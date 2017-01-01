داخل كل بيت جزايري مخلوق فوضوي ( للنساء فقط )

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ^^ اليوم جربت نكتب من جهة اليسرى ههه قالك : " بدل المطرح ترتاح " و علابلكم علاش بدلت لجهة اليسرى ؟! خمموا شوي بن عميييي دماغاتكم ديما مشلولة هههه ها زيدوا خمموا شوي ... ؟؟ الهدرة اليوم على الأشباح نعم انهم مخلوقات مرعبة هاربة علينا فالمخ إنهم يغارون منا نحن النساء ههههه الرجال نياهاهاها زعما هاربين علينا فالمخ خاطر ميلبسوش الذهب بصح ولاو يلبسوه حتى هوما ههخخه ( نڨصر برك المهم عندي ترخيص من المديرة @الورد الأحمر قالتلي اهدري وما تخافيش خلاص راني هنا كاش هجوم نتدخل هههه ... نرجع للجهة اليمنى مراوغة كالبرق ياااه اليوم ندوخكم اضربوني كفا أو كفوف المهم يوم علينا ويوم عليكم خلي التمنشير يتمشى و دع اعصاب الرجال تغلي من داخل اللمة و خارجها هههخخه طوووولت اوووف ديما المقدمات تاعي جرنان الله غالب لازم الزينة و الخواطر تحلي الموضوع يا عيني ... احم احم الموضوع نبداوه من الوسط " الصاعقة تضرب فالنص باش تشق الارض " معرف يقولوا هكا ؟؟!! المهم خاطيني الاقوال هذوما خليتهالكم تعدلوا .. كي يدخل للدار هذا الشبح اللي تلقاه توجور عيان ، فنيان و زيد لها القلقة من فوق ، لازم يعيط ديما و يديرلك القلقة معاه نحن نعاني يا بنات مكانش بلاصة فالدار ما يعفصها بصباطوا 42 فما فوق و يزيد يلوثلك المساحات البيضاء الى انتيا مسحتي الارض و كملتي شغل النيتواياج يجي هذا الشبح الفوضوي يعاود ريبلك كااامل واش بنيت و إلى زعفتي منوا و عيطتي عليه يديرك منشفة يفوت عليها هههههه رانا داخل الديار الجزايرية ، الجزايري يا عيني يحرر القدس باش يحرك قهوته يعجز تجي يماه ولا أخته تحركهالوا و تزيد تشربه ههه اعذريني على القسوة مي لازم نهدر راني شفت بزااف ظواهر لازم نحكي عليهم و لا يطلعلي الغز للراس كما قالت داليا شيخ اووه شيح ههه يمااااا ، العجوز ، الشيخ ، الطاوس ،، علجية ، قردة ،، الصماء يظل يعيط و يجبدك منين تكون اييه كي تتبحرله حاجة غيير اجري يا ايتها الام الحنونة ، الاخت المسكينة و الزوجة المرهوجة بهذا المخلوق الشغيغ المقلق العصبي ،، تولي تحت الضغط أمام جنونه و لاكريز تاعه تقدر تيريك للقدس بنظرة منوا حمرة اه دبري راسك دوووك تلقايله تقاشر تاعه وينوا كان هنا ااه انتي يا طفلة علاه تتهاوني دوك مالقيتيش تقاشرك لبستي تقاشر خوك هههه اجري عملية بحث عن المفقودين اتصل على كل اذاعات الجزائر الشرطة .. " نبحث عن تقاشر الميسيوا ولا تخلى البلاد " و فالأخر تلقاه كان مخبيه في جيبوا من ولاد الحرام هههههه ياخي مصيبة جزايري حر يااه .. مزال مصايب الجزايري ما تخلاصش منقدرش نختصر هههه واش نهدر قليل عليهم .. مكانش وقت ما ياكلش فيه ماشي منظم كاامل ،، الفطور على مع الظهر و الغذئاء مع العصر ، و العشاء رووطار خاطي دوزيام ميطوا كل ساعة كاين شوط للماكلة ، الفائض يصدر نحو المعدة امام الميكروا و لا هو راقد نورمال عادات جزائرية @aljentel متتحيرش هههه و انت بقى معاهم استناه وقتاه يكمل باش تفرز حالتك و الكوزينة تظل تغسل فالمحاين ( الماعن انا نعيطلهم المحاين ) انت تغسل من تلقى محاين خرجولك في عينيك يا الاهي فنيان آخر يظهر ليجننك عايشين فالرفاهية هوما ياكلوا وانت طبل و قرقبلهم مليحة هذي .. انا ما يهبلني والو غير كي يجي مخلوق تعبان هذا و يقولي اغسليلي تريكوا هذا و من بعد كي تكمل تغسلوا يجيك بعد ربع ساعة يزيدلك سروالو روووح معليه تكمل تغسله يزيد يجيك بصباطوا تهبل نورمال يااو خلصني هات كلشي على ضربة قادر هكا تمحيلي عقلي من راسي نورمال هههه ،، ومكانش أبشع سكاتش مروع مجنن فات علينا حنا البنات كي يجي ليك المخلوق المقلق هذا اللي توجور عندو مشاوير و يخلطك من راسك لرجلك تولي تصوني من الزعاف تبغي تنفجر ،، كي جيك مقلق باش تغسله حوايجه و يقولك شوف كيفاه تنشفهم دوك نحتاجهم أنا هنا نتقلب دماغيا ، فكريا و ڨلبيا و نبغي ناكلهم كما الحوت الأزرق .. دوك نجيبلك الصحراء تم تم ينشفوا ياخي مخلوقات ضفدعية هههه ( طبعا كلامي مجرد ترفيه عليكم وماشي كل الجزائريين هكا بصح منهم بزاااف هههه ) زيدوا البنات اتحفونا بخرايبهم ههههه إليكم الخط ^^ " البنات فقط زعما و الرجال يتفرجوا و ما تطرطقوش " ههههه "فطوم"