عكساتو ظروف لو قالي لو صراتلو حاجة الله غالب دخل للمنتدى وبدل العضوية وراحتلي خمس ملاين نتاع طيارة ووليت نرد فيهم خاطر سلفتهم وخلي طبيب بهدلني خاطر من مفروض وجدو ملفي باه غير نوصل نفوت للسبيطار معليش ربي وكيلو
    باقي الوعود ما تهمنيش والفت بالشعب اللي ما يوعدش يا حسراه لوكان نبدا نحكي
    ماسي قادرين على حاجة علاه توعدو ممكن انت كلمة وخرجتها من فمك وتحسايها لعبة مي آخر ممكن راهي سبب في حياة أو موت ما نطيحوش يالوعد
    نحكيلك على الوعد يالزواج ليا جارة هههههه يسامحني ربي نضحك من ضرك عرفت واحد فالنت ايا بعد وقت قالها جاي نخطبك ههههه السيد ما جا ما هدر مع باباها نقولو نيتو صح قالها شوفي الخميس وجدو رواحكم نجي نخطبك اهلها ناس مرضى أمنوا خاطر هي كبرت وما تزوجتش قاتلهم ناس من بعيد حبو يشقاو في ضربة ههههه
    سرات القاطو غير نتاع اللوز لمت كامل خوالها وخالاتها تقولي عرس وزينت وتستنى فاتت الوحدة لحقت زوج جات الثلاثة هههههه العريس أور لاين مطفي النت هههههه قالو راه فالطريق ههههه
    نهار كامل يستنوا ربحت غير سب خوالها والبصاق حاشاك هههههه باباها ربي يرحمو يقولها هاهي الامترنت هههههه قطع خيط النت هههههههلا عريس لا عتريس :LOL::LOL::LOL:
    هذي مون ماشي حمارة كيفاه تستنى راجل فالنت قالها الخميس راحت للقاطوات ههههههه
    الله يهدينا نسينا من وعد وفى ولينا غير اهدر برك
     
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 19:08
    #12

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