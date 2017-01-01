الوعووووود تنحرف ازوييييط ..

علاه نسيتي باللي عمك ( ديغول ) دار درس للقبيلة قبل مايروح؟؟؟

انا نسميها وعود ديغول الزائفة...

يعني منها ولى ( الصدق) نسبي في التعامل والهدرة وكل شيء...

زعمة مسلمين والصدق خلق عظيم ؟؟

واه عند العرب الكذب خلق كريم، والمسامح كريم؟؟؟

فهميني كيفاه ماتتزعزعش الثقة عند الطفل بهذي ليجاست؟؟ انتي وحدة قلتي ماولاش الفيلم يخرج عليك...والطفيل الصغير مسكين مزالو يتفرج في الفيلم ويتسنى في الوعد المنسي حتى يتحقق.يا ولدي راح تتحقق وعودك كي يخرج ديغول من عقل باباك وماماك والناس اللي حذاك ...

بصحتك كاش وعد في المستقبل...هاااا حلي عينك راكي قلتيها الثيقة في الوثيقة لا خميس لا سبت اليوم سي اليوم ولا بوووووووم ....

تحياتي ( مورال مخلوض كي يصحى نصحصحلك)

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